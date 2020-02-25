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Все пары плей-офф КХЛ-2020, расклады и сетка плей-офф Кубка Гагарина

Каким будут пары плей-офф Кубка Гагарина
«Чемпионат»
Какими будут пары плей-офф Кубка Гагарина. Сетка плей-офф. LIVE
Уже сегодня могут определиться все кубковые пары на Западе и Востоке.
Хоккей / КХЛ 0

Сетка игр плей-офф КХЛ-2020

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

25 февраля состоятся матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ, по итогам которых могут определиться все пары плей-офф. Следите за результатами игр с сеткой плей-офф в нашем онлайне.

Расписание и результаты матчей игрового дня

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
1-й период
0 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ХК Сочи
Сочи
КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Йокерит
Хельсинки
КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
 Купить билет
КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
 Купить билет
КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Спартак
Москва
 Купить билет
КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
 Купить билет
КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Локомотив
Ярославль

Пары плей-офф КХЛ на текущий момент

Запад

ЦСКА (1) – «Торпедо» (8)

СКА (2) – Витязь (7)

«Йокерит» (3) — «Локомотив» (6)

«Динамо» М (4) – «Спартак» (5)

Восток

«Ак Барс» (1)«Нефтехимик» (8)

«Барыс» (2) — «Металлург» (7)

«Авангард» (3) — «Салават Юлаев» (6)

«Автомобилист» (4) — «Сибирь» (5)

Выделены команды, занявшие окончательные места в своих конференциях

Расписание игр плей-офф

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги поделился подробностями относительно календаря первого раунда плей-офф КХЛ.

В каждой конференции пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер посева играет с наиболее низким, второй по счёту — с предпоследним и так далее.

Восток: 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта — сроки серий с участием «Авангарда» и «Барыса» (обеспечили себе второе или третье место). 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта — сроки серий с участием «Ак Барса» (обеспечил себе первое место) и четвёртой команды Востока. Запад: в Западной конференции матчи пройдут в те же сроки: 1 марта возьмут старт две серии, ещё две начнутся 2 марта. Плей-офф на своих площадках начнут ЦСКА, СКА, «Йокерит» и московское «Динамо» (обеспечили себе место в первой четвёрке). Серия с участием московского «Динамо» в любом случае начнется 2 марта в связи с проведением на «ВТБ Арене» 29 февраля военно-музыкального шоу «Воины духа». Серии первого раунда плей-офф с участием ЦСКА и «Спартака» начнутся в один день, для того чтобы оба клуба могли провести домашние матчи на «ЦСКА Арене». Окончательная сетка первого раунда Запада станет известна после окончательного распределения мест среди участников плей-офф.

Календарь игр плей-офф будет доступен тут

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