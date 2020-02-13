В нынешнем сезоне НХЛ сыграли 47 россиян. Это национальный рекорд в эру потолка зарплат
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу хозяев.
Этот матч стал дебютным в НХЛ для защитника «Калгари» Александра Елесина. Российский защитник провёл на льду 10 минут 59 секунд, отметился двумя бросками и двумя силовыми приёмами, завершив встречу с нейтральным показателем полезности.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Елесин стал 47-м российским игроком, вышедшим на лёд в нынешнем сезоне, и 40-м полевым. Это национальный рекорд в эру потолка зарплат (с сезона-2005/2006). Предыдущий российский рекорд — 46 игроков (43 полевых и 3 вратаря) был установлен в первом сезоне после введения потолка зарплат.
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