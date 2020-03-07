«Будем держать игроков за майки». Знарок «напихал» помощникам после глупого удаления

Календарь игр плей-офф КХЛ

6 марта состоялся очередной игровой день Кубка Гагарина – 2020. Матчи во всех сериях шли от ножа, все закончились овертаймами. Рассказываем о самых интересных моментах.

«Автомобилист» наконец-то забил, но это ничего не изменило

«Автомобилист» полностью провалил домашние матчи в Екатеринбурге, не сумев забить ни одного гола, после переезда серии в Новосибирск команда Андрея Мартемьянова продолжила проигрывать. «Автомобилист» подошёл к краю пропасти – вместо длинной и равной серии «Сибирь» шаг за шагом разбирается с соперником. Екатеринбуржцы сегодня смогли впервые пробить Харри Сятери и прервали его рекордную для «Сибири» сухую серию в плей-офф, но на конечном результате это никак не сказалось.



Максимум, которого второй раз подряд добились екатеринбуржцы – овертайм, да и то, только потому, что «Сибирь» слишком рано решила, что матч выигран, и позволила гостям сравнять счёт в меньшинстве в концовке основного времени.



В дополнительное время доминировала «Сибирь» и заслуженно выиграла третий матч. Пока что сибиряки превосходят соперника по всем параметрам – по физической готовности, по желанию грызть лёд, по характеру, и по наличию чёткого плана. «Автомобилисту» в этой серии уже ничего не поможет, только если «Сибирь» вдруг сама не даст слабину.



Счёт в серии: 3-0 в пользу «Сибири»

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«Торпедо» дало достойный отпор дома, но всё равно проиграло

Как и ожидалось, после довольно лёгких для действующих чемпионов матчей на домашней площадке, в Нижнем Новгороде «Торпедо» серьёзно закусилось с ЦСКА. Естественно, на своём поле команда Дэвида Немировски постаралась выдать мощное начало, и впервые в этой серии забила. Правда, случилось это уже после того, как ЦСКА открыл счёт и после того, как первую шайбу «Торпедо» не засчитали из-за игры высоко поднятой клюшкой.



Второй период получился богатым на события. Постоянные стычки, драка Ильина с Дальбеком, но самый яркий эпизод – буллит в ворота «Торпедо», который не реализовал Михаил Григоренко. В третьем периоде команды тоже не думали сбавлять обороты и играть построже, но овертайма избежать не удалось.

В дополнительное время у «Торпедо» был великолепный шанс сократить отставание в серии – но удаление Кирилла Капризова хозяевам использовать не удалось. А вскоре после завершения большинства Антон Слепышев со входа в зону нанёс хлёсткий бросок, с которым Тихомиров не справился. Что ж, за игру нижегородцам не должно быть стыдно, но тягаться с «армейской» машиной им всё равно не по силам.



Счёт в серии: 3-0 в пользу ЦСКА

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ

Дубль Галимова, и «Ак Барс» в шаге от следующего раунда

Аналогичный по накалу матч получился и в Нижнекамске, «Нефтехимик» не собирался просто так отдавать победу при родных зрителях. Конечно, «Ак Барс» больше времени проводил в атаке, но Константин Браулин выручал раз за разом и давал энергию своей команде, которая тоже периодически наседала на ворота соперника.



И тут, как и в Нижнем, страсти накалились до драки – Дмитрий Юдин в кулачном бою завалил на лёд Марата Хайруллина. С голами же долгое время не клеилось, однако в начале третьего периода счёт всё же был открыт – Эмиль Галимов оказался в нужное время в нужном месте и «доел» отскок после броска Альберта Яруллина.



Но «волки» бились и сумели свести основное время к ничьей – один из немногочисленных моментов использовал Ильдар Шиксатдаров. Правда, этим он только отсрочил поражение «Нефтехимика» — в овертайме «Ак Барс» не стал тянуть кота за хвост, взвинтил темп, а героем стал всё тот же Галимов, сделавший дубль.



Счёт в серии: 3-0 в пользу «Ак Барса»

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«Спартак» совершает мощный камбэк

Московское дерби подарило нам ещё одну драматичную феерию из голов и камбэков. Перед стартом плей-офф многие предполагали, что «Спартак» во главе с Олегом Знарком может неплохо пошуметь, а он не только шумит, но и отдувается за всю Западную конференцию, в остальных сериях которой счета исключительно 3-0. По первому матчу казалось, что «Динамо» раздавит соперника одной левой. По второму – что «Спартак» побьётся, но падёт под валом своих ошибок в защите. В третьем матче команда Знарка всё-таки добилась победы над «Динамо», хоть и выбрала для этого самый сложный путь.

Начало матча обернулось настоящим кошмаром для «Спартака». Юлиуса Гудачека заменили на четвёртой минуте при 0:2, а на пятой минуте пропустил и Никита Беспалов. Как тут не опустить руки? «Спартак» не опустил, начал выгрызать лёд и к середине матча отыгрался, только чтобы пропустить в следующей смене. Слишком уж хорош Вадим Шипачёв и его ювелирные передачи.



Но «Спартак» отдал динамовцам должок – в прошлой игре бело-голубые отыгрывались и побеждали в концовке, на сей раз уже красно-белые. Херсли реализовал большинство, а победу «Спартаку» принёс молодой Михаил Котляревский.

Интересно, что перед победным голом в овертайме спартаковцы дважды выстояли в меньшинстве. Второе удаление красно-белые по глупости заработали за нарушение численного состава, после чего Знарок в жесткой форме «напихал» своим помощникам прямо на скамейке запасных.

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«Выброс шайбы — это стечение обстоятельств. А насчёт шести игроков — это эмоции. Будем держать их за майки, чтобы не менялись», — сказал Знарок на пресс-конференции.



Счёт в серии: 2-1 в пользу «Динамо»

Знарок снял проклятие «Динамо»! Его «Спартак» отыгрался с 0:3 и забил в овертайме! Эта серия спасает плей-офф на Западе, здесь «огонь» в каждом матче. И всё только начинается.

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