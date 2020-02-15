Крикунов и Знарок мчат навстречу друг другу. Прогнозы на плей-офф КХЛ на Западе

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2019/2020 вышел на финишную прямую. Самое время начинать подводить итоги и делать прогнозы на пары плей-офф. Сегодня, 15 февраля, состоится 11 матчей регулярки. Мы же попробуем предугадать итоговое расположение команд в турнирной таблице и все пары плей-офф в Западной конференции.

ЦСКА (1) – «Торпедо» (8)

Конечно, в теории ЦСКА ещё может стать вторым, так как отрыв от идущего следом СКА всего три очка при равном количестве встреч. Но вряд ли хоккеисты Игоря Никитина упустят своё. Аналогично и с идущим на восьмом месте «Торпедо», которое не позволит ХК «Сочи» себя обогнать. Кстати, 22 февраля сочинцы и нижегородцы проведут очную встречу на юге России.

Скорее всего, в первом раунде нас будет ожидать противостояние лучшей обороны первой восьмёрки на Западе с худшей. ЦСКА надёжен в защите, а «Торпедо» по-прежнему много пропускает, да и с нападением уже не всё так гладко, как было раньше. Помочь нижегородцам может только чудо, но сам факт выхода в плей-офф станет для команды Дэвида Немировски определённым успехом.

СКА (2) – «Витязь» (7)

Эту пару, пожалуй, можно будет назвать самой забавной в первом раунде плей-офф. Всем прекрасно известно, какие отношения между СКА и «Витязем». Клуб из Подольска, как и ХК «Сочи», по сути является фармом «армейцев». Из «Витязя» легко забирают нужных игроков и совершают необходимые для СКА обмены. Аалтонен, Швец-Роговой, Самонов – все эти люди начинали сезон в подмосковной команде. Теперь, видимо, придётся играть с ней в плей-офф.

«Витязь» здорово начал сезон, а какое-то время и вовсе лидировал в конференции. Но потом ожидаемо сбавил обороты. Питер же активно подключает к составу молодых хоккеистов. Будет интересно понаблюдать за тройкой Морозова в Кубке Гагарина, для ребят это станет новым вызовом и мотивацией. Фаворит же здесь, как и в первой паре, очевиден.

СКА забрал из Подольска лучшего легионера. «Витязю» вновь указали на его место В Санкт-Петербурге решили, что Миро Аалтонен им нужнее.

«Йокерит» (3) – «Локомотив» (6)

Пожалуй, самой непредсказуемой парой первого раунда станет противостояние между «Йокеритом» и «Локомотивом». Всё идёт к тому, что именно эти команды встретятся друг с другом на старте плей-офф. У финнов упёртая и крепкая команда, но в важных матчах она частенько даёт сбой. Не всегда хватает опыта, периодически подводит дисциплина. Однако своё третье место в конференции «джокеры» всё равно занимают.

У «Локомотива» получился неоднозначный сезон. «Железнодорожники» изначально не угадали с главным тренером, а Майкл Пелино, принявший команду по ходу чемпионата, ранее не имел полноценного опыта работы главным тренером. Так что в плей-офф у канадца могут возникнуть проблемы, хотя команда у «Локомотива» интересная. Эдакий сплав опыта и молодости.

«Динамо» Москва (4) – «Спартак» (5)

Украшением первого раунда плей-офф в Западной конференции должно стать противостояние между московским «Динамо» и столичным «Спартаком». Ветеран отечественного тренерского цеха Владимир Крикунов против олимпийского чемпиона Пхёнчхана Олега Знарка – что может быть лучше?

Крикунов проучил Знарка. В плей-офф «Динамо» стоит бояться реванша? Но есть большая вероятность того, что бело-голубые сыграют с Ярославлем, а спартаковцы встретятся с «Йокеритом».

В этом сезоне спартаковцы играют с бело-голубыми неудачно – три поражения в трёх встречах. Известны и способности Крикунова подготовить свою команду к первому раунду, когда его хоккеисты бегут едва ли не все 60 минут. Возрастной спартаковской команде будет сложно сдюжить с таким заряженным соперником. Плюс первые две тройки нападения у «Динамо» объективно сильнее. Яшкин – лучший снайпер КХЛ, Шипачёв – лучший ассистент и бомбардир.

Свою роль в этой паре играет и тот факт, что «Спартаку» выгоднее начинать плей-офф в гостях (арена в «Парке Легенд» будет занята играми с участием ЦСКА). Правда, на «ВТБ Арене» в Петровском парке на 29 февраля запланирован спектакль, а также футбольный матч «Динамо» — «Спартак». Так что первая игра плей-офф между «Динамо» и «Спартаком» на 99% пройдёт 2-го марта (если пары и положение команд в турнирной таблице не претерпят изменений).