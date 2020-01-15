«Видимо, у русских три глаза вместо двух!» Малкин отдал гениальный «слепой» пас

Перед домашним матчем «Питтсбурга» против «Миннесоты» стало известно, что капитан «пингвинов» Сидни Кросби возвращается в строй. «Да, я играю сегодня вечером», — сказал Кросби, который отсутствовал на протяжении 28 матчей. Игра против «дикарей» стала для Сида первым матчем с 9 ноября, и, пока он отсутствовал, «Питтсбург» провёл достаточно удачный отрезок из 18 побед, 6 поражений и четырёх проигрышей вне основного времени.



«Кросби привносит дополнительную уверенность для команды. Даже когда мы выигрывали, его очень не хватало. С ним в составе это уже совсем другой уровень мастерства. Это уже двойная угроза, когда на льду он и Евгений Малкин. Когда возвращается игрок его калибра, то всё меняется. Когда он вернётся, мы станем другой командой», — сказал форвард Джаред Макканн. Трудно судить, насколько «Питтсбург» стал другой командой, но то, что Кросби внёс огромный вклад в победу над «Уайлд», было бесспорно.

Малкин подвинул Ягра! Россиянин в тройке лучших ассистентов в истории «Питтсбурга» А ещё он забил крутой гол, который должен был стать победным.

С возвращением Кросби оживился и Евгений Малкин, который, впрочем, и без Сидни выглядел неплохо — в пяти предыдущих матчах на счету магнитогорца было 6 (2+4) очков. Именно Евгений открыл счёт в матче, сумев в большинстве продавить соперников на пятачке, дождавшись обратного паса от Брайана Раста.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Чуть позже упомянутый выше Джаред Макканн завершил изумительную по красоте комбинацию с участием Доминика Симона и Джона Марино. Этот гол можно было бы признать самым красивым в матче, если бы не Малкин с Кросби.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В третьем периоде капитан «Пингвинз» выдал настоящий концерт, и вряд ли кто-то из болельщиков «Питтсбурга», пришедших в этот вечер на стадион, был разочарован. Сначала Сидни великолепным хитрым броском забил свой шестой гол в сезоне, поставив в тупик Девана Дубника.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

А спустя полминуты он на «носовом платке» разобрался с защитником «Миннесоты» Райаном Донато, выждал паузу и сделал пас-конфетку на Доминика Симона, которому оставалось только попасть в пустой угол.

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Что же касается Малкина, то на его счёт записали ещё один гол в большинстве, первоначально засчитанный на Патрика Хёрнквиста, но самым эффектным моментом с участием россиянина был не он, а «слепая» передача за спину, которая помогла отличиться Брайану Расту. «У Малкина глаза на затылке!» — отметили журналисты канадской телекомпании Sportsnet, комментируя этот эпизод.



«Это было больше в расчёте на удачу. Но я чувствовал, что Раст находится где-то позади, поэтому решил пасовать», — сказал Евгений. «Лично я никак не ждал передачи. Видимо, у русских три глаза вместо двух», — пошутил после матча Раст.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В итоге Кросби набрал в этом матче 4 (1+3) очка, оформив ассистентский хет-трик, а Евгений Малкин пополнил личный баланс на 3 (2+1) пункта и поспособствовал тому, чтобы Крис Летанг, ассистировавший во втором голе россиянина, стал первым защитником в истории клуба с 400 голевыми передачами за карьеру.



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«У Малкина был хороший драйв с первого дня тренировочного лагеря. Он действительно улучшил свою игру в первой половине нынешнего сезона и внёс огромный вклад в большое количество наших побед. Что же до Кросби, то уже трудно удивляться тому, что он делает на льду, если посмотреть, чего он достиг хотя бы за время моей работы в команде», — резюмировал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.