Россия – Канада! Битва за золото в матче мечты! LIVE

Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Канада на молодёжном чемпионате мира.

Всё самое интересное и важное о финальной игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.

МЧМ-2020

Текстовая трансляция матча Канада U20 – Россия U20

Указанное в трансляции время – московское

16:00. «Выиграть и сломать традицию». Как России победить Канаду в финале МЧМ. Отвечают известные хоккейные эксперты.



15:30. Тренер сборной России Игорь Ларионов после утренней раскатки пообщался с журналистами.

Ларионов: важно убрать своё эго в одно место и показать командную дисциплину

Ларионов: ещё не обыгрывали Канаду дважды за МЧМ? Шведы тоже не проигрывали много матчей

10:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Канада – Россия на молодёжном чемпионате мира. Начало запланировано на 21:00 мск.

Итак, зрителей ждёт хоккейный финал мечты. Приятно, что россияне накануне обыграли шведов в овертайме (5:4) в тяжелейшей встрече! Главное, чтобы команда Валерия Брагина не растеряла всех сил и эмоций, оставив их на игру с канадцами. В свою очередь канадцы не испытали проблем с финнами — 5:0.

Это космос! Мужики из сборной России наказали шведов и вышли в финал МЧМ! Главные герои – Егор Соколов и Иван Морозов. Молчали весь турнир, а сегодня оформили по дублю.

Напомним, что российская сборная уже играла с Канадой на групповом этапе. Россияне разгромили соперника со счётом 6:0. Ворота россиян в той игре защищал Амир Мифтахов. Он же заменил Аскарова после четырёх пропущенных Ярославом шайб в полуфинале со шведами. Думается, что выбор голкипера на финальную битву очевиден.

Морозов спал весь турнир, а теперь вывел Россию в финал! Гол, который можно смотреть вечно Судьбу невероятного полуфинала между сборными Швеции и России решил один бросок нашего нападающего.

Хочется, чтобы российская команда повторила памятный подвиг молодёжной сборной образца Баффало-2011 и завоевала золотые награды! Но, конечно, торопиться ни в коем случае нельзя. Важно максимально ответственно и собранно подойти к игре, не перегореть. С нетерпением ждём встречи!