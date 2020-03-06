Знарок снял проклятие «Динамо»! Его «Спартак» отыгрался с 0:3 и забил в овертайме!

Эта серия спасает плей-офф на Западе, здесь «огонь» в каждом матче. И всё только начинается.

Календарь матчей плей-офф КХЛ

Как «Спартаку» остановить звено Шипачёва?

«Спартак» и московское «Динамо» подходили к третьему матчу четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции в диаметрально противоположном настроении. Красно-белые вели в счёте на протяжении большей части второго матча серии, однако собственные удаления в самой концовке третьего периода развернули игру на 180 градусов. Подопечные Владимира Крикунова воспользовались ошибками соперника и получили комфортное преимущество в противостоянии 2-0.

На Знарка больно смотреть. «Динамо» украло у «Спартака» победу в самой концовке матча! Спартаковцы были близки к тому, чтобы сравнять счёт в серии, но голы Шипачёва и Петерссона отправили их в нокдаун.

Главный вопрос, на который предстояло отыскать ответ тренерскому штабу «Спартака», это как остановить ударное сочетание динамовцев. Первая тройка нападения бело-голубых в лице Андре Петерссона, Вадима Шипачёва и Дмитрия Яшкина соорудила семь из девяти голов команды на старте серии. При этом заметим, что форвард третьего звена «Динамо» Владимир Брюквин отличился в первом матче уже при счёте 4:1, а защитник Михаил Григорьев во втором матче поразил пустые ворота броском из своей зоны. Неудивительно, что игроки «Спартака» не могли скрыть нервной реакции, слыша вопрос о противодействии Шипачёву.

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Дебют Бочарова и Индрашиса в Кубке Гагарина – 2020

По сравнению с предыдущим матчем тренерский штаб гостей произвёл существенные изменения в составе. В первую очередь обратило на себя внимание возвращение в ворота основного голкипера динамовцев Ивана Бочарова. Опытный Александр Ерёменко прекрасно справился с домашними матчами, однако в 39 лет всё-таки уже очень сложно играть всю серию. Тут никак не обойтись без помощи молодого коллеги, который к тому же крайне удачно проводил дерби в регулярке.



Во второе и третье звенья соответственно вернулись Даниил Тарасов и Андрей Алексеев. «Убрали Тарасова и Алексеева, потому что не устраивала их игра. Сейчас немного потренируются и будут готовы», – заверял Крикунов после прошлого матча. Слова мэтра тренерского цеха с делом не разошлись. Также произошли перестановки и в легионерском полку «Динамо». Микс Индрашис подменил во втором звене получившего повреждение Теээму Пулккинена. Для латвийского форварда этот матч также стал дебютным в нынешнем плей-офф. Это и неудивительно, ведь регулярку Индрашис откровенно провалил.

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Гудачек – в старте, Беспалов – в запасе

Не зря главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения во втором матче признавался, что ему понравилась игра его команды. Наставник красно-белых не стал вносить никаких изменений в сочетания, которые практически принесли победу в прошлой встрече. Перестановка случилась лишь во вратарской линии хозяев, да и то коснулась запасного голкипера. Роль бэкапа Юлиуса Гудачека на сей раз исполнял Никита Беспалов, а не Павел Хомченко.



Словацкий голкипер не лучшим образом сыграл в гостевых матчах. Первую встречу Юлиус завершил досрочно, пропустив три шайбы и будучи заменённым на Хомченко. Второй матч Гудачек также завершил на скамейке «Спартака», уступив место шестому полевому игроку. Винить 31-летнего вратаря в поражении тяжело, но кажется, что в эпизоде со вторым голом Шипачёва можно было сыграть и более надёжно.

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Три шайбы «Динамо» за пять минут

Старт третьего матча серии для «Спартака» превратился в настоящую катастрофу. Первая шайба влетела в ворота Гудачека уже спустя 53 секунды после стартового вбрасывания. Гостям удалась быстрая атака, Тарасов вошёл в зону и сделал передачу в центр — Игорь Полыгалов выкатился на ворота и переиграл Гудачека при полном попустительстве Патрика Херсли.

