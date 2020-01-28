«Оттаву» не спасли даже два гола в меньшинстве, забитые за 35 секунд.

«Кто этот маг?». Вратарь «Оттавы» не понял, как Гусев забил ему на буллите

Матч «дьяволов» и «сенаторов» — команд, которые, мягко говоря, не блещут результатами в нынешнем сезоне, получился необычным и захватывающим. «Оттава», недавно прервавшая череду из девяти поражений, надеялась на обретение свежего старта после столь продолжительной серии неудач. «Нью-Джерси», уступивший в трёх играх кряду, также расценивал соперника как вполне подходящего для пополнения запаса собственной уверенности.

В середине первого периода гости открыли счёт, реализовав двойной малый штраф Коннора Брауна. Форварды Йеспер Братт и Никита Гусев вывели на дальний бросок защитника Дэймона Сиверсона, чей мощный выстрел застал врасплох голкипера Маркуса Хёгберга и оборону «Сенаторз».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Чуть позже «сенаторы» ответили на это шайбой Тайлера Энниса, но в начале второго периода снова дали «Нью-Джерси» выйти вперёд, когда человек с футбольной фамилией Руни удачно бросил с разворота, выехав из-за спины голкипера.



А вот после этого начались неожиданности. В середине третьей двадцатиминутки у «Оттавы» присел на скамейку штрафников Брэйди Ткачук, но две грубые ошибки «Нью-Джерси» привели к тому, что хозяева дважды забили в меньшинстве. Первым отличился Владислав Наместников, который, убежав в контратаку, не стал делать передачу, а эффектно пробил сам.

Календарь и результаты «Нью-Джерси Дэвилз»

По количеству очков, набранных в меньшинстве, Владислав вошёл в группу лидеров НХЛ — у россиянина теперь 5 (3+2) таких баллов. Такие же показатели у Кейси Сизикаса из «Айлендерс» и Мики Зибанеджада из «Рейнджерс», а кроме них, 5 (2+3) очков в меньшинстве есть в активе у форварда «Вегаса» Вильяма Карлссона.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

35 секунд некоторая вальяжность Никиты Гусева, с которой россиянин катился к шайбе в чужой зоне, снова стоила «Дэвилз» пропущенного гола. Мгновенная контратака в исполнении Коннора Брауна и Криса Тирни позволила «Оттаве» второй раз забить в меньшинстве и выйти вперёд в счёте.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

К счастью для Гусева и поклонников «дьяволов», гости смогли отыграться в концовке основного времени, а в серии штрафных бросков Никита полностью исправил свой предыдущий недочёт. Его буллит получился очень эффектным: быстрота рук, хитрость замысла и мастерство исполнения оказались настолько высоки, что вратарь «Оттавы» Хёгберг вряд ли понял, как шайба оказалась у него за спиной. Эта попытка стала победной, хотя после Гусева «страховочный» буллит реализовал Джек Хьюз.

Гусев выиграл первую дуэль против Кучерова в НХЛ. И это ему ещё гол не засчитали «Нью-Джерси» прервал 10-матчевую серию побед «Тампы». У одного Никиты передача на победный гол, у другого – «-1».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Самое главное, что мы проявили достаточно стараний. С парнями мы долго говорили про то, что нужно быть устойчивыми к разным неприятностям. Здорово, что нашли способ отыграться и взять два очка. Мне понравилось», — сказал довольный тренер «Нью-Джерси» Ален Насреддин.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

«Что сказать о Гусеве? Вы никогда не знаете, что он будет делать с шайбой. Я помню, что в первую неделю тренировочного лагеря он забивал мне самые странные голы, каких я раньше никогда не видел и не пропускал. Я тогда подумал: кто, чёрт возьми, этот маг? Он действительно талантлив. Так что удивляться не стоит, потому что мы действительно не знаем, что он сделает в следующую секунду», — восхитился Никитой вратарь «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд.