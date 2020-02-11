Гол Проворова в девятку — красота! Бобровский не дёрнулся и ищет оправдания

После разгрома «Вашингтона» в предыдущем матче (7:2), когда «лётчикам» удалось остановить голевую поступь Александра Овечкина, настроение у игроков и болельщиков «Флайерз» было приподнятым. Команда вернулась домой, чтобы сыграть с прямым конкурентом за кубковую «уайлд кард» — «Флоридой», и очередная победа могла серьёзно повысить шансы оранжевых остаться в зоне плей-офф.

Основной сюжетной линией перед этой встречей было возвращение основного голкипера «Филадельфии» Картера Харта, который пропустил 4 недели из-за травмы нижней части тела. 21-летний вратарь пропустил 9 матчей, и ему предстояла дуэль с бывшим «лётчиком» Сергеем Бобровским, который против прежних одноклубников играл, как правило очень удачно. До этого матча Бобровский одержал над «лётчиками» 15 побед в 19 играх, пропуская лишь 2,13 гола за матч, и отражая 92,8% бросков «Филадельфии».

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Успешные действия россиянина вполне могли стать ключевым фактором и в этой встрече, и в борьбе за путёвку в розыгрыш Кубка Стэнли, ведь до матча портал Hockey Reference оценивал вероятность попадания «Филадельфии» в восьмёрку в 57%. Игра голкипера действительно стала ключом к победе, но Бобровский тут оказался совсем не при чём.

Ранний гол, забитый форвардом «кошек» Маккензи Уигаром, не смутил хозяев. Харт постепенно обрёл нужный тонус в игре, и его надёжные действия придали «Филадельфии» уверенности, а беспорядок «Флориды» в обороне подарил «лётчикам» необходимые голевые моменты. Одним из таких воспользовался защитник Иван Проворов, которому удался великолепный по точности кистевой бросок прямо в девятку — у Бобровского не было ни единого шанса отразить такой выстрел. Эта шайба стала 27-м очком Ивана, набранным в нынешнем сезоне — в прошлом он набрал 26.



«Прови сделал классную паузу перед тем, как бросить. А у соперника сломалась клюшка, так что я специально искал леворукого партнёра, чтобы отдать передачу под бросок», — объяснил защитник Мэтт Нисканен.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Уйдя на первый перерыв при ничейном счёте, «лётчики» заметно прибавили в активности, и второй отрезок стал ключевым. Джеймс ван Римсдайк вывел «Филли» вперёд, а Трэвис Санхайм подтвердил свою репутацию одного из главных специалистов по Бобровскому. В восьми матчах против российского вратаря на счету Санхайма 6 голов.



Календарь и результаты «Филадельфии Флайерз»

«Я не знаю, как это объяснить, но я снова забил Бобу. Кажется, почти все мои броски по его воротам залетают», — удивился после игры сам форвард «Филадельфии». «Можно уверенно сказать, что Санхайм сидит в мозгах у человека, которого называют Бобом», — добавил автор блога Broad Street Hockey Майк Дусак.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Харт, который вышел на матч в маске, посвящённой погибшему вратарю Рэю Эмери, отразил 30 выстрелов из 31, а защитники «Флайерз» ничего не дали сделать дуэту Барков — Юбердо, который ограничился одной голевой передачей на двоих.



«Харт — его работа в воротах вдохновила нас. Он играл так, словно не пропускал ни одного матча, он выручал нас в сложных ситуациях», — оценил партнёра Иван Проворов.

Борьба за «уайлд кард» на Востоке:



1. «Коламбус» — 57 матчей, 70 очков,

2. «Филадельфия» — 56 матчей, 69 очков.

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3. «Каролина» — 55 матчей, 67 очков,

4. «Флорида» — 55 матчей, 64 очка,

5. «Монреаль» — 58 матчей, 61 очко.

После паузы на Матч всех звёзд «Флорида» одержала лишь одну победу в шести матчах, и шансы «пантер» на попадание в кубковую зону стремительно уменьшаются.



«В конечном итоге только результат имеет значение. Ребята выложились, здорово играли. Нам надо убрать маленькие ошибки и стараться забить на один гол больше соперника. Игра диктует ситуации и моменты. Инициатива будет переходить от одной команды к другой, надо сохранять спокойствие и быть готовым как обороняться, так и забивать голы», — развёл руками Бобровский. Сергей стал 75-м вратарём в истории НХЛ, кто сыграл 500 матчей за карьеру, но его игра снова оставила много вопросов.