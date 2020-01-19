Ковальчук заслужил новый контракт? Сражался на пятачке, забил и ярко праздновал победу

Кое-кто даже не может поверить, что Ковальчука не будет на Матче всех звёзд.

«Монреаль» находится на пороге больших перемен. Команда, проигравшая три матча из предыдущих шести, имеет не самые большие шансы на попадание в плей-офф — для этого из оставшихся 35 матчей «канадцам» необходимо побеждать как минимум в 20. В связи с этим каждого игрока «Канадиенс», представляющего хоть какую-то трансферную ценность, опутывает клубок слухов о возможном обмене перед февральским дедлайном.

Говорили, Ковальчук не найдёт работу в НХЛ. Он нашёл и теперь тащит «Монреаль» Пару недель назад он был никому не нужен и почти списан в утиль. А потом возродился, как птица Феникс.

Одним из героев таких слухов является Илья Ковальчук, который после перехода в стан «Монреаля» принялся активно зарабатывать себе спрос на трансферном рынке. Уверенная игра россиянина уже привлекла внимание болельщиков и специалистов, а поскольку компенсация за Илью будет минимальная (поздний раунд драфта), то находящийся в хорошей форме Ковальчук способен помочь практически любому претенденту на Кубок Стэнли.



Помимо Ковальчука «на выданье» могут пойти защитник Джефф Питри, на которого уже «облизываются» многие клубы, а также форварды Томаш Татар, Брендан Галлахер и Филипп Дано. Есть и «термоядерный» вариант с обменом 34-летнего капитана «Монреаля» Ши Уэбера, у которого ещё шесть лет действующего контракта. Чтобы притормозить вал этой информации, у «канадцев» был лишь один вариант — начать поскорее выигрывать, и в матче с «Вегасом» Ковальчуку и компании удалось выполнить поставленную задачу, а сам россиянин снова играл одну из главных ролей.

В первом периоде «Монреаль» сделал всё, чтобы выиграть этот матч без особых усилий и сделать это непременно в основное время. За 18 стартовых минут в воротах Марка-Андре Флёри побывали три шайбы, и автором второй из них стал Илья Ковальчук, для которого это был уже четвёртый гол в красно-синей форме. На этот раз россиянин не стал делать «милых», как он сам выразился, передач, а доработал момент на пятачке, первым успев на добивание в окружении двух соперников. Теперь у Ковальчука в 8 матчах за «Монреаль» 8 (4+4) очков.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Это же Илья Голвальчук! Не могу поверить, что Ковальчук не попал на Матч всех звёзд», — не то в шутку, не то всерьёз прокомментировал игру россиянина монреальский обозреватель Sportsnet Эрик Энгелс. Впрочем, он же до игры в своей авторской колонке был настроен по отношению к Илье очень доброжелательно.



«Прямо сейчас Ковальчук выглядит как игрок, которого стоит подписать после окончания сезона, если не получится его обменять. Но наилучшим способом было бы выставить 36-летнего форварда на трансфер, пока никто не взбесился», — отметил Энгелс.



Календарь и результаты «Монреаль Канадиенс»

К сожалению для поклонников «хабов», спокойно довести встречу до такой нужной победы «Монреаль» не смог. Во второй половине игры «канадцев» словно выключили, а кульминацией неумения хозяев дотерпеть до сирены стали два пропущенных гола в концовке.



Макс Пасиоретти забил за две минуты до конца и сократил отставание «Вегаса» до минимума, а Райлли Смит подправил выстрел Поля Штястны и стал спасителем «рыцарей», забросив шайбу за 8 секунд до окончания основного времени.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Дело дошло до серии штрафных бросков, где Ковальчук, бивший первым, реализовал свою попытку, а решающим стал буллит Томаша Татара, огорчившего своих бывших одноклубников. После того как Райлли Смит не забил последний бросок «Вегаса», голкипер хозяев Кэри Прайс и Ковальчук устроили обнимашки, ярко празднуя победу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Монреаля».

«Глядя на то, как Прайс и Ковальчук празднуют победу по буллитам, становится понятно, что эта команда собирается биться до последнего», — резюмировал обозреватель TSN Даррен Дрегер.