Россия – Канада! Битва за золото в матче мечты! LIVE

Всё самое интересное и важное о финальной игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.
Текстовая трансляция матча Канада U20 – Россия U20
Указанное в трансляции время – московское
16:00. «Выиграть и сломать традицию». Как России победить Канаду в финале МЧМ. Отвечают известные хоккейные эксперты.
15:30. Тренер сборной России Игорь Ларионов после утренней раскатки пообщался с журналистами.
10:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Канада – Россия на молодёжном чемпионате мира. Начало запланировано на 21:00 мск.
Итак, зрителей ждёт хоккейный финал мечты. Приятно, что россияне накануне обыграли шведов в овертайме (5:4) в тяжелейшей встрече! Главное, чтобы команда Валерия Брагина не растеряла всех сил и эмоций, оставив их на игру с канадцами. В свою очередь канадцы не испытали проблем с финнами — 5:0.
Напомним, что российская сборная уже играла с Канадой на групповом этапе. Россияне разгромили соперника со счётом 6:0. Ворота россиян в той игре защищал Амир Мифтахов. Он же заменил Аскарова после четырёх пропущенных Ярославом шайб в полуфинале со шведами. Думается, что выбор голкипера на финальную битву очевиден.
Хочется, чтобы российская команда повторила памятный подвиг молодёжной сборной образца Баффало-2011 и завоевала золотые награды! Но, конечно, торопиться ни в коем случае нельзя. Важно максимально ответственно и собранно подойти к игре, не перегореть. С нетерпением ждём встречи!
- 5 января 2020
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