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Следом в чужой зоне схватил удаление защитник красно-белых Яков Рылов. На реализацию большинства гостям затребовалось 64 секунды – цели достиг бросок Кирилла Лямина. Голевая передача в активе Шипачёва, в той или иной степени поучаствовавшего уже в восьмом голе динамовцев в серии. Знарок моментально меняет Гудачека на Беспалова, однако это не решает проблем.



Сухим Беспалов пробыл чуть больше минуты. Вячеслав Кулёмин рванул по флангу и отдал на пятак, откуда Иван Муранов в касание переправил шайбу в сетку. Примечательно, что для Муранова эта шайба стала второй в карьере, и обе пришлись на плей-офф. Три гола динамовцев уложились в четырёхминутный интервал. Уже к пятой минуте первого периода на табло горели неутешительные для хозяев 0:3. Положение «Спартака» стало по-настоящему критическим.

«Динамо» забросило 3 шайбы в ворота «Спартака» к пятой минуте матча

Зубов и Фёдоров вернули «Спартаку» надежду

Тренерскому штабу хозяев не оставалось ничего иного, как брать тайм-аут. 30-секундная пауза положительно подействовала на красно-белых, которые быстро сумели отквитать одну шайбу. Спартаковцы устроили навал на ворота, в результате которого Илье Зубову удалось переправить шайбу в ворота Бочарова.



После гола Зубова хозяева продолжили проводить атаку за атакой, пытаясь исправить всё ещё незавидное положение. Шанс окончательно вернуться в игру им предоставил Лямин. Защитник «Динамо» отправился в штрафной бокс за подножку, а красно-белые получили возможность впервые в этом матче реализовать лишнего. Спартаковцы заперли соперника в зоне, Артём Фёдоров получил пас из круга вбрасывания и послал шайбу в дальнюю девятку. Случилось это радостное для хозяев событие уже в равных составах за шесть секунд до конца сумасшедшего первого периода.

Чайковски ответил на гол Хохлачёва

Логично было ожидать, что после такого голевого изобилия в стартовые 20 минут, тренеры попросят команды успокоиться. Так и произошло. Первая половина периода обошлась даже без подобия опасного момента. Однако дерби – это дерби. Полыхнуло в середине второго отрезка. Максим Цыплаков дошёл до лицевого борта и в падении выполнил роскошную передачу на пятак, Александр Хохлачёв принял шайбу и с двух метров расстрелял ворота Бочарова.

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Спартаковцы сумели отыграться с 0:3, но не прошло и двух минут, как гостям вновь удалось захватить лидерство. И снова веское слово сказал Шипачёв. Капитан бело-голубых продолжает проводить невероятную серию. Яшкин разогнал атаку, Шипачёв с левого края вырезал шикарный поперечный перевод — Михал Чайковски принял шайбу и вогнал её в верхний угол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео доступно на сайте КХЛ

Херсли отправил игру в овертайм

На восьмой минуте третьего периода шайба в пятый раз в матче побывала в воротах «Спартака», однако главный арбитр моментально отменил взятие ворот из-за помехи вратарю. Тренерский запрос Крикунова ситуации не изменил. Помеха голкиперу со стороны Владислава Ефремова была очевидной.

В оставшееся время красно-белые отчаянно пытались перевести игру в овертайм. И тут «Динамо» пострадало от болезни, которая преследовала команду в ходе всего регулярного сезона. Егор Зайцев нарушил правила за три минуты до конца основного времени матча, что происходило с игроками бело-голубых неоднократно в этом чемпионате. Херсли подставил клюшку под бросок Андрея Кутейкина – и счёт на табло снова равный.

«Спартак» наказал «Динамо» за халатность в большинстве

Удаления, удаления, удаления. Именно удаления могли сыграть ключевую роль в матче. Защитник «Спартака» Дамир Мусин в абсолютно невынужденной ситуации выкинул шайбу на трибуну, предоставив «Динамо» 104 секунды на реализацию лишнего в овертайме. Не сложилось. Следом хозяева нарушили численный состав, но гости вновь крайне халатно отнеслись к предоставленному шансу.



За такое отношение к большинству в овертайме обычно следует расплата. Так и произошло. Хозяевам удалось поймать гостей на контратаке и завершить матч в свою пользу. Отличился Михаил Котляревский. «Спартак» снял проклятие и впервые в нынешнем сезоне обыграл бело-голубых. Счёт в серии – 2-1 в пользу «Динамо», и всё только начинается.