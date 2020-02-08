Россия снова пропустила гол на первой минуте. Шведы не пожалели нашу молодёжь

Пустота на чехах с финнами и аншлаг на России

Первый матч очередного игрового дня Евротура не вызвал ажиотажа среди местной публики. Посмотреть игру чехов и финнов пришло совсем немного болельщиков. На фоне почти что 15-тысячной «Эрикссон Глоб-Арена» выглядело это по меньшей мере нелепо.

Другое дело – вечерняя игра России со Швецией. На ней, как сообщили организаторы, изначально ожидался аншлаг. Поболеть за «Тре Крунур» приехали со всех уголков Швеции. Были замечены и российские любители хоккея. Правда, их по понятным причинам оказалось гораздо меньше.

Не приняли участия в игре форварды сборной России Александр Шаров и Андрей Светлаков, а также защитник Григорий Дронов. В воротах с первых минут появился Александр Самонов. После поражения от финнов российская команда не выглядела какой-то подавленной. Наоборот, ребята находились в хорошем расположении духа. Все понимали, что состав у России молодой, перспектив, а победы со временем обязательно придут.

Молодёжь перегорела, Билялов дрогнул. Финны нокаутировали сборную России за 7 минут Валерий Брагин пока не помог, но возможностей ещё будет достаточно.

Россия снова пропустила в первой смене

Перед началом матча прошла торжественная церемония в честь введения в Зал славы ИИХФ легендарного защитника Стефана Перссона. На секундочку – четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Айлендерс». Публика овациями встретила 65-летнего ветерана.

Начало же встречи, как и игрой ранее, у россиян не заладилось. Команда Алексея Кудашова пропустила в первой же смене. Дальбек в касание щёлкнул от синей линии, шайба от щитков Самонова вылетела точно на клюшку Нильссона, который без проблем поразил цель. Гол, конечно, по большей части вратарский.

Жёстко играл нападающий россиян Григорий Денисенко. В одном из эпизодов серебряный призёр МЧМ-2020 врезался в голкипера хозяев Юханссона. Да так, что с Ларса слетел шлем. Хорошо, что вратарь не получил травму, так как выглядело всё страшновато. Большинство шведы не реализовали. Впрочем, как и россияне, получившие право поиграть в формате «5 на 4» после двухминутного штрафа ещё одного московского «армейца» в составе Швеции – защитника Дальбека.

Фагемо напомнил о себе

Во втором периоде команды старались действовать осторожно. У России перестали появляться провалы в обороне, старалось молодёжное звено из СКА. Активно подсказывал молодым хоккеистам старший тренер сборной России Валерий Брагин, прекрасно знающий все сильные и слабые стороны игроков.

Забил же тот, о ком не знал защитник сборной России Александр Романов. Помните тот комментарий нашего игрока? Фагемо не скрывал, что хотел бы обыграть Россию и таким образом поквитаться с ней за поражение в полуфинале молодёжного чемпионата мира.

После удаления Голышева из правого круга вбрасывания с кистей атаковал Лундквист, а Фагемо на пятаке подставил клюшку и подправил шайбу в ворота. Самонов оказался бессилен. Шведский нападающий 2000-го года рождения оказался в нужном месте в нужное время.

Вскоре серьёзно ошибся и сам Романов. Молодой защитник потерял шайбу в чужой зоне, шведы вдвоём выкатились на ворота Самонова и со второй попытки поразили цель, сыграв на добивании. Отличился Эмиль Сюльвегорд.

Россияне, казалось, отыграли одну шайбу – хозяев запрели в их зоне, Рафиков бросил и попал в верхний угол. Однако после просмотра эпизода финские судьи отменили взятие ворот. Каюмов мешал Юханссону, хотя шведский голкипер выкатился за площадь ворот. Кудашов подозвал арбитра к себе, но решения тот уже не поменял.

Кудрявцев спас от разгрома

В третьем периоде прежде всего хотелось увидеть от сборной России заброшенных шайб. Ноль голов в игре с финнами, аналогичные нули после двух периодов со шведами. Конечно, такое положение дел не могло устраивать тренерский штаб россиян.

Мог забивать Голышев, которого на ударную позицию вывел Швец-Роговой. Но Анатолий вместо броска врезался в шведского вратаря. И всё-таки россияне смогли отличиться. Порядин пролез на пятак и протолкнул шайбу мимо Юханссона. Правда, радовались гости недолго. Лямкин ошибся в передаче, скандинавы организовали выход четыре в два, после которого забил Бенгтссон.

Шведы не собирались останавливаться. Всё тот же Бенгтссон в большинстве после удаления Галимова мощным броском от синей линии прошил Самонова. Однако потом Лукас ошибся и потерял шайбу у борта, в результате чего позволил российской сборной разыграть красивую комбинацию, которую завершил Кудрявцев.

5:2 – с таким счётом сборная Швеции оказалась сильнее. Завтра россияне сыграют с Чехией и попытаются одержать первую победу на турнире. Вопросов по игре к команде много, тренерам придётся сделать серьёзный разбор матча.