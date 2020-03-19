Российский хоккеист считает, что его семье будет лучше в США, но зачем вообще об этом думать, когда рядом Александра?

Задоров не хочет жить в России. С его женой можно уехать и на необитаемый остров

Никита познакомился с Александрой, когда ему было 17 лет. Задоров в то время играл за «Лондон Найтс» в юниорской лиге Онтарио. Первое время они переписывались в «Инстаграме». Дальше – больше.

В 2015 году Никита женился на Александре, а через два года у них родилась дочь Софи.

На льду Задоров известен прежде всего как разрушитель. Он один из самых жёстких игроков НХЛ. В сезоне-2017/2018 Никита установил рекорд по силовым приёмам среди российских игроков, совершив 278 хитов. Дома надёжный тыл ему обеспечивает любимая супруга Александра.

Никита не стесняется высказывать своё мнение. Он и раньше не боялся говорить о России, жёстко высказывался про КХЛ, троллил Тарасова и поддерживал Панарина.

Задоров счастлив в Денвере. Летом он подписал «контракт-мост» на один год с зарплатой $ 3,2 млн. «Эвеланш» с таким составом по праву считаются одними из главных фаворитов на победу в Кубке Стэнли.

В этом сезоне Задоров получил перелом челюсти – бросился под шайбу. Никита пропустил всего три матча.

«Готовность Задорова играть со сломанной челюстью многое говорит о его характере», – отметил тогда главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар. Действительно, мужества и отваги защитнику-гренадёру не занимать.

Никита и Александра любят путешествовать во время отпуска. Например, прошлое лето они провели в Европе.

Александра поддерживает форму в тренажёрном зале. Её часто можно увидеть то на велосипеде, то на лыжах. Она явно дружит со спортом.

Супруга Александра и дочь Софи отчаянно поддерживают Никиту на хоккейных матчах. С такой поддержкой невозможно плохо играть. Сам Задоров постоянно подчёркивает, что очень любит свою семью.

Никита счастлив в семейной жизни и не жалеет, что так рано женился. «Отличные ощущения от отцовства! Ребёнок – лучшее, что может случиться с тобой в жизни. Жена у меня умница. Справляется со всем. Даёт мне столько времени, сколько мне нужно на отдых, тренировки и игры. А всё остальное время посвящаю семье. Мне кажется, что это никакая не обуза, а самый настоящий кайф. Здорово, когда дома тебя любят и ждут. Настоящее семейное счастье», – цитирует Задорова официальный сайт НХЛ в русской версии.