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«Нефтехимик» вышел в плей-офф, расклады в КХЛ в сезоне-2019/2020, 24 февраля 2020 года

«Амур» лишился шансов на выход в плей-офф
Павел Панышев
Зогорна подставил «Амур», а «Барыс» выйдет на «Магнитку»? Что происходит в КХЛ
Определилась вторая пара первого раунда плей-офф в Восточной конференции.
Хоккей / КХЛ 0

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020, по итогам которого «Амур» и «Куньлунь» лишились шансов на плей-офф, «Нефтехимик» стал восьмым на Востоке, а «Барыс» обошёл «Авангард» в турнирной таблице.

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Зогорна лишил Амур шансов на плей-офф

После разгромного домашнего поражения накануне (0:8), «Амуру» нужно было обязательно выигрывать во втором матче у «Нефтехимика». Только так команда Александра Гулявцева сохраняла шансы на в плей-офф. И к середине третьего периода всё для хабаровчан складывалось удачно – они вели 2:1 благодаря голам Йордана и Рассказова. Но большую роль во встрече сыграл гол защитника гостей Евгения Рясенского, забившего, внимание, впервые с 29 января 2015 года! Сухая серия Рясенского составила 187 матчей. Ранее подвёл «волков» защитник Волгин, схлопотавший «5+20» за колющий удар Файзуллину, но «Нефтехимик» затащил матч в овертайм.

В дополнительное время серьёзно подставил «Амур» один из его лидеров, чешский форвард Томаш Зогорна, который бросил клюшку при выходе соперника один на один с голкипером хозяев Аликиным. Судьи назначили буллит, который уверенно реализовал форвард нижнекамцев Мэтт Уайт. Одно набранное очко не помогло «Амуру», «тигры» лишились теоретических шансов на попадание в первую восьмёрку Востока. «Нефтехимику» же предстояло дождаться матча между «Куньлунем» и рижским «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2020, понедельник. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митчелл (Брынцев) – 06:21' (5x5)   1:1 Йордан (Зогорна, Файзуллин) – 47:07' (5x4)   2:1 Рассказов (Васильев, Руденков) – 50:42' (5x5)   2:2 Рясенский (Куликов, Хафизов) – 56:53' (5x5)   2:3 Уайт – 60:33' (бул)

«Барыс» хочет выйти на «Магнитку»?

Для «Адмирала» матч с «Барысом» во Владивостоке ничего не значил, а вот «барсы» по-прежнему соперничают с «Авангардом» с победу в дивизионе Чернышёва и второе место в Восточной конференции. Коллектив Андрея Скабелки отправился на выезд по Дальнему Востоку дублирующим составом, предоставив отдых лидерам, но это не помешало «Барысу» обыграть «моряков». Наоборот, молодёжь из кожи вон лезла, стараясь доказать тренерскому штабу свою состоятельность.

Гости сделали результат в первые семь минут матча, когда Орехов, Акользин и Петухов по разу поразили ворота хозяев. После второго гола Трушкова заменили на Олкинуору, но это не помогло. Всё, что смог сделать «Адмирал», так это отыграть одну шайбу усилиями Глазачева. После этой победы «Барыс» возглавил дивизион Чернышёва и вышел на чистое второе место в Восточной конференции, обогнав «Авангард». «Барсам» и «ястребам» осталось сыграть по одному матчу в регулярке. При нынешнем раскладе «Барыс» выходит в плей-офф на «Металлург», а «Авангард» – на «Салават Юлаев».

КХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2020, понедельник. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Барыс
Нур-Султан
0:1 Орехов (Сагадеев) – 04:40' (5x5)   0:2 Акользин (Орехов, Шевченко) – 06:16' (5x5)   0:3 Петухов (Сагадеев) – 06:52' (5x5)   1:3 Глазачев – 36:05' (5x5)

«Куньлунь» отправился в отпуск, а «Нефтехимик» — в плей-офф

Учитывая, что «Нефтехимик» ранее набрал два очка в Хабаровске, «Куньлуню» необходимо было выигрывать у рижского «Динамо» в Новосибирске. Именно этот российский город приютил «драконов» и предоставил им лёд для последнего матча китайского коллектива в регулярном чемпионате КХЛ. Перед встречей прошла церемония поддержки китайского народа в связи с распространением в Поднебесной коронавируса.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2020, понедельник. 12:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
Динамо Р
Рига
0:1 Эштон (Дарзиньш, Редлихс М.) – 28:32' (5x4)   0:2 Дарзиньш (Шваненбергс, Липсбергс) – 30:57' (5x5)   1:2 Смит-Пелли (Спроул, Бартли) – 52:51' (5x5)

«Динамо», давно потерявшее шансы на плей-офф, вышло на игру с «Куньлунем» словно на последний бой. За это Риге огромный респект. Хоккеисты Гиртса Анкипанса сделали всё, чтобы победить. Во втором периоде Эштон и Дарзиньш создали для рижан задел в две шайбы. Смит-Пелли, пробивший Салака в третьей двадцатиминутке (чешского голкипера и Гимаева, в своё время выступавших за «Сибирь», в Новосибирске встретили по-особому), подарил номинальным хозяевам шансы на спасение, но сравнять счёт «Куньлунь» так и не сумел. В результате «Нефтехимик» стал последним клубом Восточной конференции, обеспечившим себе выход в плей-офф. В первом раунде «волки» сыграют с «Ак Барсом», нас ждёт татарстанское дерби. Для Китая сезон закончен.

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