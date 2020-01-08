Молодёжка сыграла на ЧМ с позиции силы. Но дальше наш хоккей опять ждёт «биться-бороться»?

Молодёжный чемпионат мира завершился обидным поражением сборной России в финале. Когда эмоции постепенно отходят на второй план, остаются лишь выводы, которые мы можем сделать по итогам турнира.

Баффало наоборот. Россия проиграла Канаде финал мечты за семь минут Ужасная дисциплина всё-таки не позволила этой великолепной команде добраться до золота.

Если вспомнить наш последний триумф на молодежном чемпионате мира, случившийся в 2011 году, то после него не покидало ощущения случайности. Да, наша молодёжка совершила тогда подвиг, да, состав у нас был один из самых сильных за 10 лет. Но Канада полностью доминировала в том матче и провалила третий период.



То доминирование иностранных сборных стало настоящим трендом десятилетия. Спортивные СМИ на разный манер восторгались системой американцев, универсальной технике шведов, работоспособностью финнов. Российской сборной на празднике хоккейного образования вроде бы как не оставалось места. «У нас нет системы, вылезаем за счет отельных талантов, наш хоккей катится в никуда», — то и дело слышались реплики журналистов и экспертов.



Откровенно говоря, это было не совсем так, но с подготовкой юниоров, их средним уровнем нужно было что-то делать. Факт остается фактом – наши команды на юниорском и молодежном уровне уже не доминировали в игре с равными себе соперниками или теми, кто был сильнее.

Фото: fhr.ru

Но дело не только в уровне. Да, мы не могли играть с позиции силы против ведущих сборных, как было во времена СССР. Но исполнителей, способных бороться за медали, у нас хватало каждый год. Шутка ли, за последние 10 лет Россия 9 раз вышла в полуфинал МЧМ. Такой же показатель – только у шведов. У остальных команд – меньше.



Дело ещё и в тактике. Большинство современных тренеров России предпочитают играть от обороны. Без шайбы – это почти полный отказ от прессинга в зоне атаки, вязкий хоккей в средней зоне, плотная позиционная оборона в своей, позволяющая сопернику возить шайбу по борту. Пассивный, незрелищный хоккей в ожидании чужой ошибки и контратаки. Так против нас играли финны на последнем ЧМ, но у них не было другого выбора. В открытом хоккее наши звёзды их бы просто раскатали.



Как же так получилось, ведь это не наша школа хоккея, не наш стиль? Проблема уходит корнями в 90-е, когда нашу страну в начале десятилетия покинули примерно 150 — 200 игроков, выступавших не только в НХЛ, но и других североамериканских, а также европейских лигах. Наши были в НХЛ, АХЛ, ИХЛ (была и такая), Швеции, Финляндии, Норвегии, Германии, Швейцарии и даже Венгрии. Народ уезжал за деньгами. В России попросту не было исполнителей, а те, кто еще остались, вроде Корешковых, Разина, Гольца, Гомоляко или Тарасенко-старшего – были на вес золота. На главную сцену вышли команды с периферии с бюджетом градообразующих предприятий. Бороться с ними можно было только оборонительным хоккеем. Но даже многие лидеры играли пассивно. Вспомните хотя бы «Ладу» Петра Воробьёва. Большинство нынешних тренеров было в те годы игроками и они навсегда усвоили те схемы игры как наиболее подходящие для достижения результата.



Посмотрите, во что играет большинство команд КХЛ. Даже чемпион ЦСКА готов закрыться «в черепаху» при первой же возможности. Когда тренер молодёжки Игорь Ларионов говорил, что уходит с игр КХЛ после второго периода, он имел именно вот это.

Фото: fhr.ru

Самое главное в спорте – это результат. Спросите у любого болельщика, что он предпочтет – зрелищную игру своей команды или победу в турнире, ответ будет очевидным. Если же говорить о владельце команды, то ответ будет еще очевиднее. Они требуют от своего менеджмента, а те – от тренера — результат. А в активный хоккей за последнее 10-летие у нас играло считанное число команд, да и то большинство из них было явными лидерами, играть от атаки им позволял состав. Можно вспомнить, что в атакующий хоккей не боялись играть Герман Титов и Петерис Скудра. Последний отошел от него, взяв за основу самую скучную модель, которую только можно представить, а первый и вовсе потерял работу и никак не может вернуться.

НХЛ активно боролась с оборонительным хоккеем долгие годы. Меняла правила и их трактовки, увеличивала зону атаки, вводила гибридный проброс. Все, что можно было придумать в этом отношении, уже придумано. Конечно, и там есть такие команды, как «Сент-Луис», но и то их стиль нельзя назвать сугубо оборонительным. Все изменения уже приняты в европейском хоккее. Более того, КХЛ даже начала переходить на маленькие площадки, но дело далеко не только в них. И на коробке размером 26 на 60 метров можно играть в «черепаху», порой это даже проще. Настала пора менять сознание.



Тот хоккей, что показала молодёжная сборная – это действительно современный хоккей. Да, он отдаленно напоминает советский, это связано в первую очередь с контролем шайбы, прохождение средней зоны через пас и многоходовые позиционки. Он не связан лишь с приходом в штаб Игоря Ларионова. Ларионов – это человек, который сумел воплотить это в жизнь. Если был не он, то нашли кого-то другого. При этом не нужно считать, что это какое-то новаторство. В штабе сборной просто держат нос по ветру и видят, во что играют ведущие современные команды. Понимая, что с лигой борцов и копателей у бортов мы будем терять даже талантливых форвардов, способных играть в креативный хоккей. А это прямой путь в середняки, а затем и в аутсайдеры мирового хоккея.