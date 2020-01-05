«Выиграть и сломать традицию». Как России победить Канаду в финале МЧМ

О победе России над шведами в полуфинале и ожиданиях от матча мечты с Канадой – в комментариях известных хоккейных экспертов.

Молодёжная сборная России пробилась в финал чемпионата мира по хоккею, в котором 5 января разыграет с командой Канады золотые медали турнира. О полуфинальной схватке со Швецией и шансах команды Валерия Брагина с канадцами рассуждают хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев, заслуженный тренер России Владимир Плющев и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, а также второй номер драфта НХЛ-1996 Андрей Зюзин.

Как Россия пережила невероятный матч со Швецией и каким будет финал. Говорит Брагин Удаление шведа чистое, Аскаров должен был выручать, в финале должен сыграть Мифтахов – что сказал главный тренер сборной России.

— Канадцы собираются отомстить России за 0:6. Каким может быть их план на игру? Кстати, ещё ни разу в истории МЧМ Канада и Россия не выигрывали друг у друга два матча на одном турнире. Наша команда может сломать эту традицию?

Зюзин: бояться нам некого. Канада – серьёзный соперник, но бояться, повторюсь, нет смысла. Надо по-спортивному их уважать и играть в свой хоккей. Важна игровая дисциплина, выполнение задания, быстрое движение. Постоянно двигать шайбу, бросать из любых позиций, в том числе от синей линии, работать на пятаке, выигрывать подборы. Надеюсь, что сломаем традицию и выиграем у Канады два матча на одном турнире. Главное, чтобы наши пацаны выиграли. У россиян хороший тренерский штаб, который обязательно подготовит команду должным образом.

Ни разу в истории МЧМ Канада и Россия не выигрывали друг у друга два матча на турнире

— Что, на ваш взгляд, больше всего помогло России победить шведов?

Дементьев: прекрасно начали матч, задали свою игру. Быстро отыгрались, это помогло не расстроиться и играть дальше. Несколько расслабились во втором периоде и дали возможность шведам показать то, на что они способны и почему играют в полуфинале. Наши игроки позволили себе не до конца бороться в единоборствах. Особенно, у бортов и в ситуациях 50 на 50, чем моментально воспользовался соперник, сравняв счёт. Хорошо, что в итоге победили.

Плющев: за счёт дисциплины, порядка и самоотверженности. Россияне извлекли уроки, поняли, что нельзя хулиганить, нужно обходиться без дешёвых удалений, хотя штраф, увы, всё равно был. Но ребята вытерпели, продержали свою линию до конца, реализовали своё большинство. Мы всегда отличались характером. Это исконно русская черта, таков наш менталитет. Был уверен, что Россия выиграет в овертайме, хотя играть «3 на 3» — это как-то странновато выглядит.

Дементьев: Наши игроки позволили себе не до конца бороться в единоборствах. Особенно, у бортов и в ситуациях 50 на 50, чем моментально воспользовался соперник, сравняв счёт.

Кожевников: сборная России продемонстрировала хорошую игру.Была хорошая игра, у команды Валерия Брагина я заметил ответственность во всех действиях и большое желание победить. Именно за счёт этих компонентов россияне и одолели шведов, которые ранее не проигрывали на этом турнире. Мы победили очень сильного соперника, что вдвойне приятно.

«Морозова носили на руках, но сначала чуть не раздавили». Россия – о победе над шведами Команда Валерия Брагина уже как минимум с серебром МЧМ, но в сборной думают только о золоте.

— Почему Россия так много пропустила в меньшинстве, что случилось с этим компонентом?

Дементьев: над этим нужно работать, нельзя столько пропускать в меньшинстве. И ещё очень важный момент, на котором надо сконцентрироваться нашим игрокам — это вбрасывания. Столько их проигрывать (37 – 21 в пользу Швеции. – Прим. «Чемпионата»), как в игре со шведами, просто нельзя. Необходимо знать обязанности каждого по выходу из вбрасывания, то есть кто, как и в какую сторону делает подбор. Пожелаю удачи и хладнокровия нашим ребятам в финальной игре.

Плющев: здесь всё дело в том, что уровень хоккеистов, которые забивали нам в большинстве, очень высокий. Соперник отлично реализовывал свои попытки, а мы дали слабину при игре вчетвером. Лишнего игрока нужно уметь разыгрывать, у скандинавов в этом плане сумасшедшая статистика. Нашим тренерам нужно сделать вывод из этой ситуации.

Кожевников: Игра спецбригад большинства и меньшинства будет решать в финале многое, если не всё. Важно не допускать лишних ошибок и наоборот, воспользоваться ошибками соперника.

Кожевников: такое бывает. Надо сказать, что и вратарская игра была не на самом хорошем уровне. Две игры у Аскарова были хорошие, но эта ему, на мой взгляд, не удалась. А вообще игра спецбригад большинства и меньшинства будет решать в финале многое, если не всё. Важно не допускать лишних ошибок и наоборот, воспользоваться ошибками соперника. У нас обязательно будут шансы.

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— Аскаров откровенно не выручил. С вратарём в сборной ошиблись? В финале должен сыграть Мифтахов?

Дементьев: игра обоих вратарей у меня вызывает вопросы. Я очень надеюсь, что это изменится в финальной игре с канадцами. Будет сражение не просто за каждую шайбу, но и за каждый голевой момент. Я очень тяжело воспринимаю, когда игра идёт в нашей зоне обороны, а вратари стоят на прямых ногах и не готовы к отражению бросков. К броску нужно быть готовым до того, как его сделает соперник, так как дальше будет поздно. Кстати многие голы на этом турнире пропущены нашими вратарями именно из-за этого. Откровением стало, что наши ребята неважно играют колюшками и на выходах за ворот. Шведский вратарь тоже ошибался, но нам это только помогло.

Плющев: Топтать Аскарова не за что – он не зарабатывал меньшинство, которое реализовала Швеция. В матче с Канадой россиянам тоже будет тяжело играть в меньшинстве

Плющев: Аскаров – молодой перспективный парень. Он переволновался, было видно, что ответственность давила на него. Особенно он не «напарил», может, просто играл не так эффектно, как ожидалось. Его заменили, так как тренеры почувствовали, что Ярослав наелся. Поэтому на лёд и вышел свежий Мифтахов. Топтать Аскарова не за что – он не зарабатывал меньшинство, которое реализовала Швеция. В матче с Канадой россиянам тоже будет тяжело играть в меньшинстве. Порядок всегда бьёт класс, нужно помнить об этом. Будем ждать от российской сборной только победы.

Кожевников: команда выиграла, и это самое главное. Не надо забывать о том, что играет вся команда, а не один Аскаров. Я бы не сказал, что он плохо играл. Были моменты, когда Ярослав выручал. Просто этим вечером он не показал своего лучшего хоккея, такое случается. Давайте не забывать, что это молодёжный турнир, у ребят ещё всё впереди.