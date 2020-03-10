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«Динамо» – «Спартак», плей-офф КХЛ, Знарка пытались вывести из себя

«Динамо» – «Спартак», Знарок против Ларина
Сергей Емельянов Павел Панышев
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«Ответьте, мы не на базаре». Бывший пресс-атташе сборной России выводил Знарка из себя
Яркой получилась не только пятая встреча серии «Динамо» — «Спартак», но и послематчевая пресс-конференция.
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» на домашнем льду выиграло у «Спартака» со счётом 4:1 и повело в серии – 3-2. Главные тренеры обеих команд подвели итоги встречи. Не обошлось без перепалки Олега Знарка с бывшим пресс-атташе сборной России Игорем Лариным.

Знарок не мог поверить в ошибку Хохлачёва. «Спартак» едва не спасся в концовке с 0:2
Но вместо этого получил ещё два гола в пустые ворота. «Динамо» в шаге от выхода в следующий раунд.

«Я вижу, что вы заволновались»

Первым дал комментарий главный тренер «Спартака» Олег Знарок.

— Допустили ошибку во втором периоде, потом у нас случился незасчитанный гол. Могли, конечно, вылезти из этой ситуации, но неправильно сыграли в концовке при счёте 2:1 в пользу соперника.

— При счёте 2:1 вы получили большинство и сняли вратаря почти за три минуты до конца третьего периода. Сейчас не жалеете, что так рано?
— Мы всё правильно сделали. мы успели забить гол за это время.

— Почему слабовато сыграли в атаке?
— У нас были хорошие моменты, которые мы могли реализовать. В начале первого периода неплохо отыграли в большинстве. Повторюсь, моменты были. Но, к сожалению, не всё забили.

— Не ощущения, что большинство сработало хуже, чем в предыдущем матче?
— Наверное, хуже сработали, раз не забили (смеётся). Хотя могли вытащить.

Далее слово взял бывший пресс-атташе сборной России Игорь Ларин.

— Вы аккредитованы? – моментально спросил Знарок.

— Да, у него есть аккредитация, — заявил пресс-атташе «Динамо» Михаил Кравченко.

— Аккредитация есть, вы не волнуйтесь, — заявил Ларин.
— Я не волнуюсь, — парировал Знарок.

— Я вижу, что вы заволновались, — ответил Ларин.
— Я волнуюсь по другому поводу, — заявил тренер «Спартака».

— Опять ключевой гол от Шипачёва, опять тренерскому штабу «Спартака» не удаётся решить проблему первого звена соперника. Считаете ли вы эту проблему тренерской? Это первое. Второе – не пора ли, как в прошлом году, просить помощи у Алексея Жамнова (генеральный менеджер «Спартака». – Прим. «Чемпионата»)?
— Давайте дальше, я не буду отвечать на этот вопрос.

— Вот вы и подтвердили, кто из нас волнуется, — выпалил Ларин.
— Я не волнуюсь совершенно.

— Тогда ответьте, мы же не на базаре, — продолжил бывший пресс-атташе сборной.
— Повторюсь, я не волнуюсь совершенно, понимаете? – стоял на своём Знарок. – В отличие от вас.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале московского «Динамо»

«Яшкину надо думать головой. Не о себе, а о команде»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов раскритиковал форварда бело-голубых Дмитрия Яшкина.

— После двух поражений не хотелось проигрывать третью игру подряд. Ребята настроились, старались играть внимательно. Нашему первому звену удалось забить гол. Соперник старался атаковать, а мы его – поймать на контратаке. К сожалению, в конце нахватали ненужных удалений. Могли упустить победу. К счастью, шайба отскочила к Полыгалову, и он попал в ворота.

— Почему так много удалений в концовке?
— Потому что Яшкин побежал забивать гол. В итоге хватанул удаление, оставил нас втроём. Мы могли вообще проиграть матч. Просто надо думать головой. Не о себе, а о команде.

— Победа только в домашних матчах – это стечение обстоятельств или закономерность?
— Не зря же есть поговорка: «Дома и стены помогают». Значит, помогают.

— Хватит ли физики возрастным Ерёменко и Афиногенову?
— Поэтому, мы их меняем и выпускаем тех ребят, которые не играли. Индрашис у нас не играл прошлый матч.

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