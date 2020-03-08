Дерби Москвы продлится семь матчей? «Спартак» и «Динамо» начнут всё заново

«Спартак» снова обыграл московское «Динамо» и сравнял счёт в противостоянии. Теперь серия пойдёт до двух побед.

Календарь матчей плей-офф КХЛ

«Динамо» и «Спартак» спасают плей-офф на Западе

Вне всяких сомнений, московское «Динамо» и «Спартак» проводят лучшую серию в первом раунде нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина в Западной конференции. Возможно, команды и не демонстрируют запредельного уровня мастерства, зато всего остального у соперников в избытке. Красивые голы, драки, силовые приёмы, эффектные камбэки в ходе матчей – в московском дерби есть всё, за что мы и любим плей-офф.

В третьем матче подопечные Олега Знарка одержали невероятно важную победу с точки зрения психологии. Красно-белые «горели» 0:3 к пятой минуте матча, смогли отыграться, уступали снова, однако отыгрались в самой концовке, после чего вырвали победу в овертайме. «Спартак» снял проклятие и впервые в нынешнем сезоне обыграл бело-голубых.

Знарок снял проклятие «Динамо»! Его «Спартак» отыгрался с 0:3 и забил в овертайме! Эта серия спасает плей-офф на Западе, здесь «огонь» в каждом матче. И всё только начинается.

Смена голкиперов и поиски Крикунова

Предыдущий матч серии сложился крайне неудачным образом для голкиперов обеих команд. Дебютировавший в нынешнем плей-офф вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров сыграл крайне неуверенно. 24-летний голкипер пропустил пять шайб и закономерно остался в запасе на четвёртый матч противостояния. В ворота «Динамо» вернулся многоопытный Александр Ерёменко, которому через месяц исполнится 40 лет, но он временами всё ещё способен спасать родной клуб.

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек уступил место в воротах Никите Беспалову при счёте 0:2, и эта замена принесла красно-белым победу. Так что сомнений насчёт стартового голкипера на четвёртый матч ни у кого и не было. Гудачек же и вовсе остался вне заявки хозяев. Всё дело в том, что защитник Яков Рылов получил травму верхней части тела и был заменён на шведа Тобиаса Виклунда. Таким образом, словак Гудачек оказался шестым и лишним легионером.

В остальном у Знарка не было никакой нужды ломать работающие сочетания. Совсем другие заботы были у Владимира Крикунова. Мэтр тренерского цеха России всё ещё продолжает искать оптимальные звенья. Вернулся в состав финский форвард Теээму Пулккинен, вытеснив из второй тройки нападения Микса Индрашиса. Получил шанс себя проявить и Максим Афиногенов, ранее не принимавший участия в этом плей-офф.

Старт матча остался за «Спартаком»

Окрылённые красивой победой в прошлом матче спартаковцы с первых минут новой встречи рванули вперёд. В одной из первых атак должен был открывать счёт Мартиньш Карсумс, однако его бросок сотряс каркас. Это не сильно расстроило подопечных Знарка, которые продолжили вести обстрел ворот Ерёменко с ближней, дальней и средней дистанциях.

По такой игре гол хозяев был делом времени. Так и произошло. Форвард четвёртого звена динамовцев Иван Муранов отправился в штрафной бокс за подножку, а хозяева эффектно реализовали лишнего. Илья Зубов от борта отдал на пятак, Робин Ганзл сделал передачу дальше, а Артём Фёдоров без помех поразил пустые ворота.

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Дальше – больше. Всё тот же Зубов получил пас на синей линии и с кистей бросил низом, шайба после рикошета от Андрея Миронова влетела в ворота «Динамо». Обе шайбы без всяких шансов для Ерёменко. 2:0 после 20 минут – и это был ещё не худший сценарий для «Динамо».

«Динамо» добило удаление Чайковски

Начало второго периода ознаменовалось двумя подряд удалениями в составе «Спартака». Сначала две минуты получил Патрик Херсли, а затем правила нарушил Ансель Галимов. В отличие от «Спартака», у гостей реализовать лишнего не получилось – удачно действовал Беспалов.

Отбившись в меньшинстве, хозяева практически моментально получили прекрасный шанс снять все вопросы о победителе матча. Нарушения Муранова и Чайковски оставили гостей втроём против пятерых на 77 секунд, и «Спартак» таким подарком не мог не воспользоваться. Зубов приложился после перевода Фёдорова, Ерёменко щитком парировал шайбу, а Даугавиньш оказался самым расторопным на добивании. Зубов набрал уже третье очко в матче, Даугавиньш и Фёдоров – второе.

Крикунов — об удалениях Чайковски: в чём дело? С его головой дело

Серия до двух побед

В заключительной трети гости пытались вернуться в игру и даже забили, наконец-то реализовав большинство. Шипачёв использовал удаление Вишневского, удачно сыграв на добивании после отскока шайбы от борта. В оставшееся время матча динамовцы устроили форменный навал на ворота Беспалова, но голкипер хозяев действовал практически безупречно. Пробить его во второй раз гостям удалось уже слишком поздно. За 20 секунд до конца основного времени матча отличился Петерссон.

Концовка встречи омрачилась дракой. Фёдоров бросил по пустым воротам уже после того, как время матча истекло, что очень не приветствуется в хоккее. На разборку с Артёмом игроки «Динамо» бросились в полном составе. Арбитры оценили действия Фёдорова дисциплинарной «десяткой», но это уже было никому не интересно.

«Спартак» на сто процентов использовал преимущество домашнего льда и сравнял счёт в серии, которая теперь пойдёт до двух побед. Следующий акт уже 10 марта, на льду «ВТБ Арены» имени Аркадия Чернышёва. На данный момент ни одна команда не сумела победить на условном выезде. Кажется, что именно та команда, которая заберёт гостевой матч, и пройдёт в следующий раунд. И, наверное, никто не удивится, если судьба московского дерби решится в седьмом матче.