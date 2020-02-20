В плей-офф ВХЛ будет круто. Действующий обладатель Кубка может вылететь в первом раунде

Вот зря Игорь Ларионов возводит напраслину на ВХЛ – ну какое может быть засилье ветеранов в лиге, в которой есть лимит на возрастных игроков? Хоккеисты перед сезоном даже подавали в суд, но безрезультатно. А интрига? Если вы зайдёте на официальный сайт ВХЛ, то сразу бросится лидерство игроков (в основном Максима Кицына) новокузнецкого «Металлурга» по многим показателям, однако «металлурги» даже не попали в плей-офф! Например, в «Зауралье» за сезон произошло две тренерских отставки, причём одна из них состоялась за три матча до конца регулярки, когда курганцы имели шансы попасть в плей-офф, но Алексей Чечин сам попросил освободить его от занимаемой должности. А в прошлом сезоне «Кузня», «Югра» и «Лада» синхронно вылетели в первом раунде, как и питерское «Динамо» (обладатель Кубка Петрова на тот момент), а выиграла Кубок «Сарыарка», финишировавшая в чемпионате 10-й и начинавшая все серии на выезде. В «вышке» весело и интересно, поэтому за плей-офф ВХЛ стоит следить обязательно. «Лада», например, может вновь вылететь в первом раунде, а «СКА-Нева» попробует остановить двухкратного обладателя Кубка Петрова Тамбиева.

1. «Рубин» (Тюмень) – 8. «Дизель» (Пенза)

Расклад: тюменцы уверенно прошли регулярный чемпионат, обойдясь без серьёзных спадов (в декабре команда Михаила Звягина проиграла пять матчей подряд, но четыре из них за пределами основного времени). В прошлом сезоне команда вышла в финал и стала обладателями золотых медалей (как лучшая российская команда), и серьёзно обновилась в межсезонье – не все новички пришлись ко двору, но по ходу регулярки команду пополнили игроки с солидным опытом выступлений в КХЛ – Станислав Калашников, Георгий Бердюков и Егор Бабенко. Также из питерского «Динамо» в стан рубиновцев перешёл 37-летний Андрей Рычагов – ветеран, который ещё выступал за СКА на заре КХЛ в сезоне-2008/2009 вместе с Сушинским, Немировски, Каспарайтисом и так далее.

«Дизель» в борьбе с «Тамбовом» и тверским «Динамо» сохранил восьмую строчку и попал в плей-офф впервые за пять лет — пензенцы за «регулярку» забросили примерно столько же (139 шайб), сколько и «Рубин» (141), и даже в очной встрече обыграли своего будущего соперника по первому раунду (4:0). За «Дизель» выступают такие известные хоккеисты, как защитник Станислав Романов (в прошлом сезоне играл за «Витязь» в плей-офф), нападающие Павел Медведев (забивал в стиле Гранлунда в КХЛ) и Александр Мокшанцев (играл в КХЛ за «Ладу», два года выступал в Европе за английский «Ноттингем» и французский «Гап», и затем вернулся в родную Пензу). «Дизель», несмотря на 8-е место, наверняка навяжет борьбу тюменцам, но вряд ли организованный и более мастеровитый тюменский коллектив отдаст больше одного матча.

Прогноз: 4-1.

2. «Торос» (Нефтекамск») – 7. «Хумо» (Ташкент)

Расклад: нефтекамцы, без сомнения, являются топ-клубом ВХЛ (три чемпионства и ни одного пропущенного плей-офф), поэтому вылет в первом раунде для команды Руслана Сулейманова будет, несомненно, провалом. Победа в дивизионе и итоговое второе место в конференции вывели «Торос» на «Хумо» — амбициозный узбекский клуб, который через сезон, скорее всего, окажется в ВХЛ, а пока с первой попытки пробился в плей-офф ВХЛ. Ташкентская команда неровно провела чемпионат (к середине октября, например, было всего четыре победы), но по меркам «вышки» хорошо укомплектована – Смирягин, Пепеляев, Анисин, Валуйский, Щербина, Евгений Григоренко, Здунов, Воронин. Опыта им не занимать, но «Торос», будучи фарм-клубом «Салавата Юлаева», имеет крепкий костяк (старшие игроки Станислав Голованов и Егор Дубровский не первый год являются ведущими игроками команды) и хорошую вратарскую линию (Сохатский-Брагинский), что в итоге позволит им выйти во второй раунд.

Прогноз: 4-2.

