Крикунов проучил Знарка. В плей-офф «Динамо» стоит бояться реванша?

Но есть большая вероятность того, что бело-голубые сыграют с Ярославлем, а спартаковцы встретятся с «Йокеритом».

Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2019/2020

Сегодня, 1 февраля, в КХЛ сыгран очередной тур регулярного чемпионата. Рассказываем о турнирных раскладах в лиге на данный момент.

«Авангард» — «Магнитка» — в первом раунде плей-офф? Турнирные расклады КХЛ «Барыс» официально в восьмёрке сильнейших, а Рига снова осталась за бортом.

Демченко подводит «Магнитку»

По ходу сезона голкипер Василий Демченко покинул «Трактор» и перешёл в магнитогорский «Металлург», но в «Магнитке» российский голкипер тоже не впечатляет. Главный тренер уральцев Илья Воробьёв старается, ставит игру в обороне, наводит порядок в атаке, а в итоге собственный же голкипер серьёзно подводит всю команду. В концовке третьего периода встречи с «Автомобилистом» Демченко пропустил курьёзную шайбу от Мэйсека, тем самым не позволив хозяевам набрать даже одного очка.

Так играть вратарю в решающих матчах нельзя. Ещё и Расмуссен, судя по заявлению Ильи Петровича, получил сотрясение. Не может играть и защитник Пивцакин. На данный момент «Магнитка» выходит на «Ак Барс», но вариант с «Авангардом» по-прежнему очень реален.

И. Воробьёв: Пивцакина нет, теперь сотрясение у Расмуссена. День ото дня не легче

«Барыс» и «Авангард» снова выдали матч-концерт

В КХЛ появилось очередное принципиальное противостояние. И это здорово! «Барыс» в этом сезоне дважды обыграл Авангард (3:2, 3:2) и один раз уступил (0:3). В отчётной схватке сильнее снова оказалась команда Андрея Скабелки. Причём, оба клуба выдали роскошный по зрелищности матч, забросив семь шайб на двоих (4:3 в пользу «Барыса»). И те, и другие уже обеспечили себе выход в плей-офф, осталось узнать соперников. «Барсы» почти наверняка будут третьими. Потенциальный соперник по первому раунду – «Салават Юлаев».

«Сибирь» последовала примеру «Автомобилиста». Их встреча всё ближе

Коллектив Николая Заварухина пусть и с трудом, но выиграл дома у минского «Динамо» — 3:2. Причём, новосибирцы вели 3:0, но сами создали себе проблемы в концовке матча. Всё идёт к тому, что «Сибирь» будет начинать плей-офф на выезде в матчах с «Автомобилистом», который, как и Новосибирск, синхронно выиграл. Собственно говоря, вариант для «Сибири» хороший, так как клуб из Екатеринбурга не так силён в играх на вылет. Достаточно вспомнить хотя бы прошлый плей-офф и серию с «Салаватом Юлаевым», которую уральцы проиграли без вариантов. Более того, по-прежнему в лазарете ведущий голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж. И не известно, в какой форме он подойдёт к играм плей-офф.

«Йокерит» хочет встретиться со «Спартаком»?

Финский клуб в одну калитку проиграл в гостях «Локомотиву» — 0:5. Команда Лаури Марьямяки оказалась совершенно не готова к игре после тяжёлого выезда в Магнитогорск, а у хозяев четыре из пяти шайб забросили легионеры (дубль у Да Косты, по голу у Накладала и Кронвалля). Всё сильнее вырисовывается расклад, при котором «Йокерит» займёт четвёртое место и начнёт плей-офф с пятым «Спартаком», а московское «Динамо», продолжающее уверенно побеждать, будет третьим и сыграет в первом раунде с «Локомотивом». Но пока, конечно, загадывать не будем.

Пелино: воспользовались тем, что у «Йокерита» был последний матч сложного выезда

«Северсталь» упустила шанс

Череповчане в нынешнем сезоне стараются брать своё характером. Да, мастерства в каких-то моментах не хватает, но зато есть люди, которые готовы биться на льду, плюс здорово выглядит сильная молодёжь. Однако в игре с «Торпедо» в Нижнем Новгороде буквально всё валилось из рук. Хоккеисты Андрея Разина уступили с крупным счётом (0:5), а ведь был неплохой шанс приблизиться к восьмёрке на Западе. Но теперь догнать «Витязь» и «Торпедо» будет практически нереально. Кстати, завтра, 2 февраля, исполняется 55 лет губернатору Вологодской области Олегу Александровичу Кувшинникову, которого поздравил постоянный эксперт «Чемпионата», бывший главный тренер «сталеваров» Андрей Назаров, пожелавший своему давнему товарищу крепкого здоровья, удачи и успехов во всех его начинаниях. «55 лет – отличный возраст для мужчины, жизнь только начинается. Все главные победы как у вас, так и у всего хоккея в Вологодской области ещё впереди!», — отметил Назаров.

Крикунов и Знарок встретятся в плей-офф?

«Спартак» дома крупно проиграл московскому «Динамо» — 0:4. Однако вряд ли этот матч многое значил с точки зрения стратегии на будущее. «Спартаку» предпочтительнее сыграть в первом раунде не с «Динамо», а с «Йокеритом», а команде Владимира Крикунова тоже вряд ли хочется сразу начинать серию с Олегом Знарком. Лучше для начала сразиться с Ярославлем. В общем, победа в дерби, это, конечно, хорошо, но все главные матчи у обеих команд ещё впереди.

В отчётной же встрече отметим матч на ноль в исполнении динамовского голкипера Ивана Бочарова, который отыграл очень уверенно. Помимо всего прочего, прошла информация, что основной спонсор «Спартака» — компания Eriell — больше не заинтересована в развитии московского проекта. Поговаривают, что новым спонсором красно-белых должна стать компания «Транснефть», но она уже как раз помогает с финансированием московскому «Динамо», то есть вырисовывается конфликт интересов. На игре «Спартак» — «Динамо» Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг должны были обсудить сложившуюся ситуацию. Посмотрим, чем она в итоге закончится.