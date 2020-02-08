Покидать «Монреаль» стоит только ради «Бостона». Где Ковальчук продолжит сезон?

Судьба хоккеистов частенько оказывается очень непредсказуемой – даже в рамках одного сезона. Пример Ильи Ковальчука это наглядно подтверждает. Ещё в середине ноября, когда русского форварда вывели из состава «Кингз», казалось, что время Ильи в НХЛ ушло окончательно и бесповоротно. Он пропустил пару месяцев, просто ожидая, когда «короли» выплатят ему последний подписной бонус в размере $2,65 млн, а затем выставят его на драфт отказов с целью расторжения договора. Другого развития отношений между «Лос-Анджелесом» и Ковальчуком не могло быть, да и в целом нелегко было представить, что нападающий с подпорченной в «Кингз» репутацией и статусом едущего с ярмарки ветерана заинтересует кого-то в НХЛ. Более реальным виделся вариант с возвращением Ковальчука в КХЛ, где его ждал «Авангард», но Илья стоял на своём. Он хотел остаться в лучшей лиге мира и выиграть Кубок Стэнли.

Сушинский: Ковальчук сказал, что хочет остаться в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли

Как мы знаем, Ковальчук 3 января подписал контракт с «Монреалем». Соглашение выглядело даже несколько унизительным для хоккеиста – двусторонний характер, зарплата $700 тыс. (да и то, если он не будет спущен в АХЛ), плюс в «Канадиенс» особо не скрывали, что с помощью Ильи просто хотят закрыть дыры в составе. Но Кови явно знал, что делал, когда подписывал этот договор. За месяц в «Монреале» Илья подправил свою репутацию, и из дорогостоящего балласта, каким его в ноябре пытался выставить «Лос-Анджелес», превратился в одного из самых любопытных объектов для сделки перед дедлайном. Конечно, важную роль в этой трансформации сыграло избавление Ковальчука от тяжёлого контракта в $6,25 млн за сезон, который теперь остался только в платёжке «Кингз». Но не только в разы снизившаяся стоимость Ильи заставляет интересоваться им другие клубы лиги.

Говорили, Ковальчук не найдёт работу в НХЛ. Он нашёл и теперь тащит «Монреаль» Пару недель назад он был никому не нужен и почти списан в утиль. А потом возродился, как птица Феникс.

Ковальчук же только что перешёл в «Монреаль». Почему его могут обменять?

Да, Кови провёл в «Канадиенс» совсем немного времени, но этого хватило понять всей НХЛ, что настоящий Ковальчук – это не тот изгой из «Лос-Анджелеса» с огромным минусом в показателе полезности, а самый эффективный ветеран в лиге. В 14 матчах 36-летний Кови набрал 11 (5+6) очков, показав себя опытным хоккеистом, ещё способным приносить пользу даже из первой линии нападения при должном уровне доверия со стороны тренера. Сам Илья счастлив в «Монреале», ему всё нравится в этой организации и, вероятно, он действительно не думает о том, чтобы непременно сменить команду в дедлайн. Почему же он вообще должен идти на обмен? Дело в том, что цель Ковальчука хорошо известна (выигрыш Кубка Стэнли), но с «Канадиенс» достичь её будет практически невозможно. «Монреаль» идёт вне зоны плей-офф, сейчас отстаёт от последней команды из зоны wild card на шесть очков, и при этом имеет две «лишние» сыгранные встречи. Можно верить в какой-либо мощный рывок «Канадиенс» на финише гладкого сезона или даже в чудесное преображение в плей-офф, по примеру прошлогоднего «Сент-Луиса». Но насколько это реально? И может ли Ковальчук так рисковать, особенно если у него появляются другие, более перспективные возможности?



По данным Sportsnet, Ковальчук попал в сферу интересов трёх клубов НХЛ – «Бостона», «Калгари» и «Эдмонтона». «Монреаль» хочет сохранить Ковальчука, но готов расстаться с россиянином за выбор во втором раунде драфта. Если исходить из этой информации, то условия, выставленные «Канадиенс» для приобретения Ковальчука, не выглядят драконовскими. Команда, желающая добавить глубины своей атаке перед плей-офф, и получить игрока, который точно будет грызть лёд ради трофея, должна на них пойти без колебаний. Кроме того, контракт Ильи мало того, что мизерный и двусторонний, так ещё и действует лишь до конца этого сезона. Никаких рисков, и в случае, если всплеск Кови в «Канадиенс» окажется разовой акцией, то его новый клуб абсолютно ничего не потеряет.



Так что будет вовсе не удивительно, если в ближайшие две недели Илья поблагодарит «Монреаль» за доверие и отправится в другую команду навстречу мечте. В какую? Это в ближайшее время решит сам Ковальчук, если, конечно, всё же обмен состоится, а мы рассмотрим перспективы Ильи в вариантах, предложенных североамериканскими коллегами.

«Обмен не является планом «А» для Ковальчука». Илья останется в «Монреале»? Канадские журналисты рассуждают о том, что опытный снайпер принесёт клубу больше пользы, чем драфт-пики.

«Бостон» — идеальный вариант для Ковальчука?

