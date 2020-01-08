Стоит закрыть Шипачёва – у «Динамо» проблемы. ЦСКА раскусил лучшего центра лиги

«Динамо» уже не в погоне за реваншем

В последнее время московское «Динамо» плохо играло с ЦСКА. Говорили, что это и вовсе мог быть вопрос психологии, так как бело-голубые регулярно проигрывали «армейскому» клубу. Причём, во многих играх динамовцы выглядели неплохо, но всё равно уступали.

Проиграли динамовцы красно-синим и два первых матча на старте нынешнего сезона, не набрав в них очки. Сперва «Динамо» проиграло на домашнем льду (1:2), а затем и в «Парке Легенд» с аналогичным счётом. Казалось, что это история будет вечной, но любой серии когда-то приходит конец. Вот и «Динамо» наконец-то выиграло у ЦСКА.



В конце декабря ещё 2019 года хоккеисты Владимира Крикунова выиграли в гостях со счётом 3:0. Причём, сделали это уверенно, ещё и не пропустив. Так что погоня за постоянным реваншем, к которому «Динамо» так стремилось, наконец-то закончилась.

Наберёт ли Шипачёв очередные очки?

Конечно, наибольшую опасность для ЦСКА представляло первое звено «Динамо» во главе с Вадимом Шипачёвым, который до отчётной встречи набирал очки в восьми играх подряд 13 (4+9). Мог отличиться и Дмитрий Яшкин, который тоже проводит отличный сезон. Что касается травмированных, то на льду у «Динамо» не было Кулёмина и Бойкова.



У ЦСКА четыре матча подряд набирал очки защитник Никита Нестеров 4 (1+3), а список травмированных пустовал. Однако первым забил ни Шипачёв и ни Нестеров, а новобранец бело-голубых Теэму Пулккинен. Финн забрался с шайбой в зону атаки, отыгрался с Тарасовым, получив ответную передачу на пятак, а бросок в упор уже достиг цели.

Стали известны составы «Динамо» и ЦСКА на московское дерби

ЦСКА смог отыграться в начале второго периода. Отборолись «армейцы» на лицевом борту, Мамин отпасовал на синюю линию, откуда Киселевич с кистей нанёс прицельный бросок, на который Бочаров из-за трафика у ворот не смог среагировать. Иван, кстати, выглядел очень хорошо и набрал отменную форму, но в этом эпизоде не выручил даже он.

Показательное меньшинство и надёжная оборона

Вообще же на льду шла равная борьба, о чём говорили даже статистические показатели матча. И всё бы для ЦСКА хорошо, но в середине второго периода



команду подвёл защитник гостей Михаил Науменков, не справившийся с эмоциями. Судьи выписали Науменкову «5+20» за удар соперника клюшкой – в уязвимое место прилетело Алексееву. «Динамо» активно штурмовало ворота Сорокина в большинстве, но забить и во второй раз за игру выйти вперёд бело-голубые не сумели. Всё-так не зря у коллектива Игоря Никитина второе в лиге меньшинство (лучше обороняется только «Ак Барс») и одна из лучших (опять же, наравне с казанцами) защита в Континентальной лиге.



К слову, оборону и меньшинство «Ак Барсу» ставит бывший некогда главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов, а Игорь Никитин нынче работает если не по конспектам Квартальнова, то близко к его философии.



Уйти на перерыв при ничейном счёте динамовцы не смогли – в отличие от них ЦСКА своим большинством воспользовался. После штрафа Пулккинена «армейцы» быстро реализовали лишнего. Выиграли гости вбрасывание, Толчинский от борта пошёл с шайбой на ворота, далее сделал передачу через пятак, Слепышев замкнул атаку, направив шайбу в ближний угол створа.

Шипачёву перекрыли кислород

Но на этом ЦСКА не успокоился. За несколько секунд до сирены «армейцы» убежали в контратаку «два в одного», Калинин грамотно бросил по щиткам Бочарова, отскок шайбы получился точно на клюшку Секача, который уже без проблем добавил в цель. 3:1 – второй период для «Динамо» однозначно не получился.

В третьем периоде динамовцы тоже не забили, а ЦСКА спокойно играл по счёту – лезть на рожон «армейцам» не было смысла. Но и при такой игре ЦСКА сумел забить ещё. Окулов остановил динамовцев на выходе из зоны, Секач вернул шайбу Константину, который уже с кистей исполнил бросок точно в сетку ворот.



Стало окончательно ясно, что эту игру коллективу Владимира Крикунова уже не спасти. «Армейцы» оказались лучше и интереснее своего соперника, а самое главное – перекрыли кислород Вадиму Шипачёву, чья результативная серия прервалась. Как только лидер «Динамо» и лучший центральный нападающий КХЛ не показывает своего хоккея, у его клуба моментально начинаются проблемы, что ЦСКА и продемонстрировал.