У России растут новые звёзды. Уже выносили Канаду и США, осталось повторить на ЮЧМ

Состав нашей юниорки на чемпионат мира в США почти известен. Подбор такой, что есть хороший шанс впервые с 2007 года взять золото.

Вчера юниорская сборная России U18 провела свой первый матч на Турнире пяти наций в чешском городе Хомутове. В этом году российская юниорка составлена из хоккеистов 2002 года рождения. Именно этим ребятам весной предстоит прервать затяжную чёрную серию россиян без победы на юниорских чемпионатах мира. На турнир в американские города Анн-Арбор и Плимут наша сборная впервые за долгие годы поедет в статусе главного фаворита. Летом команда Сергея Голубовича впервые с 1995 года выиграла бывший Мемориал Глинки, обыграв в том числе Канаду и США, а перед новым годом стала первой на Мировом кубке вызова в Канаде. Теперь хоккеистам этого созыва придётся завоевать золото ЮЧМ и доказать, что именно наша юниорская сборная на данный момент лучшая в мире.

По большому счёту, ключевой этап подготовки к ЮЧМ – это Кубок Глинки/Гретцки. Пусть этот турнир и проводится почти за год до мирового первенства, но уровень хоккея и накал на нём максимально приближен к чемпионату мира, а команды стараются везти по возможности лучших хоккеистов. Поэтому зачастую предсказать состав на главный турнир сезона достаточно легко. Как минимум 80% триумфаторов Глинки окажется в заявке на ЮЧМ в США.

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Фото: fhr.ru

Сейчас с уверенностью можно сказать, что три звена нападающих и две пары защитников уже стопроцентно известны. Практически на все турниры команды 2002 года рождения ездила динамовская тройка Тринеев – Злодеев – Дидковский. Эти парни успешно играют вместе не первый год и чувствуют друг друга кожей. Главной ударной силой россиян будет звено Пашин – Пономарёв – Тютнев, которое Голубович сколотил незадолго до Глинки. Это нападающие, которые способны решать исход матчей и определять результат команды. На турнире в Чехии главный тренер россиян именно этому звену доверял больше всех креативить в чужой зоне. Наблюдать за их кружевами в зоне атаки одно удовольствие. Своеобразным «энерджи лайн» будет тройка капитана этой сборной Марата Хуснутдинова вместе с Ильей Рычковым и Даниилом Гущиным. Форварды номинально второго звена очень много играют в меньшинстве и здорово играют в прессинге. Поверить, что кто-то из этих девяти парней не получит билет в США этой весной архисложно. Менять то, что работает как часы и изобретать велосипед, Сергей Голубович точно не будет.



С обороной всё тоже достаточно предсказуемо. Ключевую роль будет играть пара легионеров из Онтарио Стеклов – Чайка. Стеклов прекрасно играет в своей зоне и способен подчистить за частенько подключающимся в атаку партнёром. Ещё два места займёт пара домоседов эмхаэловцы Артём Грушников и Кирилл Кирсанов, прекрасно сыгравшие летом. Не вызывает сомнение и то, что на ЮЧМ мы увидим пушку уфимца Шакира Мухамадуллина. Он уже играл на мировом форуме в прошлом году с хоккеистами на год старше и взял с той командой серебро. В воротах тоже без сюрпризов. Ярослава Аскарова никому представлять не надо – это сильнейший голкипер в мире по своему возрасту, и пусть неоднозначный МЧМ не вводит вас в заблуждение. Скорее всего, он сыграет все матчи на турнире, а ярославец Егор Гуськов и динамовец Максим Моторыгин выйдут на лёд только в случае форс-мажора.

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Несмотря на то что Сергей Голубович проповедует строгий хоккей и строит игру от обороны, на его сборную действительно приятно и интересно смотреть. Его ребята играют, а не «терпят» и берут только за счёт одной пахоты. Матчи, в которых сборная России U18 играет вторым номером, можно пересчитать по пальцам. На Кубке Глинки/Гретцки заставить россиян не с позиции силы действовать смогли только канадцы в финале. Впервые за долгие годы российскую юниорка стала по-настоящему мощной и обещает показать не менее зрелищный хоккей, чем молодёжка на последнем чемпионате мира.

