В нынешнем сезоне НХЛ сыграли 47 россиян. Это национальный рекорд в эру потолка зарплат

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Этот матч стал дебютным в НХЛ для защитника «Калгари» Александра Елесина. Российский защитник провёл на льду 10 минут 59 секунд, отметился двумя бросками и двумя силовыми приёмами, завершив встречу с нейтральным показателем полезности.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Елесин стал 47-м российским игроком, вышедшим на лёд в нынешнем сезоне, и 40-м полевым. Это национальный рекорд в эру потолка зарплат (с сезона-2005/2006). Предыдущий российский рекорд — 46 игроков (43 полевых и 3 вратаря) был установлен в первом сезоне после введения потолка зарплат.