«Ответьте, мы не на базаре». Бывший пресс-атташе сборной России выводил Знарка из себя

Московское «Динамо» на домашнем льду выиграло у «Спартака» со счётом 4:1 и повело в серии – 3-2. Главные тренеры обеих команд подвели итоги встречи. Не обошлось без перепалки Олега Знарка с бывшим пресс-атташе сборной России Игорем Лариным.

Знарок не мог поверить в ошибку Хохлачёва. «Спартак» едва не спасся в концовке с 0:2 Но вместо этого получил ещё два гола в пустые ворота. «Динамо» в шаге от выхода в следующий раунд.

«Я вижу, что вы заволновались»

Первым дал комментарий главный тренер «Спартака» Олег Знарок.



— Допустили ошибку во втором периоде, потом у нас случился незасчитанный гол. Могли, конечно, вылезти из этой ситуации, но неправильно сыграли в концовке при счёте 2:1 в пользу соперника.



— При счёте 2:1 вы получили большинство и сняли вратаря почти за три минуты до конца третьего периода. Сейчас не жалеете, что так рано?

— Мы всё правильно сделали. мы успели забить гол за это время.



— Почему слабовато сыграли в атаке?

— У нас были хорошие моменты, которые мы могли реализовать. В начале первого периода неплохо отыграли в большинстве. Повторюсь, моменты были. Но, к сожалению, не всё забили.



— Не ощущения, что большинство сработало хуже, чем в предыдущем матче?

— Наверное, хуже сработали, раз не забили (смеётся). Хотя могли вытащить.



Далее слово взял бывший пресс-атташе сборной России Игорь Ларин.



— Вы аккредитованы? – моментально спросил Знарок.

— Да, у него есть аккредитация, — заявил пресс-атташе «Динамо» Михаил Кравченко.

— Аккредитация есть, вы не волнуйтесь, — заявил Ларин.

— Я не волнуюсь, — парировал Знарок.

— Я вижу, что вы заволновались, — ответил Ларин.

— Я волнуюсь по другому поводу, — заявил тренер «Спартака».



— Опять ключевой гол от Шипачёва, опять тренерскому штабу «Спартака» не удаётся решить проблему первого звена соперника. Считаете ли вы эту проблему тренерской? Это первое. Второе – не пора ли, как в прошлом году, просить помощи у Алексея Жамнова (генеральный менеджер «Спартака». – Прим. «Чемпионата»)?

— Давайте дальше, я не буду отвечать на этот вопрос.



— Вот вы и подтвердили, кто из нас волнуется, — выпалил Ларин.

— Я не волнуюсь совершенно.



— Тогда ответьте, мы же не на базаре, — продолжил бывший пресс-атташе сборной.

— Повторюсь, я не волнуюсь совершенно, понимаете? – стоял на своём Знарок. – В отличие от вас.

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«Яшкину надо думать головой. Не о себе, а о команде»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов раскритиковал форварда бело-голубых Дмитрия Яшкина.



— После двух поражений не хотелось проигрывать третью игру подряд. Ребята настроились, старались играть внимательно. Нашему первому звену удалось забить гол. Соперник старался атаковать, а мы его – поймать на контратаке. К сожалению, в конце нахватали ненужных удалений. Могли упустить победу. К счастью, шайба отскочила к Полыгалову, и он попал в ворота.



— Почему так много удалений в концовке?

— Потому что Яшкин побежал забивать гол. В итоге хватанул удаление, оставил нас втроём. Мы могли вообще проиграть матч. Просто надо думать головой. Не о себе, а о команде.



— Победа только в домашних матчах – это стечение обстоятельств или закономерность?

— Не зря же есть поговорка: «Дома и стены помогают». Значит, помогают.



— Хватит ли физики возрастным Ерёменко и Афиногенову?

— Поэтому, мы их меняем и выпускаем тех ребят, которые не играли. Индрашис у нас не играл прошлый матч.