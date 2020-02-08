Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

Ковальчук заинтересовал «Бостон», «Калгари», «Эдмонтон», куда его обменяют

Где Ковальчук продолжит сезон?
Лев Лукин
Покидать «Монреаль» стоит только ради «Бостона». Где Ковальчук продолжит сезон?
Русскую звезду хотят выменять из «Монреаля».
Хоккей / НХЛ 0

Судьба хоккеистов частенько оказывается очень непредсказуемой – даже в рамках одного сезона. Пример Ильи Ковальчука это наглядно подтверждает. Ещё в середине ноября, когда русского форварда вывели из состава «Кингз», казалось, что время Ильи в НХЛ ушло окончательно и бесповоротно. Он пропустил пару месяцев, просто ожидая, когда «короли» выплатят ему последний подписной бонус в размере $2,65 млн, а затем выставят его на драфт отказов с целью расторжения договора. Другого развития отношений между «Лос-Анджелесом» и Ковальчуком не могло быть, да и в целом нелегко было представить, что нападающий с подпорченной в «Кингз» репутацией и статусом едущего с ярмарки ветерана заинтересует кого-то в НХЛ. Более реальным виделся вариант с возвращением Ковальчука в КХЛ, где его ждал «Авангард», но Илья стоял на своём. Он хотел остаться в лучшей лиге мира и выиграть Кубок Стэнли.

Сушинский: Ковальчук сказал, что хочет остаться в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли

Как мы знаем, Ковальчук 3 января подписал контракт с «Монреалем». Соглашение выглядело даже несколько унизительным для хоккеиста – двусторонний характер, зарплата $700 тыс. (да и то, если он не будет спущен в АХЛ), плюс в «Канадиенс» особо не скрывали, что с помощью Ильи просто хотят закрыть дыры в составе. Но Кови явно знал, что делал, когда подписывал этот договор. За месяц в «Монреале» Илья подправил свою репутацию, и из дорогостоящего балласта, каким его в ноябре пытался выставить «Лос-Анджелес», превратился в одного из самых любопытных объектов для сделки перед дедлайном. Конечно, важную роль в этой трансформации сыграло избавление Ковальчука от тяжёлого контракта в $6,25 млн за сезон, который теперь остался только в платёжке «Кингз». Но не только в разы снизившаяся стоимость Ильи заставляет интересоваться им другие клубы лиги.

Говорили, Ковальчук не найдёт работу в НХЛ. Он нашёл и теперь тащит «Монреаль»
Пару недель назад он был никому не нужен и почти списан в утиль. А потом возродился, как птица Феникс.

Ковальчук же только что перешёл в «Монреаль». Почему его могут обменять?

Да, Кови провёл в «Канадиенс» совсем немного времени, но этого хватило понять всей НХЛ, что настоящий Ковальчук – это не тот изгой из «Лос-Анджелеса» с огромным минусом в показателе полезности, а самый эффективный ветеран в лиге. В 14 матчах 36-летний Кови набрал 11 (5+6) очков, показав себя опытным хоккеистом, ещё способным приносить пользу даже из первой линии нападения при должном уровне доверия со стороны тренера. Сам Илья счастлив в «Монреале», ему всё нравится в этой организации и, вероятно, он действительно не думает о том, чтобы непременно сменить команду в дедлайн. Почему же он вообще должен идти на обмен? Дело в том, что цель Ковальчука хорошо известна (выигрыш Кубка Стэнли), но с «Канадиенс» достичь её будет практически невозможно. «Монреаль» идёт вне зоны плей-офф, сейчас отстаёт от последней команды из зоны wild card на шесть очков, и при этом имеет две «лишние» сыгранные встречи. Можно верить в какой-либо мощный рывок «Канадиенс» на финише гладкого сезона или даже в чудесное преображение в плей-офф, по примеру прошлогоднего «Сент-Луиса». Но насколько это реально? И может ли Ковальчук так рисковать, особенно если у него появляются другие, более перспективные возможности?

По данным Sportsnet, Ковальчук попал в сферу интересов трёх клубов НХЛ – «Бостона», «Калгари» и «Эдмонтона». «Монреаль» хочет сохранить Ковальчука, но готов расстаться с россиянином за выбор во втором раунде драфта. Если исходить из этой информации, то условия, выставленные «Канадиенс» для приобретения Ковальчука, не выглядят драконовскими. Команда, желающая добавить глубины своей атаке перед плей-офф, и получить игрока, который точно будет грызть лёд ради трофея, должна на них пойти без колебаний. Кроме того, контракт Ильи мало того, что мизерный и двусторонний, так ещё и действует лишь до конца этого сезона. Никаких рисков, и в случае, если всплеск Кови в «Канадиенс» окажется разовой акцией, то его новый клуб абсолютно ничего не потеряет.

Так что будет вовсе не удивительно, если в ближайшие две недели Илья поблагодарит «Монреаль» за доверие и отправится в другую команду навстречу мечте. В какую? Это в ближайшее время решит сам Ковальчук, если, конечно, всё же обмен состоится, а мы рассмотрим перспективы Ильи в вариантах, предложенных североамериканскими коллегами.

«Обмен не является планом «А» для Ковальчука». Илья останется в «Монреале»?
Канадские журналисты рассуждают о том, что опытный снайпер принесёт клубу больше пользы, чем драфт-пики.

