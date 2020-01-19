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«Монреаль» — «Вегас» — 5:4 Б — обзор матча — Ковальчук снова забил за «Канадиенс»

Максим Замятин
Ковальчук заслужил новый контракт? Сражался на пятачке, забил и ярко праздновал победу
Кое-кто даже не может поверить, что Ковальчука не будет на Матче всех звёзд.
Хоккей / НХЛ 0

«Монреаль» находится на пороге больших перемен. Команда, проигравшая три матча из предыдущих шести, имеет не самые большие шансы на попадание в плей-офф — для этого из оставшихся 35 матчей «канадцам» необходимо побеждать как минимум в 20. В связи с этим каждого игрока «Канадиенс», представляющего хоть какую-то трансферную ценность, опутывает клубок слухов о возможном обмене перед февральским дедлайном.

Говорили, Ковальчук не найдёт работу в НХЛ. Он нашёл и теперь тащит «Монреаль»
Пару недель назад он был никому не нужен и почти списан в утиль. А потом возродился, как птица Феникс.

Одним из героев таких слухов является Илья Ковальчук, который после перехода в стан «Монреаля» принялся активно зарабатывать себе спрос на трансферном рынке. Уверенная игра россиянина уже привлекла внимание болельщиков и специалистов, а поскольку компенсация за Илью будет минимальная (поздний раунд драфта), то находящийся в хорошей форме Ковальчук способен помочь практически любому претенденту на Кубок Стэнли.

Помимо Ковальчука «на выданье» могут пойти защитник Джефф Питри, на которого уже «облизываются» многие клубы, а также форварды Томаш Татар, Брендан Галлахер и Филипп Дано. Есть и «термоядерный» вариант с обменом 34-летнего капитана «Монреаля» Ши Уэбера, у которого ещё шесть лет действующего контракта. Чтобы притормозить вал этой информации, у «канадцев» был лишь один вариант — начать поскорее выигрывать, и в матче с «Вегасом» Ковальчуку и компании удалось выполнить поставленную задачу, а сам россиянин снова играл одну из главных ролей.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Казинс (Уис) – 05:51' (5x5)   2:0 Ковальчук (Дано) – 12:33' (5x5)   3:0 Армиа (Кулак, Доми) – 18:05' (5x5)   3:1 Маршессо (Смит, Теодор) – 29:08' (5x5)   3:2 Штястны – 34:47' (5x5)   4:2 Казинс (Уис) – 49:40' (5x5)   4:3 Пасиоретти (Теодор) – 58:03' (5x5)   4:4 Смит (Штястны, Теодор) – 59:53'   5:4 Татар – 65:00' (ПБ)

В первом периоде «Монреаль» сделал всё, чтобы выиграть этот матч без особых усилий и сделать это непременно в основное время. За 18 стартовых минут в воротах Марка-Андре Флёри побывали три шайбы, и автором второй из них стал Илья Ковальчук, для которого это был уже четвёртый гол в красно-синей форме. На этот раз россиянин не стал делать «милых», как он сам выразился, передач, а доработал момент на пятачке, первым успев на добивание в окружении двух соперников. Теперь у Ковальчука в 8 матчах за «Монреаль» 8 (4+4) очков.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Это же Илья Голвальчук! Не могу поверить, что Ковальчук не попал на Матч всех звёзд», — не то в шутку, не то всерьёз прокомментировал игру россиянина монреальский обозреватель Sportsnet Эрик Энгелс. Впрочем, он же до игры в своей авторской колонке был настроен по отношению к Илье очень доброжелательно.

«Прямо сейчас Ковальчук выглядит как игрок, которого стоит подписать после окончания сезона, если не получится его обменять. Но наилучшим способом было бы выставить 36-летнего форварда на трансфер, пока никто не взбесился», — отметил Энгелс.

Календарь и результаты «Монреаль Канадиенс»

К сожалению для поклонников «хабов», спокойно довести встречу до такой нужной победы «Монреаль» не смог. Во второй половине игры «канадцев» словно выключили, а кульминацией неумения хозяев дотерпеть до сирены стали два пропущенных гола в концовке.

Макс Пасиоретти забил за две минуты до конца и сократил отставание «Вегаса» до минимума, а Райлли Смит подправил выстрел Поля Штястны и стал спасителем «рыцарей», забросив шайбу за 8 секунд до окончания основного времени.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Дело дошло до серии штрафных бросков, где Ковальчук, бивший первым, реализовал свою попытку, а решающим стал буллит Томаша Татара, огорчившего своих бывших одноклубников. После того как Райлли Смит не забил последний бросок «Вегаса», голкипер хозяев Кэри Прайс и Ковальчук устроили обнимашки, ярко празднуя победу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Монреаля».

«Глядя на то, как Прайс и Ковальчук празднуют победу по буллитам, становится понятно, что эта команда собирается биться до последнего», — резюмировал обозреватель TSN Даррен Дрегер.

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