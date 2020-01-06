Канадцы – красавцы. Как они праздновали яркую победу над сборной Россией

Молодёжная сборная Канада вернула себе титул чемпионов мира, одолев в финале команду России – 5:4. Нападающий канадцев Алекси Лафренье был признан самым ценным игроком молодёжного чемпионата мира — 2020 в Чехии, сообщает официальный сайт соревнований. 18-летний форвард набрал 10 (4+6) очков в 5 матчах турнира.
В символическую сборную по версии журналистов вошли: вратарь Джоэль Хофер (Канада), защитники Александр Романов (Россия) и Расмус Сандин (Швеция), нападающие Самуэль Фагемо (Швеция), Баррет Хэйтон и Алекси Лафренье (Канада).
Организаторы турнира также назвали лучших, по их мнению, игроков. Лучшим вратарём стал Хофер (Канада), лучшим защитником — Сандин (Швеция), а форвардом — Лафренье (Канада).
«Я благодарен всей нашей команде. У нас потрясающая «химия»! Сейчас я по-настоящему счастлив. Мы до конца верили в то, что можем выиграть. Сейчас у нас невероятные эмоции и ощущения. В игре всё решили детали. Мы хорошо реализовали своё большинство, российская сборная — не очень. Как чувствует себя моё больное плечо? На миллион баксов!», — сказал капитан канадцев Баррет Хэйтон в эфире TSN, после чего канадцы начали праздновать.
Первые секунды после финальной сирены
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«Скамейка» канадцев
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Канадцы с золотыми медалями МЧМ
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WE ARE THE CHAMPIONS
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Победный танец канадцев в раздевалке
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Видео всех голов матча Канада – Россия в финале МЧМ-2020
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Капитан сборной Канады Хэйтон получил кубок чемпионов мира из рук Владислава Третьяка и Рене Фазеля. Как бы нам не было обидно за поражение в финале, но нужно признать, что канадские хоккеисты – красавцы. Они бились до конца и сами вырвали эту победу.
Фото: Iihf.com
Командное фото сборной Канады
Фото: Официальный сайт ИИХФ
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