Малкин подвинул Ягра! Россиянин в тройке лучших ассистентов в истории «Питтсбурга»

А ещё он забил крутой гол, который должен был стать победным.

«Питтсбург» приехал в гости к «лавинам», которые в последних матчах испытывали серьёзные трудности. Из пяти январский встреч было выиграно только две, а в проигранных матчах с «Виннипегом» и «Рейнджерс» денверцам не хватало для пополнения копилки даже 3 и 4 забитых голов. «Пингвины», в свою очередь, неплохо выглядели на выезде, обыграв «Монреаль» и «Вегас», так что визит к «Эвеланш» расценивали вполне благожелательно.

Малкин врезался во вратаря Смита. Тот был очень зол и хотел драки От расправы россиянина спасали судьи и партнёры по «Питтсбургу».

Начало встречи предвещало мало хорошего и для «пингвинов», и для их российского лидера Евгения Малкина, который в пяти предыдущих матчах записал на свой счёт 5 (3+2) очков. На пятнадцатой минуте первого периода магнитогорец нарушил правила, ударив клюшкой Габриэля Ландескога, и «лавинам» хватило и полуминуты, чтобы открыть счёт — это сделал Натан Маккиннон, который забил в большинстве в фирменном стиле Овечкина. К слову, за счёт этой шайбы форвард «Колорадо» обогнал капитана «Вашингтона» в споре снайперов: теперь Маккиннон делит третье место вместе с Джеком Айкелом, а Александр идёт четвёртым с отставанием в 9 голов от лидера Давида Пастрняка.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Во втором периоде «Питтсбург» смог включить дополнительные скорости, что привело к двум удалениям у хозяев, но оба из них остались нереализованными, а обмен голами к кардинальным переменам в игре не привёл. Время «Пингвинз» пришло в третьей двадцатиминутке, когда Евгений Малкин продемонстрировал всю мощь своего таланта.

Календарь и результаты «Питтсбург Пингвинз»

Уже на второй минуте Малкин поспособствовал тому, чтобы «Питтсбург» смог сравнять счёт: проход Евгения по центру чужой зоны не стал голевым, но за счёт него россиянин обезвредил оборонявшегося Джея Ти Комфера и дал возможность Брайану Расту «расстрелять» голкипера Павла Францоуза.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Эта передача стала для Малкина 640-й в карьере, и в списке лучших ассистентов в истории «Пингвинз» он поднялся на третью строчку, догнав Яромира Ягра. Впереди Малкина только Сидни Кросби и Марио.





1. Марио Лемье — 1 033 передачи,

2. Сидни Кросби — 782,

3.

4. Рон Фрэнсис — 449. Лучшие ассистенты в истории «Питтсбурга»:1. Марио Лемье — 1 033 передачи,2. Сидни Кросби — 782,3. Евгений Малкин Яромир Ягр — 640,4. Рон Фрэнсис — 449.

За 4 минуты до конца основного времени Малкин забил эффектный гол, который мог стать для «Пингвинз» победным. Евгений получил шайбу на вершине правого круга вбрасывания, воспользовался упавшим Беллемаром, чтобы «спрятать» бросок и нанёс потрясающую по силе и точности кистевую «ракету». Небольшой рикошет от конька и звук звенящей штанги лишь украсили динамику этого момента.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».

«Питтсбургу» не хватило 30 секунд, чтобы шайба Малкина стала победной, но в овертайме простая комбинация Тедди Блюгерса и Джареда Макканна оказалась для гостей максимально эффективной и принесла желаемые два очка.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Я всё время говорю парням, что надежда на успех — это не стратегия. Мы не можем надеяться на то, что выиграем борьбу за шайбу. Но мы можем получить уверенность, если хорошо действуем в обороне и ограничиваем соперника в игре у наших ворот», — заметил после матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.