Порядин – в порядке! Форвард сборной России эффектно в падении забил чехам

Турнирная таблица Евротура

Тройке СКА дали отдохнуть перед матчами плей-офф?

После второго подряд поражения на Шведских играх в сборной России хотели закончить турнир на мажорной ноте и обыграть чехов. Правда, команда Милоша Ржиги накануне играла свой матч с финнами первым запуском (и выиграла 3:1), а вот хоккеисты Алексея Кудашова встречались с «тре крунур» вечером (поражение 2:5), поэтому времени на отдых получили гораздо меньше.

Россия снова пропустила гол на первой минуте. Шведы не пожалели нашу молодёжь Команда Алексея Кудашова пропустила пять шайб на переполненной арене в Стокгольме.

Сразу после игры со скандинавской сборной Кудашов сообщил, что с чехами в воротах сыграет Игорь Бобков. Интересно, что из полевых хоккеистов в заявку не попала молодёжная тройка СКА Подколзин – Морозов – Марченко, а также защитник «армейской» системы Галенюк. Вне заявки остался и голкипер Самонов. По всей видимости, Кудашов, будучи главным тренером не только сборной, но и СКА, решил дать своим игрокам отдохнуть перед решающими матчами регулярного чемпионата КХЛ.



К слову, молодёжное звено Морозова неплохо проявило себя в матче со Швецией, «наелось» и заслужило отдых. Тренерский штаб посмотрел на способности молодых ребят, а это главное, что важно было сделать.

Россия лучше начала период, чехи – закончили

В первом периоде сборная России моментально понеслась вперёд. Будто это она, а не чехи, вчера играла раньше. Чехия же выглядела как-то сонно и не могли придумать у ворот Бобкова ничего толкового.



В результате номинальные хозяева реализовали первое же большинство, воспользовавшись нарушением численного состава со стороны соперника. Российские хоккеисты закрепились в зоне, Зернов сместился к центру и сделал перевод на Каюмова, и тот с острого угла буквально расстрелял ворота Фурха. Комбинация получилась словно по учебнику.



Однако постепенно Чехия начала выравнивать игру и в итоге сравняла счёт. Причём тоже в большинстве, когда наказали Миронова. Гика набросил от синей линии, Флек удачно подставил клюшку и переправил шайбу в верхний угол ворот. Бобков не успел среагировать. 1:1 – при таком счёте команды отправились в раздевалки.

Светлаков забил в меньшинстве

Начало второй двадцатиминутки осталось за чехами. Похоже, Милош Ржига в перерыве устроил серьёзный разбор полётов. Так, Гика после паса Флека бросал практически в упор, но Бобков надёжно сыграл щитками.



В жёсткие стыки шёл форвард Денисенко, который не боится играть в силовой хоккей. Правда, порой эмоции у Григория бьют через край. Гол же в ворота Фурха едва не случился после удаления Ленца. Лямкин занял место на синей линии и несколько раз неплохо бросил. Старался и хорошо себя зарекомендовавший Порядин, накануне забивший шведам. Получать большинство в сборной – большая честь.



Беда для чехов пришла оттуда, откуда не ждали. В большинстве при броске от синей линии у Ержабека сломалась клюшка, Мамин и Светлаков убежали на ворота соперника. В итоге Андрей забил из вратарской, шведские судьи отправились смотреть повтор, но гол засчитали.

Порядин в полном порядке

В третьем периоде россиянам нужно было сыграть дисциплинированно в обороне, постараться заставить соперника ошибиться. В самом начале двадцатиминутки правила нарушил Гинек Зогорна – безрезультатно. Две минуты выписали российскому защитнику Романову, но и чехи большинством не воспользовались.



Не обошлось без стычек – Миронов сцепился у ворот Бобкова с Радимом Зогорной, в результате чего обоих отправили остужать пыл в боксы для штрафников. У борта в силовой борьбе досталось Голышеву – на лавке врачи прикладывали лёд к руке нападающего россиян.

Увы, подвело россиян удаление капитана Киселевича. Коштялек нанёс мощный бросок от синей линии – шайба пролетела под ловушкой у Бобкова. Казалось, до овертайма дело не дойдёт. Во втором матче подряд отличился Павел Порядин, на этот раз эффектно забивший с пятака в падении с неудобной руки.



Чехия заменила Фурха на шестого полевого, Коштялек снова подключился к атаке и мощнейшим броском за две десятые секунды до сирены поразил ворота Бобкова. 3:3 в основное время – пришлось играть дополнительное время. Там зачем-то сфолил Гика, подаривший россиянам шанс. Но воспользоваться им у хоккеистов Алексея Кудашова не получилось.



В серии буллитов сильнее оказались чехи, а россияне не реализовали ни одной попытки. Увы, последнюю встречу на турнире сборная России тоже проиграла, хотя должна была выигрывать в основное время. Но за этот матч нам точно не стыдно.