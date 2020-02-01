Панарин забил гол после блестящего финта! У Хлебушка уже 70 очков за сезон

«Если у вас будет шанс, вы будете стараться забить?» — спрашивали ньюйоркские репортёры Игоря Шестёркина после матча с «Детройтом», помня, что в России вратарь забивал ещё со времён своих выступлений за МХК «Спартак». В ответ Игорь лишь улыбался и кивал головой, но в самой игре сполна продемонстрировал серьёзность своих намерений.



Ньюйоркцы продолжают сохранять в составе трёх квалифицированных голкиперов — Хенрика Лундквиста, Александра Георгиева и того же Шестёркина. Учитывая интерес к Георгиеву и его завершающийся контракт, все ждут скорого обмена, но пока трём львам приходится делить между собой позицию в воротах. В частности, такое разделение привело к тому, что опытнейший Лундквист не играл с 11 января и за календарный месяц провёл только два матча. Учитывая успешную игру конкурентов, швед может и не вернуться к своему привычному статусу первого номера.

Панарин бросает вызов Макдэвиду. В Америке спор: кто станет самым ценным игроком сезона? Невероятная игра россиянина за «Рейнджерс» заставляет говорить о том, что Панарин — возможный MVP сезона в НХЛ.

Именно Шестёркин удержал «Рейнджерс» в начале матча, когда «Детройт», занимающий последнюю строчку в турнирной таблице, имел несколько неплохих моментов. «Да, его ранние «спасения» нам очень помогли. Это могло изменить ход всей игры», — признал главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».

Постепенно хоккеисты «Рейнджерс» выправили ситуацию, и с началом второй двадцатиминутки всё встало на свои места. Счёт открыл Павел Бучневич, слухи о возможном обмене которого утихли так же быстро, как и появились. Череповчанина снова поставили в первое звене к Мике Зибанеджаду и Крису Крайдеру, что оказалось полностью оправданным решением.

Календарь и результаты «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Эта тройка действительно хороша. И дело не только в Мике. У Буча и Крайдера тоже был хороший вечер. Павел — хороший игрок, мы в него верим. Некоторое время он боролся с последствиями гриппа, но люди не хотят этого слышать. Впрочем, это не отменяет реальность ситуации. Бучневич — парень, который забивает по 20 голов за сезон, у него есть «химия» с Зибанеджадом», — подтвердил Куинн.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Спустя две минуты после гола Бучневича преимущество «синерубашечников» упрочил Крайдер, за которым гоняются как минимум 8 клубов НХЛ, а на последней минуте периода блеснул своим мастерством Артемий Панарин. Скорость, обводка, неуловимый бросок неудобной стороной крюка — всё было на высоте, равно как и традиционный хай-кик, которым форвард празднует свои голы.



«Хорошо, что он вернулся», — с улыбкой сказал после матча Куинн, вспомнив о том, что последний матч перед Всезвёздным уик-эндом Артемий пропустил из-за травмы верхней части тела. Артемий продолжает находится в пятёрке лучших бомбардиров сезона, имея на своём счету 70 (27+43) очков в 48 матчах.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Артемий Панарин против «Детройта» за карьеру:

12 матчей, 9 голов, 10 передач. против «Детройта» за карьеру:12 матчей, 9 голов, 10 передач.

Под занавес матча всех повеселил Шестёркин, который предпринял сразу две попытки поразить пустые ворота «Детройта». Обе получились неудачными, но свою долю славы Игорь заработал.



«Я был бы удивлён, если бы Шестёркин не забил в НХЛ. У него есть эта способность. Он один из тех вратарей, которые могут попасть. У Игоря есть эта уверенность и хладнокровие. Он уравновешенный человек, а кроме того, хорошо владеет клюшкой и может бросать шайбу», — уверенно заявил Куинн. Сам же Шестёркин заверил, что свои попытки будет продолжать.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».