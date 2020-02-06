Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин установил рекорд клуба для новичков лиги

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимаал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин провёл полный матч и отразил 27 бросков из 30. Российский вратарь одержал четвёртую победу в пяти матчах в нынешнем сезоне НХЛ. 24-летний голкипер повторил достижение Кэма Тальбо, став вторым голкипером в истории «Рейнджерс», выигравшим четыре из пяти матчей на старте карьеры в клубе.

При этом проводящий дебютный сезон в НХЛ Шестёркин стал первым голкипером в истории «Рейнджерс», выигравшим четыре из пяти матчей на старте карьеры в лиге. Таким образом, Игорь установил рекорд клуба для новичков лиги.