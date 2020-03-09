Дожмёт ли Знарок «Динамо» и почему в трёх сериях — 4-0. Эксперты – о плей-офф КХЛ

Календарь плей-офф КХЛ

Первый раунд Кубка Гагарина-2020 в самом разгаре. Некоторые, как СКА, ЦСКА и «Ак Барс», уже выиграли свои серии со счётом 4-0 и вышли во второй раунд. О ходе плей-офф в КХЛ рассуждают наши постоянные эксперты, среди которых олимпийские чемпионы Александр Пашков и Александр Кожевников, а также известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд.

Психология неудачников. В плей-офф КХЛ нет сенсаций, и в этом виноваты не только богачи «Торпедо», «Витязь» и «Нефтехимик» боялись даже подумать, что выиграют хоть одну игру у фаворитов сезона.

— СКА, ЦСКА и «Ак Барс» легко выиграли свои серии со счётом 4-0. Это нормально или такого быть не должно?

Пашков: СКА, ЦСКА и «Ак Барс» снова показали, что они наголову сильнее своих соперников. Это говорит о том, что конкуренции в лиге длительное время нет. Есть чёткое разделение на группу лидеров и внушительное количество аутсайдеров, многие из которых даже не попали в плей-офф, давно лишившись теоретических шансов. Ничего хорошего в этом нет ни для зрителя, ни для российского хоккея. Нужна конкуренция и развитие лиги, однако результат во многих случаях предсказуем.



Вайсфельд: понятное дело, что подобное положение дел никому не нравится, за исключением болельщиков упомянутых команд. Чтобы увеличивать конкуренцию в КХЛ, необходимо введение потолка зарплат, снижение заявочного списка команд, процедура справедливого драфта. Другой вопрос, что кому-то это выгодно, а кому-то – нет. Во всём мире стараются повысить интерес к хоккею, нам тоже надо к этому стремиться.



Кожевников: на данном этапе это закономерно. Было ясно, что эти команды находятся намного выше своих соперников в мастерстве и опыте. Если брать регулярный чемпионат, то речь идёт об одной игре. В плей-офф же серия длинная, здесь должен быть фундамент. У этих команд он есть, они и должны были выигрывать.

Дерби Москвы продлится семь матчей? «Спартак» и «Динамо» начнут всё заново «Спартак» снова обыграл московское «Динамо» и сравнял счёт в противостоянии. Теперь серия пойдёт до двух побед.

— «Спартак» сравнял счёт в серии с «Динамо». Знарок раскусил Крикунова и красно-белые теперь фавориты?

Пашков: «Спартак» приложил максимум усилий, чтобы выровнять положение. Надо отдать красно-белым должное, но в значительной степени им невольно помогло «Динамо». За исключением первого матча, я не увидел у динамовцев должного катания и силового прессинга. «Динамо» дало свободу «Спартаку», а у команды Олега Знарка в составе много опытных и технически обученных игроков. Это и сказалось на результате. Владимиру Крикунову нужно сделать выводы к следующим играм.



Вайсфельд: здесь ещё ничего непонятно. Второй матч динамовцы проиграли спартаковцам, выигрывая по ходу встречи со счётом 3:0. Это может психологически тяжело воздействовать на головы игроков. Посмотрим, как бело-голубые оправятся после двух поражений подряд. Для «Спартака» же наоборот, в психологическом плане заметен плюс, но ресурс у коллектива Олега Знарка не такой безграничный. Опыт Знарка? Но и у Крикунова опыта как минимум не меньше.

Кожевников: почему обязательно раскусил? Встречаются две равные команды, по которым сразу было понятно, что они будут биться до конца. Стиль у них практически одинаковый. Разве у что «Динамо» сильнее и мастеровитее первое звено. У «Спартака» такого мощного звена нет, но есть единый и сплочённый коллектив.

«Салават» почувствовал себя фаворитом серии. К середине матча его громили 5:0 «Авангард» уверенно разобрался с уфимцами и сравнял счёт в противостоянии.

— Пятый матч между «Авангардом» и «Салаватом» станет ключевым? Считаете ли вы, что в этой серии команды показывают «бразильский» хоккей, без оглядки на оборону?

Пашков: эта серия непредсказуемая, конечный результат неясен. Команды чередуют победы с поражениями, итоговый счёт в значительной степени зависит от состояния обоих коллективов. Видно, что не всегда получается восстановиться, есть травмы у ведущих игроков. Всё это сказывается, тем более оба клуба равны по своему уровню и возможностям. Важно, в каком состоянии «Авангард» и «Салават» выходят на лёд именно в день игры. Отсюда и все эти качели с «бразильским» хоккеем. Да, Боб Хартли – опытный тренер, но и Николай Цулыгин работает главным тренером уже второй год. Главное – реализовывать свой опыт на практике.



Вайсфельд: со стороны за этой серией очень весело наблюдать. Противостояние «Авангарда» с «Салаватом» значительно интереснее серий, в которых счёт 4-0 и уже всё закончилось. Это конечно, если брать нейтрального зрителя. Никаких ожиданий нет вообще, может случиться всё, что угодно. К слову, Цулыгин в прошлом году завоевал с уфимцами бронзовые медали, так что не удивительно, что он дал бой опытному Хартли. Цулыгин же не вчера закончил играть, а сегодня сразу встал на «лавку». Он и помощником успел поработать, и главным тренером трудится уже два года.



Кожевников: «бразильский» хоккей сейчас другой. Но сегодня, на мой взгляд, у «Авангарда» с «Салаватом» решающий матч. Кто одержит в нём победу, тот и выйдет в следующий раунд. В таких сериях пятый матч при счёте 2-2 в подавляющем числе случаев становится определяющим.