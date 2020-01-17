Говорили, Ковальчук не найдёт работу в НХЛ. Он нашёл и теперь тащит «Монреаль»

Пару недель назад он был никому не нужен и почти списан в утиль. А потом возродился, как птица Феникс.

Многие ли думали после того, как Илью Ковальчука сначала выводили из состава «Лос-Анджелеса», а затем разрывали контракт, что у некогда великолепного снайпера ещё есть запас прочности? Или всё-таки проскакивала мысль, что время бежит неумолимо и уже прижало Илью к стенке? По крайней мере, эксперты и даже его бывшие партнёры в НХЛ сильно сомневались в том, что Ковальчук всё ещё достаточно хорош для НХЛ.

«Время летит, ты быстро стареешь. Ковальчук – талантливый игрок, он всё ещё может играть на международном уровне и в Европе, тут вопросов нет. В НХЛ игра намного быстрее, игроки лучше, это тебя быстро настигает. Возможно, он возьмёт паузу, перезагрузится и будет играть где-то ещё. Но в НХЛ… Думаю, за последние два года он понял, что ему там было нелегко. Игра изменилась, и иногда, когда ты оказываешься в сложной ситуации, ты говоришь: «Я достаточно поиграл, у меня была хорошая карьера, настало время пойти другим путём», — говорил пару недель назад Патрик Элиаш.

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Все говорили, что дни Ильи в НХЛ сочтены и работу здесь он больше не найдёт. Кажется, не сомневался в себе только сам Ковальчук, который поспешил на помощь обескровленному травмами «Монреалю», подписавшись на мизерный контракт. Больше ни один клуб не проявил к нему интереса. «Что сказать тем, кто считает, что в 36 лет я не смогу успевать за молодыми? Постараюсь от них не отставать, но лучше ничего не говорить. Выйду на лёд и покажу всё там — вот что я собираюсь сделать», — заявил россиянин после перехода.

Он, как и все, понимал, что это его последний шанс доказать скептикам, что они были неправы, а его проблемы в «Лос-Анджелесе» связаны больше не с его личной игрой, а с недостатком доверия и выискиванием малейшего повода для критики.

Лучшие российские снайперы в истории НХЛ

Александр Овечкин – 689 голов

Сергей Фёдоров – 483 гола

Александр Могильный – 473 гола

– 439 голов. Александр Овечкин – 689 головСергей Фёдоров – 483 голаАлександр Могильный – 473 гола Илья Ковальчук – 439 голов.

Первый дубль Ковальчука в «Монреале»! Забил в девятку и обошёл Буре по голам в НХЛ Похоже, Илья и правда нашёл свою команду в Северной Америке.

Ковальчук не первый раз отвечает на критику игрой

Для Ковальчука нынешняя ситуация и шквалы критики не в новинку. Два года назад в Северной Америке скептически отреагировали на возвращение некогда лучшего снайпера лиги, многие считали, что Ковальчук уже слишком стар, провалится и будет обузой для «королей». В начале первого сезона за «Лос-Анджелес» Ковальчук был лучшим бомбардиром команды, но потом в клубе поменяли тренера, и с новым наставником у Ильи не сложилось. Под конец чемпионата дело дошло до открытого конфликта. В начале этого сезона его не пинал только ленивый — медленный, неповоротливый, допускает кошмарные ляпы в обороне, бросает в «молоко», часто удаляется. Но он пропускал всё мимо ушей и продолжал доказывать, что ещё не бесполезный пенсионер.

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Его ругали и в России, можно вспомнить только самый громкий скандал, когда СКА вывел своего капитана из состава после роковой потери в овертайме матча серии с «Локомотивом». И что же? Ковальчук вытерпел, не ушёл и через год второй раз стал чемпионом КХЛ.

С мотивацией у Ковальчука никогда не было проблем, и надо думать, в нынешней ситуации она у него зашкаливает. В «Монреале» Илья проводит на льду почти по 20 минут за игру и тащит «Монреаль» (набирает по очку за матч, забивает в большинстве и равных составах, имеет отличный показатель полезности). И тренер, и партнёры по команде от него в восторге. Думается, требовательные и искушённые монреальские болельщики тоже.

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В матче с «Филадельфией» Илья ещё раз доказал, что с ним по-прежнему надо считаться. Он сделал дубль, обошёл Павла Буре и вышел на чистое четвёртое место в списке российских снайперов всех времён, а заодно догнал Сергея Фёдорова по голам в большинстве (144). Среди россиян впереди только Александр Овечкин (258) и Евгений Малкин (146).

Риск «Монреаля» уже полностью оправдался, а Ковальчук преобразился, возродился, как птица Феникс и заставил экспертов говорить о себе в положительных тонах. Ещё пару недель назад он был никому не нужен, а теперь есть все шансы, что в дедлайн его обменяют в команду, претендующую на победу в Кубке Стэнли. Ведь именно ради главного трофея НХЛ Илья возвращался за океан.

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Что бы ни говорили о Ковальчуке, как бы его ни ругали, он продолжает идти вперёд. Как бы мы ни относились к Илье, он остаётся одним из самых ярких россиян в истории НХЛ, является нашей легендой в этой лиге. И то, что он продолжает играть и в 36 лет, преодолевает трудности и находит силы опровергать критиков, вызывает уважение.



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