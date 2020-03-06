Панарин обманул Овечкина! Начертил гол, ставший украшением матча!

Игра между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» была знаменательной не только благодаря голевому дублю Александра Овечкина и пяти шайбам Мики Зибанеджада. Кроме них великолепный хоккей показал Артемий Панарин, который оформил ассистентский хет-трик и впервые в сезоне добрался до показателя в 60 голевых передач. Больше 60 пасов в одном регулярном чемпионате из российских хоккеистов отдавали только Никита Кучеров (87), Евгений Малкин (78), Сергей Зубов (77), Сергей Федоров (68), Павел Дацюк (66) и Сергей Макаров (62).
Примечательно, что свой самый красивый голевой пас Артемий отдал так, что виноват остался капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Во втором периоде российский форвард «Кэпиталз» упустил защитника Тони Деанджело, который подключился к атаке «Рейнджерс» и переиграл Илью Самсонова. По сути, Панарин просто обманул Овечкина, «начертив» этот гол на льду.
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«Вчера я ошибся, и «Вашингтон» проиграл. Сегодня я снова ошибся в защите, потеряв своего защитника. Я должен играть лучше в защите, особенно когда это необходимо команде. Тренерский штаб выпускает меня туда, чтобы я приносил результат.
Если смотреть на весь матч, то наше звено сыграло не лучшим образом. Мы злимся из-за того, что сделали допустили много ошибок. Вне всяких сомнений, мы с Кузнецовым должны играть лучше. Это хороший и тяжёлый урок, который мы должны изучить», — самокритично сказал Овечкин после матча.
Календарь и результаты «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2019/2020
«Разговоры о том, что Панарин заслуживает «Харт Трофи» как самый ценный игрок сезона набирают популярность и это вполне заслуженно», — отметил обозреватель Lohud.com Винс Меркольяно.
В списке самых результативных хоккеистов сезона Панарин идёт на четвёртом месте, на 6 очков отставая от Леона Драйзайтля из «Эдмонтона». А в турнирной таблице «рейнджеры» вплотную приблизились к кубковой ватерлинии. До попадания в зону плей-офф им не хватает только двух очков, и по свидетельству многих заокеанских журналистов, если «синерубашечники» пробьются в розыгрыш Кубка Стэнли, то шансы Панарина на приз MVP буду намного выше.
Вспомним, что ещё с конца февраля многие болельщики продвигают Артемия как одного из главных кандидатов на «Харта». Поводом к тому стало спорное голосование в «твиттере» NHL Network, где вариантами на главный индивидуальный приз значились Драйзайтль, Маккиннон, Макдэвид и Пастрняк. «Голосуйте за тех, за кого вы хотите! В конце концов, это глупо — голосовать за того, кто вам не по душе. Если кто-то с вашим голосом не согласен, то он, наверное, просто идиот. Все варианты, включая Панарина, великолепные», — косвенно поддержал Артемия эксперт TSN Рэй Ферраро.
«Мы себя не жалели, наоборот, чувствовали радость и оптимизм от игры. Все смотрят календарь, видят «Вашингтон» и думают: «Ну, эту проиграем». А у нас нет таких мыслей. Мы идём от игры к игре, и е, где сли мы готовы играть с правильным настроем, с правильной целью, то у нас есть шанс выиграть», — с надеждой сказал после игры главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.
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