Фото: fhr.ru

Турнир пяти наций – достаточно важный этап подготовки к ЮЧМ. Он тренерскому штабу Голубовича нужен не столько в соревновательном плане, сколько как ещё одна возможность отсмотреть всех кандидатов на вакантные места. В Чехию не поехали хоккеисты, выступающие в Северной Америке, а значит, можно проверить побольше ребят, не заигранных на Глинке. Не оказалось в составе только Ивана Дидковского, который остался дома из-за травмы. За оставшееся до ЮЧМ время тренерскому штабу необходимо определиться с четвёртой тройкой нападение и двумя парами обороны.

Всего в сборную на этот турнир получили вызов 23 хоккеиста:

Вратари: Ярослав Аскаров (“СКА-1946”), Егор Гуськов (“Локомотив”), Максим Моторыгин (“Динамо М”).

Защитники: Артем Грушников («Красная Армия»), Алексей Егоров (“Спартак”), Филат Зотов (“Русские Витязи”), Кирилл Кирсанов («СКА-1946»), Дмитрий Костенко (“Ладья”), Роман Романов (“Локомотив”), Шакир Мухамадуллин (“Толпар”).

Нападающие: Данил Авершин (“Спартак”), Данил Аймурзин, Александр Пашин (оба — “Толпар”), Никита Буруянов, Игнат Коханин (оба — «Динамо-СПб»), Дмитрий Злодеев, Богдан Тринеев, Даниил Лазутин (все — «Динамо М»), Дмитрий Зуган, Прохор Полтапов (оба — «Красная Армия»), Илья Рычков, Марат Хуснутдинов (оба — «СКА-1946»), Павел Тютнев (“Локо”).



В первом матче на турнире россиянам достались шведы, приехавшие в Хомутов без двух звёздочек Александра Хольца и Лукаса Рэймонда, похоронившего нашу команду в финале прошлого ЮЧМ. В них шведы уверены, они уже играют в молодёжке, и лишний раз тренерский штаб юниорской сборной Швеции их не тревожит. Остальные лидеры скандинавов приехали в расположение сборной, игроков, выступающих за океаном у шведов нет.



Шведы довольно активно начали встречу и пытались задавить россиян их же оружием – мощным прессингом, из-под которого парни Голубовича выходили достаточно спокойно и заставили шведов делать то, что они не любят больше всего – играть без шайбы. Как говорится, хочешь обыграть шведов – лиши их контроля. Пережив энергичное начало «тре крунур», россияне начали создавать момент за моментом у ворот голкипера шведов Йеспера Валльстеда.



Напор сборной России постепенно стал выливаться в удаления соперника. В итоге наша команда реализовала первое же большинство. В середине первого периода с пятака шайбу забросил дебютант команды U18 Прохор Полтапов, заменивший в первой тройке Ивана Дидковского.

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Россияне не успокоились, и буквально через несколько минут шедевр сотворил капитан команды и нападающий системы СКА Марат Хуснутдинов, протащивший шайбу в стиле раннего Ничушкина через полплощадки и спокойно завезший её в ворота шведов. Посмотрите, как он шикарно перед этим перехватил шайбу на своей синей линии, а потом включил ноги и отработал корпусом.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

В итоге сборная Россия перебросала соперника в первом периоде со счётом 17-4. Ярослав Аскаров откровенно скучал в рамке, а шведы продолжили мучиться в атаке во втором периоде, пытаясь найти ключи к обороне россиян. Наша команда спокойно контролировала игру и действовала максимально надёжно в своей зоне, не давая сопернику шансов даже в меньшинстве. А вот очередное своё большинство подопечные Голубовича в концовке периода реализовали. Дмитрий Костенко перевёл шайбу на Шакира Мухамадуллина, и он мощнейшим броском в касание от правого борта застал врасплох закрытого на пятаке Валльстеда, забросив типичную для себя шайбу.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

В заключительном отрезке российская команда стала играть по счёту. На седьмой минуте скандинавы сподобились на единственную шайбу в ворота Аскарова, проведя одну из немногих позиционных атак в матче, и лидер обороны сборной Швеции Эмиль Андрее хлёстким кистевым с ползоны отправил шайбу в сетку. После этого россияне осечек не допускали. Шведы сняли вратаря в концовке, но на большее их не хватило.



Юниорская сборная России успешно стартовала на Турнире пяти наций, полностью контролируя ход встречи с серьёзным соперником и перебросала сборную Швеции более чем в два раза.



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