3. «Югра» (Ханты-Мансийск) – 6. «Химик» (Воскресенск)

Расклад: в прошлом году отвергнутые КХЛ ханты-мансийцы в первом раунде попали под «Сарыарку» Тамбиева и не взяли ни одного матча – мягко говоря, удручающий результат, ведь «Югра» была выше карагандинцев в таблице и серию начинала дома, что давала ханты-мансийцам довольно весомое преимущество (в первом раунде команды играли до трёх побед). Теперь у югорчан в соперниках воскресенский «Химик» — команда со своим неповторимым усыпляющим хоккеем (почти все команды другой конференции, кроме «Ижстали», забросили за регулярку больше, чем воскресенцы), где по ходу матчей, наверно, хочется спать и соперникам. «Химик» в таком же стиле выходил в плей-офф и в прошлом году при Вячеславе Козлове (теперь помогает Бобу Хартли в «Авангарде») – при новом наставнике Олеге Горбенко в плане тактики почти ничего и не изменилось, мало забьём, но ещё меньше пропустим. Да, в восьмёрку попали, но против мощной «Югры» с самой лучшей атакой (Иван Захарчук, Дугин, Махановский, Фищенко, Акмальдинов, а лучшим бомбардиром команды является перешедший в «Адмирал» Пилипенко) в конференции у воскресенцев шансов зацепиться за серию не будет.

Прогноз: 4-0.

Фото: ugra-hc.ru

4. «Сокол» (Красноярск») – 5. «Барс» (Казань»)

Расклад: в Казани впервые в истории все три команды системы (МХЛ-ВХЛ-КХЛ) вышли плей-офф – «Барс» справился с шестой попытки. Молодёжи помогли опытные игроки – Адамчук, Лучевников, Железнов, Пестушко, Хапов, Фазлеев. Казанцы даже вырывались на первое место в дивизионе, но тольяттинскую «Ладу» всё же обогнать не удалось. Подопечные Сергея Душкина отгрузили соперникам в регулярке аж 178 шайб (лучший результат лиги) и имеют первое место в ВХЛ по реализации большинства (24,2%). У «Барса» даже набранных очков с «Соколом» поровну – 73. Красноярцам уже стоит бояться? «Соколу» к сложностям не привыкать – например, в прошлом сезоне красноярцы попали на «Ладу», и все матчи провели в Тольятти из-за Универсиады, в итоге победили и в следующем раунде дали бой «СКА-Неве» Михаила Кравеца. «Сокол» умеет терпеть и грамотно закрыться в обороне (101 пропущенная шайба – лучший результат в конференции и 3-й в лиге). Также у красноярцев в ростере есть способные помочь атаке защитники Дмитрий Цыганов (лучший бомбардир лиги среди игроков своего амплуа, 32 очка) и Егор Журавлёв (25 очков, топ-4 лиги), а в нападении ведёт игру тройка Князев-Гловацкий-Коротков (114 очков на троих). Фаворита нет, поэтому данная серия станет украшением первого раунда и, рискнём предположить, дойдёт до седьмого матча. Опыт или молодость с Пестушко? Рискнём предположить, что «Сокол» всё-таки окажется сильнее.

Прогноз: 4-3.

1. «Звезда» (Москва) – 8. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

Расклад: Игорь Есмантович очень сильно переживает из-за введения потолка зарплат и отъезда молодых игроков – функционер лукавит, понимая, что теперь недостаточно завалить хоккеистов деньгами, необходимо укладываться в заданные рамки. Непонятно другое: в системе ЦСКА есть резервы, с помощью которых можно безболезненно для результата перетряхнуть состав. «Звезда» под руководством Владимира Чебатуркина выиграла Кубок Шёлкового пути и смотрелась здорово. Необязательно было сбрасывать десант из КХЛ (в предыдущие годы иногда в «Звезду» спускали Окулова, Светлакова, Кузьменко, в начале этого сезона за команду выступал Толчинский) – для побед хватало Самойлова, Максима Третьяка, Мясищева, Калиниченко, Луговяка, Пешехонова, Каницкого, Лапина, Филина, Антипова и так далее. «Торпедо» не так давно выходило в финал (сезон-2016/2017, в команде даже выступал игрок из Голландии, Марк Далхьюзен), да и Устинка – богатый на таланты регион, однако весной 2018-го года ходили слухи о том, что усть-каменогорцы могут отказаться от участия в ВХЛ и вернуться в чемпионат Казахстана. Торпедовцы, в итоге, остались в «вышке», но в прошлом сезоне не попали в плей-офф, а в этом году во второй половине чемпионата всё-таки обогнали новокузнецкий «Металлург», который и по бюджету, и по силе состава превосходил казахстанскую команду. Блестяще выступает Евгений Рымарев (54 очка, третий бомбардир ВХЛ), молод душой ветеран Александр Шин, может подтащить вратарь Перевозчиков, но вряд ли их усилий хватит хотя бы для того, чтобы зацепить одну игру у «Звезды».

Прогноз: 4-0.

Фото: star.cska-hockey.ru

2. «Лада» (Тольятти) – 7. «Нефтяник» (Альметьевск)

Расклад: Альметьевцы в последнем матче «регулярки» схитрили и вышли на матч с «Челметом» без своих лидеров – так команда осталась на седьмом месте и избежала возможных встреч в первом раунде с питерскими коллективами (СКА-Нева и «Динамо»). Время покажет, насколько ход «Нефтяника» окажется дальновидным. «Лада» всё-таки пережила внезапную тренерскую отставку, могла неожиданно крупно «сгореть» (1:8 от «Дизеля») и с трудом обошла задорный казанский «Барс» за первенство в дивизионе. Александра Титова сменил (как в прямом, так и переносном смысле) спортивный директор Владимир Кречин, которому не нравилось, какой хоккей показывает команда. При новом главном тренере команда одержала 8 побед и потерпела 3 поражения – отличный результат, который не должен вводить в заблуждение, тольяттинцы обыграли только тех, кто находился в нижней части турнирной таблицы (три китайские команды, например), а уступили, в свою очередь, питерскому «Динамо», СКА-Неве и «Барсу».

