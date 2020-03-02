«Русский связной!» Что говорят в Америке о звене Овечкин – Кузнецов – Ковальчук

Они организовали красивейший гол, и тройка тут же получила своё прозвище.

Илья Ковальчук светился счастливой улыбкой после перехода в «Вашингтон». «Хотел играть в одной команде с Овечкиным с 13 лет», — говорил он. Спустя неделю в «Вашингтоне» сделали то, чего все ждали после перехода 17-го номера из «Монреаля» – соединили трёх русских нападающих в одну тройку. Пока не на постоянной основе, но это уже дало плоды. Ковальчук набрал первое очко за «столичных», вместе с Кузнецовым разыграв прекрасную комбинацию, которая завершилась голом Александра Овечкина. «Русская тройка!» — так отреагировал на эту шайбу «Вашингтон» в «Твиттере».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

«Кови + Кузи + Ови = Русский связной»

«Кови + Кузи + Ови = Russian Connection», — или «Русский связной», отсылка к легендарной тройке «Баффало» French Connection.

«Ковальчук перешёл в «Вашингтон», имея в активе 615 очков в НХЛ, 287 из которых были добыты передачами. К тому же у опытного нападающего были налажены русские связи с соотечественниками – Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. В матче с «Миннесотой» эта «химия» принесла Ковальчуку первое очко в составе «Вашингтона».

Ковальчук оказался на льду вместе с Кузнецовым и Овечкиным в середине первого периода. Илья забрал шайбу в средней зоне, отдал передачу Кузнецову, который переправил её под бросок в касание Овечкину.

Есть первое очко, тренер Тодд Рирден и «Вашингтон» надеются, что это положит начало результативности Ковальчука на финише регулярки, а затем и в плей-офф», — отмечает обозреватель NBC Sports Эрик Майерс.

Русская тройка «Вашингтона» покоряет Америку! Первое очко Ковальчука и дубль Овечкина! Это случилось. Ковальчук, Кузнецов и Овечкин сыграли вместе и забили гол.

«Ковальчук летал по площадке и этим заработал несколько смен в первом звене с Кузнецовым и Овечкиным. Это принесло плоды в первом периоде, когда тройка организовала атаку «три в два» и Овечкин забил гол», — добавляет Джей Джей Реган из NBC Sports Washington.

«Ковальчук вернулся в первое звено после меньшинства «Вашингтона» и Кузнецов провёл силовой приём! Рядом с Кови он становится другим игроком. Пожалуйста, не разбивайте эту тройку. Очевидно, игра Кузнецова улучшается, когда ты добавляешь в команду русских легенд», — написал обозреватель Russian Machine Never Breaks Иэн Оланд.

«Это был один из самых красивых русских голов, что я видела. Говорю вам, Овечкин – Кузнецов – Ковальчук – очень неплохое сочетание», — написала продюсер NBC Sports Самми Силбер.

Ковальчука ударили по рукам. Он разозлился и кинулся с кулаками на двух соперников! И тут же за него вступились партнёры по «Вашингтону». С главным обидчиком россиянина разобрался защитник Диллон.

«С каждым матчем Ковальчук действует лучше и лучше»

«Я пробую это сочетание. Пару раз выпускал их на одну или две смены, а затем они стали чувствовать друг друга. Здорово, что Ковальчук набрал первое очко, поймал свою игру. Не был уверен, как будет играть тройка русских, наводил справки на этот счёт. В сборной они вместе много не играли, так что я хотел посмотреть разные комбинации, которые заставят наших соперников обороняться», — сказал Тодд Рирден.

«Что касается гола, забитого вместе с Ильёй и Кузнецовым, то вся команда старается помочь Ковальчуку. Он пытается адаптироваться, потому что у нас другая система игры, другие партнёры. Он с каждым матчем действует лучше и лучше, старается показывать свой максимум», — сказал Овечкин.

«Всё было просто: я увидел, что Овечкин открыт, и отдал ему пас. Появление Ковальчука даёт нам возможность выпускать разные звенья, чередовать сочетания. Мы должны придерживаться схемы игры и выполнять задание тренера», — отметил Кузнецов.