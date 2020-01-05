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Россия — Канада: прямая онлайн-трансляция финал МЧМ по хоккею 2020, 5 января

Россия – Канада. LIVE
«Чемпионат»
Россия – Канада! Битва за золото в матче мечты! LIVE
Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Канада на молодёжном чемпионате мира.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Всё самое интересное и важное о финальной игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.

МЧМ-2020

Текстовая трансляция матча Канада U20 – Россия U20

U20 ЧМ-2020. Финал
05 января 2020, воскресенье. 21:00 МСК
Канада U20
Не начался
Россия U20

Указанное в трансляции время – московское

16:00. «Выиграть и сломать традицию». Как России победить Канаду в финале МЧМ. Отвечают известные хоккейные эксперты.

15:30. Тренер сборной России Игорь Ларионов после утренней раскатки пообщался с журналистами.

Ларионов: важно убрать своё эго в одно место и показать командную дисциплину
Ларионов: ещё не обыгрывали Канаду дважды за МЧМ? Шведы тоже не проигрывали много матчей

10:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Канада – Россия на молодёжном чемпионате мира. Начало запланировано на 21:00 мск.

Итак, зрителей ждёт хоккейный финал мечты. Приятно, что россияне накануне обыграли шведов в овертайме (5:4) в тяжелейшей встрече! Главное, чтобы команда Валерия Брагина не растеряла всех сил и эмоций, оставив их на игру с канадцами. В свою очередь канадцы не испытали проблем с финнами — 5:0.

Это космос! Мужики из сборной России наказали шведов и вышли в финал МЧМ!
Главные герои – Егор Соколов и Иван Морозов. Молчали весь турнир, а сегодня оформили по дублю.

Напомним, что российская сборная уже играла с Канадой на групповом этапе. Россияне разгромили соперника со счётом 6:0. Ворота россиян в той игре защищал Амир Мифтахов. Он же заменил Аскарова после четырёх пропущенных Ярославом шайб в полуфинале со шведами. Думается, что выбор голкипера на финальную битву очевиден.

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Судьбу невероятного полуфинала между сборными Швеции и России решил один бросок нашего нападающего.

Хочется, чтобы российская команда повторила памятный подвиг молодёжной сборной образца Баффало-2011 и завоевала золотые награды! Но, конечно, торопиться ни в коем случае нельзя. Важно максимально ответственно и собранно подойти к игре, не перегореть. С нетерпением ждём встречи!

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