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Интервью с Брагиным после победы над Швецией в полуфинале МЧМ-2020

Швеция U20 — Россия U20 — 4:5 ОТ
Елена Кузнецова
Как Россия пережила невероятный матч со Швецией и каким будет финал. Говорит Брагин
Удаление шведа чистое, Аскаров должен был выручать, в финале должен сыграть Мифтахов – что сказал главный тренер сборной России.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал итоги невероятного полуфинала МЧМ-2020 со сборной Швеции.

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Главные герои – Егор Соколов и Иван Морозов. Молчали весь турнир, а сегодня оформили по дублю.

«Завтра — самый важный матч»

— Каковы ваши впечатления после сегодняшней победы?
— Играли очень неплохо, компактно, агрессивно. Пропустили несколько необязательных голов после удалений, но самое главное, что даже проигрывая, мы верили в победу, до конца.

— Вы заменили голкипера. Что можете сказать про игру Аскарова?
— Не скажу, что плохо. Но в таких матчах… Не скажу, что плохо. Нужно посмотреть, какие были помехи. В таких играх вратарь должен выручать.

— Вы в своё время меняли Василевского, хотя его нельзя было менять…
— Ну, есть уже какой-то опыт. Приняли решение.

— Как успокоить ребят?
— Да все уже успокоились, все всё понимают, что завтра — самый важный матч.

— Что было самым главным перед овертаймом?
— Понять состояние, самочувствие и составить правильные пары.

— Удаления опять чуть не стоили игры…
— Да, было. Эмоции, что ли, я не знаю… Перехлёст идёт.

— Что скажете про Морозова? Человека впервые выбрали в сборную, а он принёс победу.
— Они все нормальные ребята. У них впереди хорошее будущее, но только от них зависит, как они будут развиваться. Вчера был серьёзный разговор с Морозовым, он неважно сыграл со Швейцарией. Но это всё подействовало.

— Соколов тоже удивил — забивал виртуозные голы.
— Тоже была беседа. Поэтому всё это сработало. Чистая психология молодых игроков. Есть опыт воздействия на них, это сработало.

— Как чувствует себя Денисенко?
— Ничего, нормально.

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Судьбу невероятного полуфинала между сборными Швеции и России решил один бросок нашего нападающего.

«Пять минут для шведа? Это был чистый удар в голову!»

— Мифтахов хорошо сыграл? Он сыграет в финале?
— Сейчас сложно сказать, посмотрим. Но вероятнее всего, да.

— Насколько трудно было вернуть в состав Дорофеева, который приболел?
— Готов человек — он вышел и сыграл достойно.

— Шведы вас сегодня чем-то удивили?
— Да нет. Мы всё разобрали, были готовы. Они играют в агрессивный, пасовый хоккей. Всё решали нюансы, потому что мы тоже в такой же хоккей играем. Удача немного была на нашей стороне.

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Это спасение российского защитника будут показывать и обсуждать ещё долго. Порой так не играют даже вратари.

— Если говорить о соперниках по финалу — кто лучше для вас? По сценарию матчи с Канадой и Финляндией будут разными. Лучше закрытый хоккей до одного гола, или как с Канадой?
— С нашей стороны закрытой игры не будет. Будем агрессивно играть. Поэтому нам без разницы. Главное — правильно сыграть тактически, потому что соперники немножко разного стиля. Будем готовиться.

— Почему на реализацию большинства пятиминутного вышла тройка Круглова?
— Потому что там ничего не получалось. А они знают, как играть пять на четыре, эта линия — они играли в Суперсерии.

— Шведы после удаления Хёгландера поставили на пятачок большого игрока и начали бросать от синей. Насколько это было ожидаемо?
— Ничего неожиданного. Немного неправильно сыграли, но мы всё поправили.

— Это удаление до конца матча — арбитры перестарались?
— Я не думаю. Мы посмотрели — чистый удар в голову. Чистый.

Денисенко получил грязный удар. Он обманул Хёгландера, тот с испуга ударил его в голову
Швед обещал красивый гол, а сам удалился до конца матча, после чего Россия вышла вперёд.
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