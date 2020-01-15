Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

«Питтсбург» — «Миннесота» — 6:2 — обзор матча, Малкин оформил голевой дубль

Максим Замятин
«Видимо, у русских три глаза вместо двух!» Малкин отдал гениальный «слепой» пас
Малкин и вернувшийся после травмы Кросби набрали 7 очков на двоих.
Хоккей / НХЛ 0

Перед домашним матчем «Питтсбурга» против «Миннесоты» стало известно, что капитан «пингвинов» Сидни Кросби возвращается в строй. «Да, я играю сегодня вечером», — сказал Кросби, который отсутствовал на протяжении 28 матчей. Игра против «дикарей» стала для Сида первым матчем с 9 ноября, и, пока он отсутствовал, «Питтсбург» провёл достаточно удачный отрезок из 18 побед, 6 поражений и четырёх проигрышей вне основного времени.

«Кросби привносит дополнительную уверенность для команды. Даже когда мы выигрывали, его очень не хватало. С ним в составе это уже совсем другой уровень мастерства. Это уже двойная угроза, когда на льду он и Евгений Малкин. Когда возвращается игрок его калибра, то всё меняется. Когда он вернётся, мы станем другой командой», — сказал форвард Джаред Макканн. Трудно судить, насколько «Питтсбург» стал другой командой, но то, что Кросби внёс огромный вклад в победу над «Уайлд», было бесспорно.

Малкин подвинул Ягра! Россиянин в тройке лучших ассистентов в истории «Питтсбурга»
А ещё он забил крутой гол, который должен был стать победным.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Малкин (Раст, Кросби) – 07:57' (5x4)   2:0 Макканн (Симон, Марино) – 17:57' (5x5)   3:0 Раст (Малкин, Кагун) – 34:04' (5x5)   4:0 Малкин (Летанг, Кросби) – 35:05' (5x4)   4:1 Паризе (Фиала) – 37:17' (5x5)   4:2 Фолиньо (Эрикссон Эк, Канин) – 42:15' (5x5)   5:2 Кросби (Макканн) – 47:41' (5x5)   6:2 Симон (Кросби) – 48:20' (5x5)   7:2 Гальченюк (Агоццино, Хёрнквист) – 56:57' (5x5)   7:3 Паризе – 59:47' (5x4)

С возвращением Кросби оживился и Евгений Малкин, который, впрочем, и без Сидни выглядел неплохо — в пяти предыдущих матчах на счету магнитогорца было 6 (2+4) очков. Именно Евгений открыл счёт в матче, сумев в большинстве продавить соперников на пятачке, дождавшись обратного паса от Брайана Раста.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Чуть позже упомянутый выше Джаред Макканн завершил изумительную по красоте комбинацию с участием Доминика Симона и Джона Марино. Этот гол можно было бы признать самым красивым в матче, если бы не Малкин с Кросби.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В третьем периоде капитан «Пингвинз» выдал настоящий концерт, и вряд ли кто-то из болельщиков «Питтсбурга», пришедших в этот вечер на стадион, был разочарован. Сначала Сидни великолепным хитрым броском забил свой шестой гол в сезоне, поставив в тупик Девана Дубника.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

А спустя полминуты он на «носовом платке» разобрался с защитником «Миннесоты» Райаном Донато, выждал паузу и сделал пас-конфетку на Доминика Симона, которому оставалось только попасть в пустой угол.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Что же касается Малкина, то на его счёт записали ещё один гол в большинстве, первоначально засчитанный на Патрика Хёрнквиста, но самым эффектным моментом с участием россиянина был не он, а «слепая» передача за спину, которая помогла отличиться Брайану Расту. «У Малкина глаза на затылке!» — отметили журналисты канадской телекомпании Sportsnet, комментируя этот эпизод.

«Это было больше в расчёте на удачу. Но я чувствовал, что Раст находится где-то позади, поэтому решил пасовать», — сказал Евгений. «Лично я никак не ждал передачи. Видимо, у русских три глаза вместо двух», — пошутил после матча Раст.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В итоге Кросби набрал в этом матче 4 (1+3) очка, оформив ассистентский хет-трик, а Евгений Малкин пополнил личный баланс на 3 (2+1) пункта и поспособствовал тому, чтобы Крис Летанг, ассистировавший во втором голе россиянина, стал первым защитником в истории клуба с 400 голевыми передачами за карьеру.

Календарь и результаты «Питтсбург Пингвинз»

«У Малкина был хороший драйв с первого дня тренировочного лагеря. Он действительно улучшил свою игру в первой половине нынешнего сезона и внёс огромный вклад в большое количество наших побед. Что же до Кросби, то уже трудно удивляться тому, что он делает на льду, если посмотреть, чего он достиг хотя бы за время моей работы в команде», — резюмировал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020