Из этих трёх команд «Брюинз» выглядит едва ли не идеальным местом продолжения карьеры для Ковальчука. Разумеется, «мишки» не смогут предоставить Илье большое количество игрового времени, в «Бостоне» его



ждёт максимум третье звено. Но, если судить объективно, на какой статус ещё должен претендовать хоккеист-ветеран с окладом в $700 тыс.? Зато «Бостон» — это готовый претендент на Кубок Стэнли. С грамотным тренерским штабом, отлаженной системой игры, классным вратарём, надёжной защитой и талантливым нападением. В «Брюинз» — сыгранный и опытный костяк, разбавленный молодыми вундеркиндами, и эти ребята намерены исправиться за проигранный в прошлом сезоне финал. В последние годы «Бостон» созрел для Кубка Стэнли, «мишки» планомерно подбираются к нему, и у них всё есть для победы. Кажется, Ковальчук легко вольётся в эту команду, где уже есть несколько маститых парней из клуба «Кому за 30». На роли левого вингера в первые два звена, занятые Маршандом и Дебраском, Илья претендовать, конечно, не будет, но уже в третьем сочетании он может оказаться более интересным вариантом, чем Шон Курали или Андерс Бьорк. Да и в большинстве у «Бостона» должно найтись местечко для опытного снайпера.



Есть определённый соблазн подумать, что в нижних звеньях у Ковальчука будут проблемы схожие с тем, что он пережил в «Лос-Анджелесе». Но, во-первых, сейчас у Ильи совершенно другой статус, а во-вторых – в лидере НХЛ «Брюинз» у Ковальчука будет абсолютно иная мотивация, чем в беспросветном аутсайдере «Кингз». Думается, что Илья грамотно себя оценивает и не будет требовать в «Бостоне» по 20 минут за матч, а просто поможет команде идти к их общей цели.



Кстати, у «Бостона» уже есть опыт подписания крутого ветерана перед плей-офф. В сезоне-2012/2013 состав «мишек» по ходу чемпионата пополнил Яромир Ягр, желавший, как и Ковальчук сейчас, побороться за Кубок Стэнли на закате карьеры в НХЛ. Великий чех тогда помог «Бостону» добраться до финала.

В «Эдмонтоне» Кови станет третьей звездой, но не выиграет Кубок

Как известно, «Эдмонтон» — это Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и все остальные. Такое расслоение позволяет лидерам «нефтяников» быть первыми в бомбардирской гонке НХЛ, но пагубно сказывается на перспективах клуба в Кубке Стэнли, который всё же выигрывают не два человека, а команда. Зато, если Ковальчук перейдёт в «Эдмонтон», то станет третьей звездой «нефтяников» (а кто с ним поспорит? Райан Ньюджент-Хопкинс?) и почти гарантированно получит место в топ-6. Илья наверняка добавит вариативности атаке «Эдмонтона» и поможет им остаться в зоне плей-офф, но для завоевания Кубка Стэнли «Ойлерз» откровенно сырые. Допустим, Микко Коскинен ещё тянет на вратаря, с которым можно идти за большими достижениями, но что делать с обороной и с отсутствием глубины нападения, которую не заполнить одним Ковальчуком?

Возможно, правда, подписание контракта с «Эдмонтоном» заинтересует Ковальчука в плане ближайшей перспективы, но тогда ему нет смысла уходить из «Монреаля». Обмен перед дедлайном будет означать, что Кови пойдёт за Кубком уже этой весной, а «Эдмонтон» для этого не подходит. Хотя было бы интересно посмотреть, как Ковальчук сыграл с Макдэвидом или Драйзайтлем. В последнее время два тащера «Ойлерз» разведены по разным звеньям, и немец тоже играет на позиции центра. Например, на вчерашней тренировке «Эдмонтона» вместе с ним в тройке занимался Ньюджент-Хопкинс, и это единственный игрок в составе «нефтяников», который может сыграть слева, имеющий больше очков, чем у Ковальчука в этом сезоне. В первом сочетании с Макдэвидом тренировался Сэм Ганье, и, вероятно, на этом месте мог бы быть Илья. Впрочем, есть серьёзная проблема – потянет ли 36-летний Кови игру с лидерами «Эдмонтона» в плане скоростных данных?

«Калгари» — самый бессмысленный вариант?

Пока всё выглядит именно так. Если в «Бостоне» у Ковальчука есть реальная возможность побороться за Кубок Стэнли, а в «Эдмонтоне» он хотя бы может рассчитывать на большое игровое время и место в звене с лидерами, то «Калгари» Илье никак не подходит, и срываться туда из «Монреаля» будет странно. «Огоньки» очень нестабильны и, вероятно, будут до последнего бороться за плей-офф, и не факт, что с положительным исходом. Кроме того, места ведущих левых вингеров заняты Джонни Годро и Мэтью Ткачуком – молодыми лидерами «Калгари». Кови придётся либо менять фланг, либо довольствоваться третьим звеном, но логичнее делать это в том же «Бостоне». «Калгари», может быть, и интересен Ковальчук (они присматривались к нему ещё в декабре), но вряд ли сейчас Илья сможет ответить «Флэймз» взаимностью.