Но обеспеченный «Нефтяник» удивил ещё больше – команда ни шатко ни валко провела регулярку, в середине чемпионата приняла в свои ряды победителя МЧМ Никиту Двуреченского, а ворота альметьевцев защищает вратарь сборной Беларуси Иван Кульбаков. «Нефтяник» очень плохо начинает матчи – по игре в двух периодах команда в лиге занимает лишь 22-е место, уступая, например, «Тамбову», «Молоту-Прикамье» по этому показателю. Повлияет ли данный компонент на серию, непонятно, но удивительно, как две команды с хорошими бюджетом и составом и претензиями на Кубок сошлись в первом раунде, причём подойдя к стадии плей-офф со своими проблемами. Но наверняка в Альметьевске не зря затевали попадание под «Ладу» — в играх на выбывание «Нефтянику» поможет тренерский опыт Гизатуллина, которого у Кречина попросту нет.

Прогноз: 2-4.

Тренерский штаб «Лады» отправлен в отставку, Кречин — и.о. главного тренера

3. «Динамо» (Санкт-Петербург) – 6. «Горняк» (Учалы)

Расклад: питерское «Динамо» впервые в основное время проиграла в ноябре – к поражению в Рязани команда Эдуарда Занковца одержала 20 побед и лишь дважды уступила за пределами в основное время. «Горняк», несмотря на эпидемию (у учалинцев даже переносили матчи), ворвался в зону плей-офф и вышел на шестое место. Учалинцы попали в плей-офф впервые в истории ВХЛ – и сразу же попали на соперника, у которого визуально не прослеживается слабых мест. Питерцы много забивали, пропустили меньше всех в ВХЛ (76 шайб), имеют сильный, сбалансированный состав. У «Горняка» в составе есть Жукенов, выбранный на драфте НХЛ выше Капризова, капитан Денис Мингалеев, забивавший за «Автомобилист» при Владимире Крикунове, Кирилл Тютяев, выбранный на последнем драфте «Детройтом», но ключей к питерцам учалинцы не подберут. Максимум – одна победа в Учалах.

Прогноз: 4-1.

4. СКА-Нева (Санкт-Петербург) – 5. «Сарыарка» (Караганда)

Расклад: в прошлом сезоне команды встретились на стадии полуфинала – сильнее оказалась «Сарыарка», причём карагандинцы справились за четыре матча и выиграли кубок. Тамбиев – довольно жёсткий тренер, чьи требования надо неукоснительно соблюдать, иначе можно за несколько игр не только потерять место в составе, но и остаться без контракта. В ВХЛ такой подход работает, ведь у наставника «Сарыарки» два Кубка Петрова подряд (первый – в питерском «Динамо»). Если мы начнём перечислять все изменения в составе карагандинского клуба от межсезонья до сегодняшнего дня, то получится перепись небольшого провинциального города. В прошлом году Тамбиев по ходу сезона оздоровил «Сарыарку», подвёл её к плей-офф и завоевал Кубок Петрова, а теперь тренер готовил команду с самого начала, и всё равно неоднократно перетряхивал состав, а карагандинцы не могли найти свою игру и иногда балансировали на грани восьмёрки. В «Сарыарке» надолго не задерживались такие хоккеисты, как Олег Яшин, Семён Кокуёв, Александр Панков, Александр Комаристый. Тамбиев два года подряд обыгрывает «СКА-Неву» в плей-офф («Сарыарка» не ломала комедию в конце чемпионата и побеждала, чтобы забраться повыше) – но в этом году, несмотря на статус обладателей Кубка, питерцы окажутся сильнее.

Команда Константина Курашёва всего лишь на три очка отстала от «Звезды», в январе питерцы выиграли 100% матчей (девять из девяти), стали лучшей командой конференции по заброшенным шайбам (больше только у «Барса»). На фоне «Сарыарки» «СКА-Нева» многовато пропускает (123 пропущенных шайбы против 105), а команды Тамбиева умеют выжимать максимум из созданных моментов. Но молодая, задорная команда Курашёва с возможной связкой вратарей Мельничук-Аскаров, защитником-бомбардиром Миромановым (в прошлом сезоне выступал в Лиге Восточного Побережья) и эффективным нападением (заводилами являются Курбатов, Кукштель, Огирчук, Конозов, Савунов, также в ВХЛ выступает не попадающий в состав основного СКА Дергачёв), несмотря на отсутствие Марченко, Морозова, Подколзина и Глотова, найдёт способы справиться с «Сарыаркой» и Эдуардом Рейзвихом. Когда-то же Тамбиев должен проиграть – непрерывное тасование карт в колоде не всегда приводит к положительному результату, даже если предыдущие две попытки были удачными.

Фото: neva.ska.ru

Прогноз: 4-3.