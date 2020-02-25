СКА обошёл ЦСКА, а «Динамо» ещё может уйти от Знарка. Пары плей-офф КХЛ на Западе

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

25 февраля в КХЛ был большой игровой день, вместивший в себя сразу девять матчей. По его итогам разрешилось несколько интриг, связанных с итоговым распределением команд в таблицах конференций, но ни одной пары плей-офф на Западе на 100% по-прежнему не определено.

Какими будут пары плей-офф Кубка Гагарина. На Востоке всё решено. Сетка плей-офф. LIVE На Западе известны только участники, и даже первое место в конференции пока не определено.

СКА (1) – «Витязь» (8)

Удивительно, но судьба будто специально сводит СКА и «Витязь» друг с другом. Стоило Питеру одержать 12-ю победу подряд и после успеха в принципиальной схватке с ЦСКА обойти команду Игоря Никитина в турнирной таблице, как «Витязь» тут же проиграл дома «Спартаку», пропустив вперёд себя набравшее два очка «Торпедо».

У Подольска ещё игра в запасе (дома с «Локомотивом»), поэтому у «витязей» будет возможность обойти Нижний Новгород. Но и СКА, скорее всего, снова станет вторым. Для коллектива Алексея Кудашова регулярка закончена, а вот у ЦСКА домашний матч с уже немотивированным «Сочи», который будет сложно не обыграть.

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ЦСКА (2) – «Торпедо» (7)

ЦСКА четырежды обыграл СКА в регулярном чемпионате, но и два поражения в шести встречах всё же случились. Причём, последний матч остался именно за «армейцами» с берегов Невы, которые выиграли в Москве со счётом 4:1. На Западе вообще лишь два клуба определились с окончательной позицией в турнирной таблице: «Спартак» точно пятый, а «Локомотив» — шестой. Всё остальное, включая точные места ЦСКА и «Торпедо», которые пока выходят друг на друга, до сих пор неясно.

Нижегородцы сегодня одержали важнейшую для себя победу над «Йокеритом», гарантировав себе место в плей-офф и отцепив из борьбы «Сочи». Но седьмым или восьмым станет Нижний Новгород – будет зависеть от «Витязя» в его последней встрече с «Локомотивом». Чтобы обойти «Торпедо», команде Михаила Кравца нужна любая победа. Пока же торпедовцы, повторимся, выходят на ЦСКА. Перспективы в плей-офф у Дэвида Немировски и его хоккеистов туманны.

«Йокерит» (3) — «Локомотив» (6)

Финский клуб, проигравший два заключительных матча на финише регулярного чемпионата, окончательно запутал ситуацию в Западной конференции. Теперь всё будет зависеть исключительно от московского «Динамо». Команде Владимира Крикунова играть в Минске, где можно и нужно побеждать аутсайдера. В случае любого успеха бело-голубые будут третьими и выйдут на «Локомотив», а «Спартак» и «Йокерит», уже завершившие регулярный чемпионат, сыграют между собой. Интересно, захочет ли хитрый Владимир Крикунов избежать встречи с Олегом Знарком и лишить болельщиков московского дерби в первом раунде?

Пока же ничего не изменилось: «Йокерит» по-прежнему третий и выходит на «Локомотив», который уже никуда не денется с шестой строчки Запада. «Железнодорожникам» играть ещё один матч в Подольске, но для них он не будет значить ровным счётом ничего. Генеральная репетиция и проба сил перед плей-офф.

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«Динамо» Москва (4) – «Спартак» (5)

Итак, самое ожидаемое противостояние на Западе может легко сорваться. Только ленивый в последнее время не говорил о том, что зрителей ждёт легендарное столичное дерби, но поражение «Йокерита» в Нижнем Новгороде и победа «Динамо» над «Трактором» в овертайме поставили под сомнение возможность очной дуэли Крикунова и Знарка. А ведь как интересно было бы посмотреть на соперничество Знарка с командой, с которой он в своё время завоёвывал два Кубка Гагарина!

Причём, главный тренер «Спартака» не сомневался в очном противостоянии с Крикуновым и прямым текстом говорил, что его команда готовится играть в плей-офф с «Динамо». Но, похоже, Олег Валерьевич поторопился. Бело-голубые при желании легко выиграют в Минске в последней для себя встрече регулярки и выйдут на Ярославль, а «Спартак» в таком случае начнёт плей-офф в Хельсинки. Вопрос: устроит ли такой расклад «Динамо»? Скоро узнаем.