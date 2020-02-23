Первая пара уже известна! Кто на кого попадает в плей-офф КХЛ

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020, по итогам которого «Нефтехимик» добился разгромной победы в Хабаровске, а «Автомобилист» и «Сибирь» точно сыграют друг с другом в первом раунде.

«Амур» разорвали — 8:0! Это точно был матч за место в плей-офф? Одно из двух самых сокрушительных поражений за весь сезон КХЛ.

«Салават» взял реванш у «Магнитки»

Уфимцы в нынешнем регулярном чемпионате проиграли три матча «Металлургу», поэтому на четвёртую игру вышли с особым настроем. Более того, команда Николая Цулыгина на днях уступила в Нур-Султане «Барысу», а серия из поражений «Салавату» точно не нужна.

В основное время победителя выявить не удалось – на гол Мозякина гости ответили результативной атакой Гиматова. После повтора судьи взятие ворот всё же засчитали, хотя споров было много. В результате матч перешёл в овертайм, а команды автоматически заработали по одному очку. Второе же досталось уфимцам – Маннинен в большинстве хлёстким броском поразил ворота Кошечкина.



После этого матча у «Магнитки» стало 65 очков, а у «Салавата» — 68. Но главное, что официально определилась первая пара плей-офф. «Автомобилист» и «Сибирь» точно сыграют друг с другом в первом раунде. Где начнётся серия – станет ясно позднее, но всё идёт к тому, что в Екатеринбурге. Сейчас у «Автомобилиста» и «Сибири» по 60 матчей, у сибиряков 70 очков, а у екатеринбуржцев – 74.

«Ак Барс» помучился с Минском

Неожиданное сопротивление «Ак Барсу» оказало минское «Динамо» — явный аутсайдер всего регулярного чемпионата КХЛ. По ходу встречи трёхкратные обладатели Кубка Гагарина и вовсе уступали со счётом 1:3, но успели взяться за голову выровнять положение благодаря голам Глухова и Петрова, а Тихонов за семь минут до сирены об окончании третьего периода вывел «барсов» вперёд. Гости взяли запрос на помеху вратарю, но судьи гол засчитали – никто Тейлору не мешал. Однако Минск не думал сдаваться – Принс пробил Рейдеборна в меньшинстве. С такой игрой голкиперов казанцам будет тяжело в плей-офф. Спас «барсов» от неприятностей их капитан Данис Зарипов.



Учитывая тот факт, что друг с другом играли вторая и последняя команда в общей турнирной таблице, результат для казанцев перед стартом плей-офф не самый приятный. Все ошибки и излишнюю расслабленность нужно убирать.

Молодёжь СКА разгромила «Йокерит»

Финский клуб крупно проиграл на своём льду СКА. Причём, никакого грозного состава у Питера давно нет, а вот молодёжи достаточно. Однако «джокеры» по-прежнему сами себе находят проблемы, плохо играя в обороне. Кроме того, очередной слабый матч провёл вратарь Антти Ниеми. Финн стал одним из главных разочарований в нынешнем сезоне, а ведь за спиной большой опыт игры в НХЛ.

Марченко, Морозов, Подколзин – каждый из молодёжного звена СКА сумел по разу отличиться в Хельсинки. В результате победы СКА московские «армейцы» не сумели досрочно выиграть Западную конференцию – Питер продолжает преследование своего главного соперника. Кроме того, «Йокерит» по-прежнему не гарантировал себе третье место на Западе. Интрига, пусть и формальная, ещё сохраняется.

«Локомотив» — шестой на Западе…

В Балашихе «Авангард» принимал «Локомотив» и уступил с минимальным счётом. В последнее время игра «ястребов» оставляет желать лучшего, команда Боба Хартли забуксовала. Поражение от ярославцев стало для омичей третьим подряд, что не может не настораживать. Слабо сыграло нападение, но здесь нельзя не похвалить вратаря «Локомотива» Илью Коновалова, отразившего 34 броска. Автором единственного гола стал нападающий Егор Аверин. Отметим, что по ходу встречи обе команды не смогли реализовать большинство «5 на 3».



Ярославль уже железно шестой на Западе, но так как «Йокерит», повторимся, пока не гарантировал себе третье место в конференции, точный соперник «железнодорожников» определится позднее. «Авангард» же по потерянным очкам уже уступает «Барысу». Но Боб Хартли на пресс-конференции заявил, что для него нет разницы, с кем играть в первом раунде: с «Салаватом» или «Магниткой». Омичи по итогам регулярки будут вторыми или третьими на Востоке.

… а «Спартак» — пятый

В том случае, если бы «Спартак» выиграл столичное дерби у московского «Динамо», на Западе определились бы две пары плей-офф: «Йокерит» — «Локомотив» и «Динамо» Москва – «Спартак». Однако победа бело-голубых в серии буллитов спутала все карты. Причём, сперва в овертайме забил «Спартак», но гол Хохлачёва отменили из-за нарушения численного состава у красно-белых. В результате дело дошло до буллитов, в которых Бочаров оказался удачливее Хомченко.

«Спартак», набрав очко, обеспечил себе пятое место в Западной конференции, но, как и в случае с шестым «Локомотивом», соперник красно-белых по плей-офф определится позднее. Если им станут московские динамовцы (что более вероятно), то у коллектива Олега Знарка будет хороший шанс на реванш, так как в регулярном чемпионате «Динамо» выиграло у «Спартака» во всех четырёх очных встречах регулярного сезона.