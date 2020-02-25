Какими будут пары плей-офф Кубка Гагарина. Сетка плей-офф. LIVE

Сетка игр плей-офф КХЛ-2020
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
25 февраля состоятся матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ, по итогам которых могут определиться все пары плей-офф. Следите за результатами игр с сеткой плей-офф в нашем онлайне.
Расписание и результаты матчей игрового дня
Пары плей-офф КХЛ на текущий момент
Запад
ЦСКА (1) – «Торпедо» (8)
СКА (2) – Витязь (7)
«Йокерит» (3) — «Локомотив» (6)
«Динамо» М (4) – «Спартак» (5)
Восток
«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8)
«Барыс» (2) — «Металлург» (7)
«Авангард» (3) — «Салават Юлаев» (6)
«Автомобилист» (4) — «Сибирь» (5)
Выделены команды, занявшие окончательные места в своих конференциях
Расписание игр плей-офф
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги поделился подробностями относительно календаря первого раунда плей-офф КХЛ.
В каждой конференции пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер посева играет с наиболее низким, второй по счёту — с предпоследним и так далее.
Восток: 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта — сроки серий с участием «Авангарда» и «Барыса» (обеспечили себе второе или третье место). 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта — сроки серий с участием «Ак Барса» (обеспечил себе первое место) и четвёртой команды Востока. Запад: в Западной конференции матчи пройдут в те же сроки: 1 марта возьмут старт две серии, ещё две начнутся 2 марта. Плей-офф на своих площадках начнут ЦСКА, СКА, «Йокерит» и московское «Динамо» (обеспечили себе место в первой четвёрке). Серия с участием московского «Динамо» в любом случае начнется 2 марта в связи с проведением на «ВТБ Арене» 29 февраля военно-музыкального шоу «Воины духа». Серии первого раунда плей-офф с участием ЦСКА и «Спартака» начнутся в один день, для того чтобы оба клуба могли провести домашние матчи на «ЦСКА Арене». Окончательная сетка первого раунда Запада станет известна после окончательного распределения мест среди участников плей-офф.
Календарь игр плей-офф будет доступен тут
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