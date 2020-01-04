Удаление шведа чистое, Аскаров должен был выручать, в финале должен сыграть Мифтахов – что сказал главный тренер сборной России.

Как Россия пережила невероятный матч со Швецией и каким будет финал. Говорит Брагин

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал итоги невероятного полуфинала МЧМ-2020 со сборной Швеции.

Это космос! Мужики из сборной России наказали шведов и вышли в финал МЧМ! Главные герои – Егор Соколов и Иван Морозов. Молчали весь турнир, а сегодня оформили по дублю.

«Завтра — самый важный матч»

— Каковы ваши впечатления после сегодняшней победы?

— Играли очень неплохо, компактно, агрессивно. Пропустили несколько необязательных голов после удалений, но самое главное, что даже проигрывая, мы верили в победу, до конца.

— Вы заменили голкипера. Что можете сказать про игру Аскарова?

— Не скажу, что плохо. Но в таких матчах… Не скажу, что плохо. Нужно посмотреть, какие были помехи. В таких играх вратарь должен выручать.

— Вы в своё время меняли Василевского, хотя его нельзя было менять…

— Ну, есть уже какой-то опыт. Приняли решение.

— Как успокоить ребят?

— Да все уже успокоились, все всё понимают, что завтра — самый важный матч.

— Что было самым главным перед овертаймом?

— Понять состояние, самочувствие и составить правильные пары.

— Удаления опять чуть не стоили игры…

— Да, было. Эмоции, что ли, я не знаю… Перехлёст идёт.

— Что скажете про Морозова? Человека впервые выбрали в сборную, а он принёс победу.

— Они все нормальные ребята. У них впереди хорошее будущее, но только от них зависит, как они будут развиваться. Вчера был серьёзный разговор с Морозовым, он неважно сыграл со Швейцарией. Но это всё подействовало.

— Соколов тоже удивил — забивал виртуозные голы.

— Тоже была беседа. Поэтому всё это сработало. Чистая психология молодых игроков. Есть опыт воздействия на них, это сработало.

— Как чувствует себя Денисенко?

— Ничего, нормально.

Морозов спал весь турнир, а теперь вывел Россию в финал! Гол, который можно смотреть вечно Судьбу невероятного полуфинала между сборными Швеции и России решил один бросок нашего нападающего.

«Пять минут для шведа? Это был чистый удар в голову!»

— Мифтахов хорошо сыграл? Он сыграет в финале?

— Сейчас сложно сказать, посмотрим. Но вероятнее всего, да.

— Насколько трудно было вернуть в состав Дорофеева, который приболел?

— Готов человек — он вышел и сыграл достойно.

— Шведы вас сегодня чем-то удивили?

— Да нет. Мы всё разобрали, были готовы. Они играют в агрессивный, пасовый хоккей. Всё решали нюансы, потому что мы тоже в такой же хоккей играем. Удача немного была на нашей стороне.

Шикарный сейв защитника Журавлёва! Шайба катилась в ворота, он остановил её на линии Это спасение российского защитника будут показывать и обсуждать ещё долго. Порой так не играют даже вратари.

— Если говорить о соперниках по финалу — кто лучше для вас? По сценарию матчи с Канадой и Финляндией будут разными. Лучше закрытый хоккей до одного гола, или как с Канадой?

— С нашей стороны закрытой игры не будет. Будем агрессивно играть. Поэтому нам без разницы. Главное — правильно сыграть тактически, потому что соперники немножко разного стиля. Будем готовиться.

— Почему на реализацию большинства пятиминутного вышла тройка Круглова?

— Потому что там ничего не получалось. А они знают, как играть пять на четыре, эта линия — они играли в Суперсерии.

— Шведы после удаления Хёгландера поставили на пятачок большого игрока и начали бросать от синей. Насколько это было ожидаемо?

— Ничего неожиданного. Немного неправильно сыграли, но мы всё поправили.

— Это удаление до конца матча — арбитры перестарались?

— Я не думаю. Мы посмотрели — чистый удар в голову. Чистый.