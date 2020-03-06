Панарин обманул Овечкина! Начертил гол, ставший украшением матча!

Игра между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» была знаменательной не только благодаря голевому дублю Александра Овечкина и пяти шайбам Мики Зибанеджада. Кроме них великолепный хоккей показал Артемий Панарин, который оформил ассистентский хет-трик и впервые в сезоне добрался до показателя в 60 голевых передач. Больше 60 пасов в одном регулярном чемпионате из российских хоккеистов отдавали только Никита Кучеров (87), Евгений Малкин (78), Сергей Зубов (77), Сергей Федоров (68), Павел Дацюк (66) и Сергей Макаров (62).

Овечкин забил два, а Зибанеджад — пять! Матч года в НХЛ! Рекорды, ошибки и невероятная развязка — «Рейнджерс» и «Вашингтон» выдали матч-концерт с участием 8 россиян.

Примечательно, что свой самый красивый голевой пас Артемий отдал так, что виноват остался капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Во втором периоде российский форвард «Кэпиталз» упустил защитника Тони Деанджело, который подключился к атаке «Рейнджерс» и переиграл Илью Самсонова. По сути, Панарин просто обманул Овечкина, «начертив» этот гол на льду.

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«Вчера я ошибся, и «Вашингтон» проиграл. Сегодня я снова ошибся в защите, потеряв своего защитника. Я должен играть лучше в защите, особенно когда это необходимо команде. Тренерский штаб выпускает меня туда, чтобы я приносил результат.



Если смотреть на весь матч, то наше звено сыграло не лучшим образом. Мы злимся из-за того, что сделали допустили много ошибок. Вне всяких сомнений, мы с Кузнецовым должны играть лучше. Это хороший и тяжёлый урок, который мы должны изучить», — самокритично сказал Овечкин после матча.



Календарь и результаты «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2019/2020

«Разговоры о том, что Панарин заслуживает «Харт Трофи» как самый ценный игрок сезона набирают популярность и это вполне заслуженно», — отметил обозреватель Lohud.com Винс Меркольяно.



В списке самых результативных хоккеистов сезона Панарин идёт на четвёртом месте, на 6 очков отставая от Леона Драйзайтля из «Эдмонтона». А в турнирной таблице «рейнджеры» вплотную приблизились к кубковой ватерлинии. До попадания в зону плей-офф им не хватает только двух очков, и по свидетельству многих заокеанских журналистов, если «синерубашечники» пробьются в розыгрыш Кубка Стэнли, то шансы Панарина на приз MVP буду намного выше.

Вспомним, что ещё с конца февраля многие болельщики продвигают Артемия как одного из главных кандидатов на «Харта». Поводом к тому стало спорное голосование в «твиттере» NHL Network, где вариантами на главный индивидуальный приз значились Драйзайтль, Маккиннон, Макдэвид и Пастрняк. «Голосуйте за тех, за кого вы хотите! В конце концов, это глупо — голосовать за того, кто вам не по душе. Если кто-то с вашим голосом не согласен, то он, наверное, просто идиот. Все варианты, включая Панарина, великолепные», — косвенно поддержал Артемия эксперт TSN Рэй Ферраро.

«Мы себя не жалели, наоборот, чувствовали радость и оптимизм от игры. Все смотрят календарь, видят «Вашингтон» и думают: «Ну, эту проиграем». А у нас нет таких мыслей. Мы идём от игры к игре, и е, где сли мы готовы играть с правильным настроем, с правильной целью, то у нас есть шанс выиграть», — с надеждой сказал после игры главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.