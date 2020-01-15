«Тампа» была в минуте от поражения, но её спас Кучеров! Шикарный бросок в девятку

После того как у «молний» самым обидным образом прервалась 10-матчевая победная серия, некоторые болельщики «Тампы» опасались, что удача вновь может отвернуться от команды, как это было в первой половине регулярного чемпионата. Да, хоккеисты «Лайтнинг» обрели нужные кондиции и стали всё больше походить на тот симпатичный коллектив, который считается одним из главных претендентов на Кубок Стэнли, но слишком уж непонятной была пробуксовка первых месяцев сезона.

К счастью, в матче с одной из худших команд лиги — «Лос-Анджелесом» — эти опасения не подтвердились, хотя ситуация, в которую «молнии» себя поставили в ходе встречи, была не из приятных.

Гусев выиграл первую дуэль против Кучерова в НХЛ. И это ему ещё гол не засчитали «Нью-Джерси» прервал 10-матчевую серию побед «Тампы». У одного Никиты передача на победный гол, у другого – «-1».

«Молнии» пропустили две шайбы уже к исходу седьмой минуты встречи, но смогли в великолепном стиле отыграться, забив два гола с интервалом в 79 секунд — отличились Алекс Киллорн, который повторил личный снайперский рекорд за сезон (19) и Стивен Стэмкос. В эпизоде с шайбой Киллорна своё первое очко в НХЛ набрал нападающий Александр Волков, который проводил свой седьмой матч за основной состав «Тампы».



«Очень рад получить свой первый балл в НХЛ. Наконец-то я это сделал», — сказал Волков.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В середине третьего периода всё тот же Волков оставил хозяев в меньшинстве, зацепив Тревора Льюиса, и новичку «Лайтнинг» теперь впору «проставляться» своему приятелю Никите Кучерову. Именно он спас Волкова от ярлыка одного из виновников поражения и всю «Тампу» в целом, забив красивейший и очень важный гол.



За минуту с небольшим до окончания основного времени Энтони Чирелли смог отбороться у борта в чужой зоне и отбросить шайбу на свободный лёд, где Кучеров принял передачу и зарядил мощнейшую «ракету», которая залетела прямо в девятку ворот Джонатана Куика. Благодаря этому голу южане смогли перевести встречу в овертайм, а затем одержали победу в серии штрафных бросков, где удачные попытки исполнили Пойнт и Стэмкос.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Чирелли выиграл борьбу у борта и отдал шайбу мне. Вот и всё. О чём думал, когда мы проигрывали за минуту с небольшим? Я не знаю. Всё в порядке, мы же сравняли. Берём победу и идём дальше. Что я думаю о том, что Андрея Василевского пригласили на Матч звёзд? Он один из лучших вратарей в лиге, и я не знаю, почему его не выбрали туда сразу. Очень рад за него, Василевский заслужил это, как никто другой. Что я думаю о Волкове? Это очень техничный молодой игрок, я рад за него. Это умный парень, он с каждым матчем будет играть лучше и лучше», — сказал после игры привычно неразговорчивый Кучеров.

Календарь и результаты «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Это был отличный бросок Куча! Это приятно, когда сначала тебе светит ноль очков, а потом ты получаешь два. Нужно было забрать их и убежать», — сказал после матча главный тренер «Тампы» Джон Купер.

«Никита всё сделал прекрасно. Посмотрите, как он умеет прятать бросок, как трудно вратарю понять, в какой угол он направит шайбу! Кучеров смог использовать соперника в качестве «экрана», а затем прекрасно выстрелил», — похвалил одноклубника защитник «Тампы» Кевин Шаттенкирк.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский одержал девятую победу подряд и приблизился к клубному рекорду, который принадлежит Луи Домингу (11).