«Он знает, что он великолепен». Шестёркин завоёвывает Нью-Йорк вслед за Панариным

Русские хоккеисты продолжают захватывать Нью-Йорк. Вслед за Артемием Панариным, влюбившим в себя Бродвей ещё летом, а также периодически выстреливающими Павлом Бучневичем и Александром Георгиевым, главным героем последнего месяца становится Игорь Шестёркин. У экс-вратаря СКА за это время уже шесть матчей за «Рейнджерс», и в них одержаны рекордные пять побед. Известно, что у «синерубашечников» непростая ситуация с вратарями, и её взбаламутил именно Шестёркин, которые сначала блестяще выступал в АХЛ, а сейчас вмешался в распределение ролей между Хенриком Лундквистом и Георгиевым. В результате сейчас в «Рейнджерс» пытаются дать игровую практику всем, чтобы понять, как поступить в будущем, но лучше всего получается именно у Шестёркина, перед которым прямо сейчас рисуются отменные перспективы стать новым королём Бродвея.

Матч с «Кингз» стал лучшим для Игоря в его пока короткой карьере в НХЛ. Он отразил 42 броска и впервые пропустил менее двух шайб за игру. Именно благодаря Шестёркину «Рейнджерс» добились победы, так как встреча с аутсайдером Запада складывалась для хозяев «Мэдисон Сквер Гардена» очень непросто.

«Рейнджерс» открыли счёт уже на 3-й минуте – Бретт Хауден подкараулил шальной отскок от домашнего борта, который застал врасплох Джонатана Куика, и выложил шайбу Грегу Маккеггу на пустые ворота. Тот не промахнулся. Но где-то за минуту до этого момента забивать мог форвард «Лос-Анджелеса» Тайлер Тоффоли, однако Шестёркин намертво зафиксировал бросок с дальнего пятачка.

В первом периоде Игорю пришлось совершать ещё одно серьёзное спасение, после того как два игрока «Рейнджерс» столкнулись в своей зоне, и Тоффоли остался один перед русским вратарём. Шестёркин вновь показал, что он прекрасен в ближнем бою.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Голов в матче не было долгое время, хотя команды вовсе не стеснялись идти вперёд. И Шестёркин, и Куик играли прекрасно, но именно Игорю посчастливилось дотерпеть до решающей шайбы своей команды. Её, после классной поперечной передачи Филипа Хитила, забросил Каапо Какко. Финн в «Рейнджерс» пока забивает по праздникам, сейчас ему удалось прервать тринадцатиматчевую голевую засуху.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Правда, после гола Какко «Рейнджерс» тут же пропустили ответный гол от Тревора Мура – защита хозяев дала похозяйничать «королям» на своём пятачке, Шестёркин в момент броска Мура уже лежал на линии ворот и помочь не смог. «Лос-Анджелес», разумеется, добавил, но «Рейнджерс» вместе со своим русским вратарём выстояли, а на 58-й минуте состоялся гол хозяев, который всех успокоил: и тех, кто переживал за победу «Рейнджерс», и тех, кто соскучился по шайбам от Артемия Панарина. Хлебушек не забивал целых четыре игры, но в этот раз он ловко поймал отскок от Куика и забил важный во всех отношениях гол.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Финальную точку в матче поставил Тони Деанджело броском в пустые ворота, а после сирены больше всех поздравляли Шестёркина, который провёл блестящую игру, установил ещё два клубных рекорда и был признан первой звездой матча.

Шестёркин установил два клубных рекорда «Рейнджерс»

«Если ты собираешься быть великим, тебе лучше знать, что ты великолепен. Он знает, что он великолепен», — так коротко, но ёмко высказался про игру Шестёркина главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн. Таким образом, начинавший сезон в фарм-клубе Шестёркин на данный момент становится едва ли не главным вратарём «Рейнджерс» — по крайней мере, акции Игоря сейчас выглядят привлекательнее Георгиева, а время Лундквиста в любом случае уходит. После матча с «Кингз» Куинн говорил о том, что лучший вратарь продолжит играть, а сохранение всех голкиперов не является приоритетом «Рейнджерс». Означает ли это, что Шестёркин и дальше будет выходить на лёд, а Александру Георгиеву нужно готовиться к обмену? Скоро всё узнаем.