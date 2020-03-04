Две победы под ноль! «Сибирь» издевается над «Автомобилистом», страдает даже Дацюк

«Автомобилист» — «Сибирь» — пожалуй, самая ровная пара первого раунда, в которой мы вряд ли увидим яркое зрелище и большое количество голов, зато борьбы, терпения на жилах и проявления характера здесь должно быть предостаточно. Первый матч ясно обозначил пути, которыми команды будут пытаться добиться успеха. По крайней мере, в екатеринбургской части серии. «Автомобилист», как и в регулярке, уповал на свою быструю и мастеровитую атаку, «Сибирь» же по приезду на Урал сразу же застегнулась на все пуговицы, села в оборону и сумела подкараулить свой редкий момент для взятия ворот.

Первый плей-офф «Сибири» за четыре года и сразу же – победа. Всё решил ляп Коваржа «Автомобилист» обстучал все штанги, нанёс 37 бросков, но не смог распечатать ворота Сятери.

«Автомобилист» за 60 минут игрового времени так и не смог подобрать ключи к воротам великолепно игравшего Харри Сятери и проиграл, что немедленно породило новую волну разговоров о некубковости Андрея Мартемьянова и едва ли не всех талантливых нападающих его команды. Насколько много истины в этом суждении мы узнаем после окончания серии, а пока наставник «Автомобилиста» ввёл в состав хоккеиста, к опыту которого в важнейших матчах придраться невозможно. Павел Дацюк дебютировал в плей-офф за клуб из своего родного города и занял место Артёма Гареева в звене с Георгием Белоусовым и Александром Кучерявенко.

«Сибирь» в свою очередь сыграла близкий к идеалу (для своих возможностей) гостевой матч, и Николай Заварухин был бы рад не менять победный состав, но во второй игре новосибирцы не могли рассчитывать на дисквалифицированного Александра Шарова. Наставнику «Сибири» пришлось поднимать Пельтолу и Шашкова по линии левых крайних форвардов и вводить в состав Глеба Зырянова.

«Автомобилист» бился о сибирскую стену

В отчётной встрече характер действий соперников не изменился, что было предсказуемо. В первом периоде «Автомобилист» был вроде бы острее, ярче, интереснее «Сибири», но при этом уральцы не создавали совокупное давление на ворота соперника такого уровня, чтобы дрогнул великолепный Сятери, да и полевые игроки новосибирцев действовали грамотно. Конечно, «Автомобилист» старался использовать фирменные атаки сходу, но до действительно опасного завершения дело практически не доходило, уральцы словно бились о стену, которую в Екатеринбурге воздвиг Заварухин. «Сибирь» же мало помышляла об атаке и вновь просто ждала своего шанса, который должен был прийти если не в первом, так во втором или третьем периоде.

Две упущенные возможности «Сибири»

И целых два таких шанса появились у новосибирцев во второй двадцатиминутке. Увлечённые атакой хозяева дважды грубо провалились в обороне и позволили сначала Никите Короткову, а затем и Никите Шашкову в одиночестве убежать к воротам Якуба Коваржа. Однако у молодых форвардов гостей оба раза не получилось переиграть опытнейшего чеха, который предотвратил худший для своей команды сценарий развития событий.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Автомобилист» же продолжал безуспешные попытки взломать оборону «Сибири», больше времени проводил в атаке, больше бросал, лез на пятак, но по-прежнему не мог предложить Сятери хотя бы одну неразрешимую задачу. Ближе всех к голу в этом периоде был Найджел Доус, который в одном из эпизодов, казалось бы, оказался один с шайбой перед пустым углом, но в последний момент форварду уральцев успел помешать защитник Юрки Йокипакка. Второй период в результате тоже не подарил заброшенных шайб, и «Автомобилист», таким образом, уже на протяжении пяти периодов в плей-офф оставался без голов. Настоящая катастрофа для второй атаки Востока по итогам регулярки!

Перекладина Гареева и бенефис вратарей

В третьем периоде «Автомобилист» в целом продолжал владеть инициативой и территорией, но игра ощутимо подравнялась. «Сибирь» стала проводить больше позиционных атак и тревожить Коваржа, а хозяева уже не так яростно наскакивали на ворота Сятери. Удивительно было то, что при всей разнице в уровне игроков нападения, у «Автомобилиста» некому было сделать разницу в этом матче. Доус, Плэтт, Холланд, Секстон, Мэйсек мелькали лишь периодически и уж точно не доминировали на площадке, а Павел Дацюк, который в былые годы мог в одиночку выиграть матч за счёт нестандартных действий и креативных решений, и вовсе растворился. Постаревший Волшебник был бесполезен в такой динамичной и плотной игре, и, как и все игроки «Автомобилиста», страдал от собственной беспомощности.

«Сибирь» смогла нивелировать разницу в мастерстве за счёт сумасшедшей самоотдачи и невероятно правильной игры, и второй матч этой серии превратился в настоящую рубку, битву характеров и бенефис голкиперов, которые вообще не давали никаких послаблений атакующим игрокам.

Игра слегка выровнялась и третий период рисковал получиться самым скучным в этом матче. Но именно в заключительном отрезке основного времени команды создали сумасшедшие моменты, которые должны были решать судьбу игры. Но сначала Артём Гареев из выгоднейшей позиции с пятачка отправил шайбу в перекладину, а затем уже Коварж нейтрализовал выход « 2 в 1» от Руохомаа и Пуустинена. Один финн сделал классную подкидку на другого, однако лучшему снайперу «Сибири» не удалось перебросить щиток чешского вратаря.

На последних минутах основного времени «Автомобилист» безрезультатно поиграл в большинстве, уже перед самой сиреной Мэйсек с пятачка не смог переиграть Сятери, и на этом обязательная программа вечера в Екатеринбурге завершилась. Нас ждал овертайм, который по такой игре обещал затянуться надолго.

Мощный овертайм и вторая победа «Сибири»

При таком характере матча можно было ожидать, что в овертайме команды закроются ещё больше, но в начале дополнительного времени всё произошло наоборот. Уже на первых секундах Юусо Пуустинен упустил очередную возможность переиграть Коваржа при выходе «1 в 1», и этот эпизод запустил настоящий качельный хоккей, который никто бы не смог назвать унылым. Атаки в обе стороны, полное отсутствие средней зоны – «Автомобилист» и «Сибирь» неожиданно раскрылись в тот момент, когда цена ошибки выросла до невероятных размеров. Но одно оставалось неизменным – потрясающая игра голкиперов обеих команд, не устававших продлевать этот хоккейный вечер.

И всё-таки он не мог длиться вечно. Команды уложились в один овертайм, а фортуна вновь улыбнулась сибирской команде. На 14-й минуте дополнительного времени игроки «Автомобилиста» неудачно сыграли с шайбой в своей зоне, а у «Сибири» на льду в этот момент была финская тройка нападения. Пуустинен, Пельтола и Руохомаа перехватили шайбу и разыграли быструю комбинацию, с завершением которой не справился даже Коварж.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Сибирь» выиграла и второй матч в Екатеринбурге, а Сятери снова поиздевался над мощным нападением «Автомобилиста» и опять оставил его на сухом пайке. Самая боевая и равная серия первого раунда плей-офф продолжится в Новосибирске. Кому-то хоккей в этой серии может показаться антихоккеем. Но далеко не всё определяет счёт на табло, а на самом деле, битва уральцев и новосибирцев – это и есть настоящий плей-офф.