Золото юношеской Олимпиады – наше! Россия в финале разбила Америку

Сборная России на юношеской Олимпиаде — 2020 на пути к финалу легко разобралась с Канадой и ещё легче – с Данией, уничтожила Финляндию в полуфинале, выиграла три матча на пути к финалу с общим счётом 25:3. В тройке лучших бомбардиров турнира сплошь русские фамилии – Мичков, Мирошниченко, Квочко. В финале были действующие чемпионы американцы, которые тоже не лыком шиты, но всё-таки Россия была на голову выше всех соперников.
Если вам вдруг покажется, что юношеская Олимпиада – это вообще не интересно, то достаточно вспомнить, что на прошлом турнире за сборную России играли Андрей Свечников, Александр Хованов, Григорий Денисенко, Амир Мифтахов и другие ребята. Первый с 18 лет крайне успешно играет в НХЛ, остальные были костяком молодёжки на чемпионате мира в Остраве. То есть кто-то из этих 15-летних ребят уже в следующем сезоне должен поехать на ЮЧМ, а через пару-тройку лет и на МЧМ.
На этом турнире Россия обычно решала все задачи уже в первом периоде, забивая по три-четыре шайбы, и дальше уже не отпускала трепыхающегося соперника. С американцами в первом периоде было чуть сложнее, но преимущество всё равно было видно невооружённым глазом. Наши были быстрее, дисциплинированнее и опаснее. Быстро наказали американцев за грубость голом в большинстве, а на последней минуте периода забили и вторую шайбу. Дубль сделал лучший снайпер Матвей Мичков — в Лозанне его игру нельзя назвать иначе как доминирующей.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Olympic Channel.
Во втором периоде американцы показали, что не просто так вышли в финал. Они прибавили в агрессии и провели несколько крайне опасных атак, но Сергей Иванов играл сверхнадёжно. А затем было ещё одно большинство и ещё один гол – Руслан Газизов сыграл на добивании после того, как тот же Мичков бросал с разворота. И в этом моменте стало ясно практически всё – как бы ни хороши были США, до наших ребят им далеко. Особенно до Мичкова, который в этом матче мог делать и хет-трик, и покер. И вообще видно, что растёт очень яркий хоккеист.
В третьем периоде Вячеслав Малов окончательно приговорил американцев, реализовав сольный проход после длинной передачи (мощное оружие нашей сборной). Юношеская Олимпиада – турнир новый, нынешняя – только третья по счёту. Наши мальчишки всегда были на пъедестале.
Серебро, бронза и наконец долгожданное и полностью заслуженное золото. Российская сборная в Лозанне по сравнению со всеми остальными – это просто другой уровень.
- 22 января 2020
-
20:53
-
20:14
-
19:57
-
19:40
-
19:16
-
19:00
-
18:35
-
18:23
-
17:56
-
17:16
-
16:49
-
16:40
-
16:20
-
15:36
-
15:22
-
15:05
-
14:50
-
14:15
-
14:00
-
13:38
-
13:15
-
13:00
-
12:34
-
12:11
-
12:05
-
11:58
-
11:25
-
11:01
-
10:32
-
10:13
-
10:07
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:13