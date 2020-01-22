Золото юношеской Олимпиады – наше! Россия в финале разбила Америку

Сборная России на юношеской Олимпиаде — 2020 на пути к финалу легко разобралась с Канадой и ещё легче – с Данией, уничтожила Финляндию в полуфинале, выиграла три матча на пути к финалу с общим счётом 25:3. В тройке лучших бомбардиров турнира сплошь русские фамилии – Мичков, Мирошниченко, Квочко. В финале были действующие чемпионы американцы, которые тоже не лыком шиты, но всё-таки Россия была на голову выше всех соперников.

Сборная России забросила 10 шайб Финляндии в полуфинале юношеских Олимпийских игр

Если вам вдруг покажется, что юношеская Олимпиада – это вообще не интересно, то достаточно вспомнить, что на прошлом турнире за сборную России играли Андрей Свечников, Александр Хованов, Григорий Денисенко, Амир Мифтахов и другие ребята. Первый с 18 лет крайне успешно играет в НХЛ, остальные были костяком молодёжки на чемпионате мира в Остраве. То есть кто-то из этих 15-летних ребят уже в следующем сезоне должен поехать на ЮЧМ, а через пару-тройку лет и на МЧМ.



На этом турнире Россия обычно решала все задачи уже в первом периоде, забивая по три-четыре шайбы, и дальше уже не отпускала трепыхающегося соперника. С американцами в первом периоде было чуть сложнее, но преимущество всё равно было видно невооружённым глазом. Наши были быстрее, дисциплинированнее и опаснее. Быстро наказали американцев за грубость голом в большинстве, а на последней минуте периода забили и вторую шайбу. Дубль сделал лучший снайпер Матвей Мичков — в Лозанне его игру нельзя назвать иначе как доминирующей.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Olympic Channel.

Во втором периоде американцы показали, что не просто так вышли в финал. Они прибавили в агрессии и провели несколько крайне опасных атак, но Сергей Иванов играл сверхнадёжно. А затем было ещё одно большинство и ещё один гол – Руслан Газизов сыграл на добивании после того, как тот же Мичков бросал с разворота. И в этом моменте стало ясно практически всё – как бы ни хороши были США, до наших ребят им далеко. Особенно до Мичкова, который в этом матче мог делать и хет-трик, и покер. И вообще видно, что растёт очень яркий хоккеист.

В третьем периоде Вячеслав Малов окончательно приговорил американцев, реализовав сольный проход после длинной передачи (мощное оружие нашей сборной). Юношеская Олимпиада – турнир новый, нынешняя – только третья по счёту. Наши мальчишки всегда были на пъедестале.



Серебро, бронза и наконец долгожданное и полностью заслуженное золото. Российская сборная в Лозанне по сравнению со всеми остальными – это просто другой уровень.