«Бостон» — идеальный вариант для Ковальчука?

Из этих трёх команд «Брюинз» выглядит едва ли не идеальным местом продолжения карьеры для Ковальчука. Разумеется, «мишки» не смогут предоставить Илье большое количество игрового времени, в «Бостоне» его

ждёт максимум третье звено. Но, если судить объективно, на какой статус ещё должен претендовать хоккеист-ветеран с окладом в $700 тыс.? Зато «Бостон» — это готовый претендент на Кубок Стэнли. С грамотным тренерским штабом, отлаженной системой игры, классным вратарём, надёжной защитой и талантливым нападением. В «Брюинз» — сыгранный и опытный костяк, разбавленный молодыми вундеркиндами, и эти ребята намерены исправиться за проигранный в прошлом сезоне финал. В последние годы «Бостон» созрел для Кубка Стэнли, «мишки» планомерно подбираются к нему, и у них всё есть для победы. Кажется, Ковальчук легко вольётся в эту команду, где уже есть несколько маститых парней из клуба «Кому за 30». На роли левого вингера в первые два звена, занятые Маршандом и Дебраском, Илья претендовать, конечно, не будет, но уже в третьем сочетании он может оказаться более интересным вариантом, чем Шон Курали или Андерс Бьорк. Да и в большинстве у «Бостона» должно найтись местечко для опытного снайпера.

Есть определённый соблазн подумать, что в нижних звеньях у Ковальчука будут проблемы схожие с тем, что он пережил в «Лос-Анджелесе». Но, во-первых, сейчас у Ильи совершенно другой статус, а во-вторых – в лидере НХЛ «Брюинз» у Ковальчука будет абсолютно иная мотивация, чем в беспросветном аутсайдере «Кингз». Думается, что Илья грамотно себя оценивает и не будет требовать в «Бостоне» по 20 минут за матч, а просто поможет команде идти к их общей цели.

Кстати, у «Бостона» уже есть опыт подписания крутого ветерана перед плей-офф. В сезоне-2012/2013 состав «мишек» по ходу чемпионата пополнил Яромир Ягр, желавший, как и Ковальчук сейчас, побороться за Кубок Стэнли на закате карьеры в НХЛ. Великий чех тогда помог «Бостону» добраться до финала.

В «Эдмонтоне» Кови станет третьей звездой, но не выиграет Кубок

Как известно, «Эдмонтон» — это Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и все остальные. Такое расслоение позволяет лидерам «нефтяников» быть первыми в бомбардирской гонке НХЛ, но пагубно сказывается на перспективах клуба в Кубке Стэнли, который всё же выигрывают не два человека, а команда. Зато, если Ковальчук перейдёт в «Эдмонтон», то станет третьей звездой «нефтяников» (а кто с ним поспорит? Райан Ньюджент-Хопкинс?) и почти гарантированно получит место в топ-6. Илья наверняка добавит вариативности атаке «Эдмонтона» и поможет им остаться в зоне плей-офф, но для завоевания Кубка Стэнли «Ойлерз» откровенно сырые. Допустим, Микко Коскинен ещё тянет на вратаря, с которым можно идти за большими достижениями, но что делать с обороной и с отсутствием глубины нападения, которую не заполнить одним Ковальчуком?

Возможно, правда, подписание контракта с «Эдмонтоном» заинтересует Ковальчука в плане ближайшей перспективы, но тогда ему нет смысла уходить из «Монреаля». Обмен перед дедлайном будет означать, что Кови пойдёт за Кубком уже этой весной, а «Эдмонтон» для этого не подходит. Хотя было бы интересно посмотреть, как Ковальчук сыграл с Макдэвидом или Драйзайтлем. В последнее время два тащера «Ойлерз» разведены по разным звеньям, и немец тоже играет на позиции центра. Например, на вчерашней тренировке «Эдмонтона» вместе с ним в тройке занимался Ньюджент-Хопкинс, и это единственный игрок в составе «нефтяников», который может сыграть слева, имеющий больше очков, чем у Ковальчука в этом сезоне. В первом сочетании с Макдэвидом тренировался Сэм Ганье, и, вероятно, на этом месте мог бы быть Илья. Впрочем, есть серьёзная проблема – потянет ли 36-летний Кови игру с лидерами «Эдмонтона» в плане скоростных данных?

«Калгари» — самый бессмысленный вариант?

Пока всё выглядит именно так. Если в «Бостоне» у Ковальчука есть реальная возможность побороться за Кубок Стэнли, а в «Эдмонтоне» он хотя бы может рассчитывать на большое игровое время и место в звене с лидерами, то «Калгари» Илье никак не подходит, и срываться туда из «Монреаля» будет странно. «Огоньки» очень нестабильны и, вероятно, будут до последнего бороться за плей-офф, и не факт, что с положительным исходом. Кроме того, места ведущих левых вингеров заняты Джонни Годро и Мэтью Ткачуком – молодыми лидерами «Калгари». Кови придётся либо менять фланг, либо довольствоваться третьим звеном, но логичнее делать это в том же «Бостоне». «Калгари», может быть, и интересен Ковальчук (они присматривались к нему ещё в декабре), но вряд ли сейчас Илья сможет ответить «Флэймз» взаимностью.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020