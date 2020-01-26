Лопырёва сняла «проклятие» с хоккеиста «Авангарда». Стась забил первый гол за 64 матча!

Пока защитник омского клуба Алексей Емелин находится в лазарете, капитаном «Авангарда» является опытный 31-летний нападающий Андрей Стась. Града заброшенных шайб от центрального нападающего не ждут. Стась – типичный игрок чекерских звеньев. Игрок, который может отработать в меньшинстве, побороться у борта, сыграть жёстко.

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ Стась вышел на лёд в четвёртом звене «ястребов», вместе с Дедуновым и Потаповым. Но, даже учитывая возложенные на эту тройку чекерские обязанности, не забивать в 52 матчах сезона — это уже слишком. Именно столько не мог отличиться Стась. Если же брать не только этот сезон, а всю карьеру игрока, то Андрей не забивал, страшно сказать, 64 матча! Но любая серия рано или поздно заканчивается, даже когда речь идёт о негативных моментах. Постоянно так продолжаться не могло.

Стартовое вбрасывание перед игрой с «Металлургом» проводила известная телеведущая и фотомодель Виктория Лопырёва. Стась, будучи капитаном команды, пожал Лопырёвой руку, после чего «Авангард» принялся обыгрывать уральский клуб.



Игра у «металлургов» в этот вечер явно не шла – всё буквально валилось из рук. Неудачно действовала оборона, слабый матч провёл голкипер Василий Кошечкин, которого после четвёртого гола заменили на Василия Демченко.



Автором же этого гола стал именно Андрей Стась, забивший в тот момент, когда его команда из-за удаления Коди Франсона осталась в меньшинстве. Козун ошибся в чужой зоне, Стась перехватил шайбу, с правого края вошёл в зону соперника и бросил в ближнюю девятку — Кошечкин не успел среагировать.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

После этого наставник гостей Илья Воробьёв заменил Кошечкина на его тёзку Демченко. Правда, отыграть на ноль у Демченко тоже не получилось.



«Авангард» поймал кураж и в третьем периоде забросил шестую шайбу – удалением Дронова воспользовался Бек. Да, «Магнитке» сейчас очки нужны гораздо больше, чем «Авангарду», однако «ястребы» полны решимости занять первое место на Востоке, подвинув с него «Ак Барс».

В результате «Авангард» довёл дело до уверенной победы со счётом 6:1. Отыграть на ноль Игорю Бобкову помешал гол в большинстве Егора Яковлева, забитый во втором периоде.



Теперь «Авангарду», официально вышедшему в плей-офф, играть дома с «Нефтехимиком», а «Металлург» отправляется домой, где сыграет домашнюю серию с «Йокеритом», «Автомобилистом» и всё тем же «Авангардом». Так что совсем скоро коллектив Ильи Воробьёва сможет взять реванш за поражение в Балашихе. Но главное сейчас для «Магнитки» — исправно набирать очки и отрываться от ближайших преследователей — «Адмирала» и «Нефтехимика». Сложно представить плей-офф без «Металлурга».