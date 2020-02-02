Раанта сделал «сейв скорпиона»! Шайба летела над ним, это должен был быть гол

Несколько лет назад Антти Раанта безвылазно сидел в «Рейнджерс» за спиной находившегося в зените славы Хенрика Лундквиста. После того, как финн перерос роль сменщика, случился обмен в «Аризону», которая проводила обширную перестройку состава с намерением постепенно создать коллектив, способный бороться за выполнение главной задачи — победы в розыгрыше Кубка Стэнли.



В первый сезон в «койотс» Раанта отыграл удачно, во втором всё было намного более спорно, но в последнем матче «Аризоны» против «Чикаго» финн стал главным героем.



Космический сейв в НХЛ! Даже сам вратарь хотел увидеть повтор Вместе с Галаком на медиакуб смотрела вся арена. Никто сразу не мог понять, как он поймал шайбу вслепую.

Момент славы пришёл к финскому голкиперу за пять минут до конца основного времени, когда при счёте 2:2 «Чикаго» организовал очень острую атаку. Сначала Раанта не дал забить Кирби Даку, который вышел на ближнюю штангу, но не сумел переиграть вратаря в ближнем бою. Затем защитники «Койотс» втроём проиграли борьбу одному Патрику Кейну, который снова смог переадресовать шайбу на пятачок. Бросок Брэндона Саада, который к тому моменту уже оформил голевой дубль, должен был принести форварду вполне заслуженный хет-трик.



Раанта смог совершить невероятное. Уже лёжа на льду на животе, он поднял вверх щитки и отбил шайбу лезвием коньков. Это был настоящий «сейв скорпиона» — по аналогии со знаменитым футбольным вратарём Рене Игитой, который в середине 1990-х так же отбивал мяч пятками в прыжке.



Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Увы, но вдохновить этим подвигом своих одноклубников на победу Раанта не смог. В серии штрафных бросков «койоты» потерпели поражение, не реализовав ни одну из двух попыток, но после матча все разговоры были только о сейве финского вратаря.



«Это же настоящий сейв скорпиона! Потрясающий матч в Аризоне», — восхитился в «твиттере» знаменитый Пол Биссонетт. «Это заявка на сейв года! Нереальное «спасение» от Раанты», — добавил обозреватель NBC Sports Чарли Румелиотис.



Видео можно посмотреть в «твиттере» «Аризоны».

«Раанта сыграл невероятно. Просто невероятно. В овертайме он тоже был хорош», — оценил одноклубника форвард «Аризоны» Тейлор Холл. «Я поначалу вообще не понял, что произошло. Только потом стало понятно, что Антти сделал сейв. Такие вещи происходят очень редко. Возможно, это будет самый красивый сейв года», — отдал должное коллеге голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд.



«Жаль, что не удалось выиграть, потому что мы хотели забрать два очка. Как я сделал свой сейв? Сначала форвард соперника сблизился со мной, но не забил. Затем шайба подпрыгивала и вернулась на пятачок. Я растянулся на животе и даже не знал, где она. Это инстинкт, просто инстинкт. Я поднял ноги, и, к счастью, шайба ударилась в коньки. Конечно, меня радует такой сейв, но это не очень приятно, если вспомнить, что мы проиграли», — так объяснил этот момент сам Раанта.



«Он сражался. Это всё, что можно просить от вратаря. Он хотел, чтобы соперник не забил третий гол. Это вернуло нас в игру», — сухо отреагировал расстроенный наставник «койотов» Рик Токкетт.

