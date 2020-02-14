Русские начинают новый захват НХЛ. 47 человек в лиге – только начало, скоро будет под 70

В сезоне-2019/2020 российское представительство в НХЛ увеличилось до 47 человек – в лиге сыграло уже на семь хоккеистов больше, чем годом ранее, и вполне вероятно, до конца сезона будут новые дебюты. Так много наших соотечественников не выступало в НХЛ с сезона-2005/2006 (48 человек). Русские начинают массовый захват лучшей лиги мира?

В нынешнем сезоне НХЛ сыграли 47 россиян. Это национальный рекорд в эру потолка зарплат

Рекордный сезон

Рекордные цифры были показаны в сезоне-2000/2001 – в НХЛ хотя бы один матч провело 72 российских хоккеиста. Наши ребята стали уезжать за океан за десять лет до этого, и в основном это были либо сложившиеся, либо восходящие звёзды мирового хоккея. Могильный, Ларионов, Фетисов, Фёдоров… За спиной был развалившийся СССР и абсолютная неопределённость, впереди – долгожданная свобода и финансовая стабильность.



Первопроходцы открыли дорогу остальным, а запасов талантов в России было много. В «Ванкувере» все сходили с ума по Павлу Буре, в «Детройте» постепенно собирали «Русскую пятёрку», в «Рейнджерс» Сергей Зубов становится лучшим бомбардиром, расцветает Алексей Ковалёв, русские чуть ли не каждый год ярко сияют в чемпионских командах. Такой успех создал моду на русских игроков, многие клубы пытались заполучить техничных, быстрых и умных нападающих, найти жёсткого или результативного защитника. Конечно, приезжали не одни звёзды, и закреплялись в НХЛ далеко не все. Кто-то в силу возраста довольно быстро завершал карьеру, как Алексей Касатонов или Сергей Макаров, кто-то уезжал в Европу, кто-то после пары неплохих сезонов оказывался в лигах пониже.



В любом случае численность россиян планомерно росла и достигла пика в 2001 году. НХЛ к тому времени перетянула к себе практически всех звёзд (даже Максим Сушинский уезжал и возвращался обратно именно в том чемпионате), играли ветераны, кому за 40, и игроки в самом расцвете сил, плюс многочисленный эшелон середнячков и тех, кто мотался между фарм-клубами и основой. Обстановка в России оставалась не самой простой, зарплаты было не сравнить с заокеанскими, а Суперлига ещё не до конца окрепла.



Первый серьёзный спад случился после локаута-2004, когда россияне потянулись в Суперлигу. Многие поняли, что подчас лучше играть дома, но больше и дольше. Одновременно с этим постепенно происходила смена поколений – начиналось время Ковальчука, Овечкина, Малкина, уже вовсю играли Дацюк с Марковым, но до конца восполнить численность не получилось.



Большую роль в этом сыграл и «русский фактор», который пришёл на смену моде на россиян. Фактор, из-за которого россияне, не обладающие фантастическим талантом, подрастеряли привлекательность в глазах менеджеров клубов. Стоит ли тратить на него драфт-пик, или он к нам не приедет? А если приедет, захочет ли впахивать как проклятый, или скоро вернётся домой? Суперлига набирала силу, а затем трансформировалась в КХЛ, в России стало вполне себе сытно, да и уровень чемпионата подрос. Кто-то, едва успев приехать, со скандалом уезжал обратно, как Александр Радулов. Да что там, даже Яромир Ягр, который тогда был ещё в самом соку, уехал в «Авангард».

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Дальше будет больше

Дно было достигнуто в сезоне-2012/2013 – 29 человек в НХЛ, после чего количество стало медленно, но верно увеличиваться. В этом сезоне в фарм-клубах в этом сезоне сыграли 39 россиян, такого представительства у нашей страны вообще никогда не было. При этом больше половины – совсем молодые ребята, которым ещё не исполнилось 21 года. Ещё человек пять годом старше, а после 25 и вовсе днём с огнём не сыщешь. Шестёркин, Прохоркин и Гурьянов уже окончательно перебрались в НХЛ, заявляют о себе Тренин и Летунов, дебютировал за «Калгари» Елесин, стучатся в основу Саморуков, Просветов, Бердин, Алексеев, когда-то придёт очередь Кравцова, Коршкова и Соколова. Всё больше ребят уезжают уже в юном возрасте – раньше это было связано, в том числе и с «русским фактором», а теперь, чтобы побыстрее адаптироваться к новой культуре, площадкам и быть чувствовать себя лучше готовым к НХЛ. 30-летие справили только девять российских энхаэловцев, и завершать карьеру пока никто не собирается. Даже Илья Ковальчук обрёл второе дыхание и уже раздумывает, где окажется в следующем сезоне.

И если ещё лет 10 назад мы боялись, что за Малкиным и Овечкиным никого нет, то теперь выросли новые амбициозные таланты, которые стремятся в НХЛ. А сколько россиян проводят последние сезоны в КХЛ? Только Капризов с Сорокиным чего стоят, а зарубежные скауты постоянно приезжают в Россию и просматривают всё новых и новых игроков. Зарплатами в КХЛ уже почти никого не переманишь – с нынешним курсом рубля уже невозможны ситуации, когда в России игрок мог заработать в намного больше, чем в НХЛ, а с введением жёсткого потолка зарплат придётся и вовсе умерить аппетиты.



Те, кто уезжает и добивается успеха (а таких в последнее время всё больше), подают пример другим, и цепочку отъездов не остановить. Конечно, часть игроков всегда будет возвращаться, хоккейная миграция не останавливается в обе стороны. Но перевес в качестве и количестве сейчас на стороне НХЛ, и нынешние 47 человек – далеко не предел. Скоро будет гораздо больше.