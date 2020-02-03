«Спартак» разучился забивать. Знарок впервые в сезоне проиграл СКА

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

СКА – клиент «Спартака»

В нынешнем сезоне «Спартак» удачно играет со СКА. Во всех трёх предыдущих матчах Олег Знарок обыгрывал свой бывший клуб, причём дважды – в Санкт-Петербурге. Теперь пришло время четвёртой встречи, к которой, исходя из всего сказанного, красно-белые подходили в ранге фаворита.

Да, в предыдущем матче «Спартак» крупно уступил дома московскому «Динамо» (0:4), но это поражение могло подстегнуть и разозлить спартаковцев. У Знарка не забалуешь, да и возвращать должок болельщикам за такой конфуз в дерби нужно. Конечно, игроки это прекрасно понимали.

Крикунов проучил Знарка. В плей-офф «Динамо» стоит бояться реванша? Но есть большая вероятность того, что бело-голубые сыграют с Ярославлем, а спартаковцы встретятся с «Йокеритом».

Кроме того, игра между «Спартаком» и СКА стала последней для обоих коллективов перед паузой на очередной этап Евротура – Шведскими играми. Разумеется, уйти на паузу каждой из команд хотелось в хорошем расположении духа. «Спартаку» достаточно было набрать хотя бы очко, чтобы официально обеспечить себе место в плей-офф. В Питере же, как и во взрослой сборной, теперь работает тренер Валерий Брагин, поэтому их дуэт с Кудашовым продолжает налаживать взаимопонимание и притираться друг к другу.

Белов наказал хозяев за расточительность

В начале первого периода красно-белые при многочисленной поддержке своих болельщиков на эмоциях бросились атаковать ворота Самонова, стараясь пробить вратаря. Сперва в контратаке не забили Карсумс и Ганзл, не сумевшие разыграть выход два в одного. Вскоре мог отличиться Даугавиньш, а после атаки, которую завершал Малыхин, удачно выставил щиток Самонов. Знарок нервничал на лавке, а у СКА в свою очередь активничала молодёжь.



Начал сказываться класс гостей, они быстро выровняли игру, а затем и серьёзно переиграли соперника, заслуженно оставив первый период за собой. Питер штурмовал ворота Гудачека со всех позиций, и даже играл «5 на 3» после удалений Столярова и Гончарова. Забили же «армейцы» чуть раньше усилиями Антона Белова.

Подколзин навязал борьбу в чужой зоне, Марченко подхватил шайбу, ускорился по флангу и прострелил на дальнюю штангу, а Белов без помех поразил ворота «Спартака». Всё тот же Марченко грубовато сыграл в средней зоне против Фёдорова, заехав тому по лицу, но судьи нарушения не усмотрели. 16-2 по броскам в створ – цифры в пользу СКА говорили сами за себя. Преимущество команды Алексея Кудашова получилось ощутимым.

100 минут «Спартака» без голов

Во втором периоде команды продолжили демонстрировать хороший скоростной хоккей. Снова не стеснялось молодое питерское звено, которое вскоре отправится в Хельсинки и Стокгольм на игры Евротура в составе сборной России. Творил на льду техничный Владимир Ткачёв, раздававший передачи на партнёров.



В штангу попал форвард хозяев Столяров, атаковавший ворота соперника с разворота. Второй шанс за игру упустил Малыхин, который очень удачно вписался в систему красно-белых после перехода из «Трактора». Очень недоволен своим удалением остался защитник «Спартака» Яков Рылов, но своё очередное большинство Питер снова не реализовал. Голов СКА во второй двадцатиминутке зрители не увидели.



Правда, не забил и «Спартак». Олегу Знарку и его помощникам впредь было серьёзно задуматься. Учитывая предыдущий матч с московским «Динамо», который спартаковцы откатались вхолостую, красно-белые не могли поразить чужие ворота уже 100 минут игрового времени. Не самое, мягко говоря, приятное достижение.

Выход в плей-офф для красно-белых пока откладывается

Третий период начался с сольного прохода Фёдорова. Нападающий «Спартака» отлично проводит нынешний регулярный чемпионат. СКА в свою очередь начал играть более осторожно, лезть на рожон гостям не было никакого смысла.



Олег Знарок ожидаемо перешёл на игру в три звена, нужно было спасать матч. Каким-то чудом в упор не забил Хохлачёв – Самонов невероятным образом выручил свою команду.



Знарок периодически качал головой и не понимал, что ещё нужно, чтобы его команда наконец-то забила. Увы для «Спартака» и их болельщиков, во втором матче подряд москвичи так и не отличились. Видимо, после семи шайб в ворота «Куньлуня» наступила голевая засуха. 1:0 – СКА впервые в сезоне обыграл «Спартак» и Знарка. Выход в плей-офф для красно-белых пока откладывается, а Питер за весь матч ни разу не сыграл в меньшинстве.