Тафгай, у которого было 20 сотрясений за карьеру. Трагическая история Райана Краутера

«Здравствуйте, Джеймс. Я хотел вас поблагодарить за вашу статью о Робе Фриде. Это позволило мне связаться с ним и поговорить о проблемах, которые я испытываю сам. У меня то же самое. В свои 36 лет я не могу работать, так как являюсь инвалидом. К счастью у меня есть отличная страховка, а моя жена работает школьным учителем, поэтому мы всё ещё можем заботиться о двух маленьких дочках, которым 3 и 10 месяцев.

Дело в том, что я играл в лиге Онтарио и других минорных профессиональных лигах. Много дрался и получил более 20 сотрясений. Как и у Роба Фрида, у меня только два года назад всё стало плохо. В 2007 году я вышел на пенсию. Я обнаружил, что мне некуда обратиться. За две недели до выхода вашей статьи я написал президенту CHL Дэвиду Бранчу. Я не просил денег — мне хотелось узнать информацию о других игроках, которые проходили через то же самое, что и я. Бранч поблагодарил, но сказал, что помочь мне не может. История и смелость Роба придали решимости и мне — рассказать свою историю и начать борьбу. Как бывший тафгай, могу сказать, что мы никогда не меняемся с точки зрения менталитета: если вы загоните нас в угол, мы будем драться. И это может быть борьба за свою жизнь. Ещё раз спасибо, что рассказали историю Роба Фрида!».

Это письмо написал Райан Краутер. Оно было отправлено Джеймсу Миртлу — бывшему обозревателю канадской газеты The Globe and Mail, а ныне главному редактору авторитетного издания The Athletic. В феврале 2016 года Миртл опубликовал статью, в котором рассказывал о Робе Фриде — тафгае, который за три года карьеры в юношеском хоккее провёл несколько сотен боёв и многократно терял сознание прямо на льду. В 41 год Фрид был признан нетрудоспособным и рассказывал о жуткой жизни, которую ведёт после окончания карьеры. Спустя 8 месяцев после отправки этого письма Райан Краутер умер.

Почти 1 тысяча минут штрафа за карьеру

«О чём я думаю, лёжа в постели после того, как приму лекарства и снотворное? Я действительно молюсь. Я прошу дать мне силы пройти через это. Но это тяжело, это очень трудно», — говорил Краутер, которому в последние месяцы было трудно встать с постели из-за постоянных головокружений. Внутричерепное давление бывало настолько сильным, что из носа начинала идти кровь.

Хоккейная карьера Краутера не была выдающейся. Три сезона он отыграл в молодёжной лиге Онтарио, выступая за «Беллвилль», «Оуэн Саунд» и «Оттаву», набрав суммарно за 110 матчей 316 минут штрафа. После этого последовали 7 сезонов в различных низших лигах Северной Америки, названия которых ничего не скажут российскому болельщику. Всего за 11 сезонов в хоккее Краутер набрал 996 минут штрафа, играл на позиции защитника и был весьма невысок ростом, особенно для тафгая — лишь 178 см. Его габариты изначально ставили его в невыгодное положение во время драки.

В 1998 году во время боя в предсезонном матче он получил настолько серьёзную травму головы, что это фактически завершило его молодёжную карьеру. После восстановления, которое длилось несколько лет, он попал в австралийскую хоккейную лигу, где провёл 10 матчей за команду «Аделаида Эвеланш», за которую играли его друзья. Это помогло ему снова почувствовать любовь к игре, а после Краутер со смехом рассказывал, как вместо нормальных бортов у площадок в этой лиге использовались звенья обычного дачного забора.

После этого Райан вернулся в Северную Америку, где провёл ещё четыре сезона, кочуя по лигам, и играя за команды, многие из которых уже не существуют. Он много дрался на льду, но последствия боёв в начале 2000-х годов ещё не были достаточно изучены, а опасность сотрясений считалась невысокой.

Краутер никогда не зарабатывал больше $ 500 в неделю в качестве хоккеиста.

Фото: orilliamatters.com

Когда-то весёлый тафгай

Его супруга Сара никогда не знала об этой стороне его жизни, потому что познакомилась с Райаном, когда он уже перестал играть. Краутер готовился работать электриком в своём родном городе Орилья в провинции Онтарио, был добрым и весёлым, а иногда подрабатывал инструктором в детских лагерях.



Но однажды всё изменилось. Спустя 8 лет после окончания карьеры хоккейного тафгая Краутер начал испытывать серьёзные проблемы со здоровьем. Он начал забывать имена и вещи, мог часами возить детей на машине, не понимая, куда и зачем он едет. Первое же медицинское обследование выявило многочисленные недолеченные сотрясения, которые повлияли на зрение, вестибулярный аппарат и когнитивные процессы. Кратковременная память Краутера стала настолько маленькой, что он не мог вспомнить, что происходило при посещении врачей, когда он возвращался с приёма домой. Ему начали трудно даваться домашние дела. Препарат «Элетприптан» — сверхсильное средство от мигрени и головной боли, которое прописали доктора, часто выводило его из строя.

«Я накинул петлю на шею». Как жить, если боишься потерять работу в ECHL Вратарю низшей лиги США оставалось лишь шагнуть со стула.

«Меня пугает одна мысль — мне не становится лучше. Это приводит к депрессии. Я чувствую себя ужасно по отношению к супруге и детям, я им обязан всем. Они заслуживают большего, чем получают от меня», — говорил Райан, и вскоре в его жизни появились алкоголь и наркотики.



6 ноября 2016 года в возрасте 37 лет его жизнь оборвалась. Во время поездки в Чикаго с небольшой командой, где он помогал тренеру, Краутер скончался в такси. В медицинском отчёте было сказано, что в организме была смертельная смесь выпивки и наркотиков.

«Можно починить колено, но нельзя восстановить мозг»

Сегодня его вдова Сара хочет рассказать правду о том, что Краутера, по её словам, убила именно хоккейная карьера. Супруга видела, как муж постоянно скрывал симптомы сотрясения мозга, пытаясь замаскировать проблему и занимался самолечением. «Самая трудная вещь — это самолечение. Все парни это делают, поэтому становятся наркоманами. Райан наверняка не одинок и большое количество бывших хоккеистов испытывает схожие проблемы», — отмечает Сара Краутер.



Согласно данным докторов, за свою карьеру у Краутера было более 20 сотрясений мозга. В последние месяцы своей жизни он начал искать бывших партнёров по многим командам, которые могли испытывать те же проблемы. В одном из последних разговоров Райан заявил, что как минимум 8 бывших его партнёров тоже страдают от похожих симптомов, но боятся говорить об этом за пределами круга бывших хоккеистов. Они беспокоились о том, что могут потерять работу или их брак распадётся, если их проблемы станут известны.



Урон от эпохи тафгаев простирается далеко за пределы известных «полицейских» в НХЛ, которые зарабатывали приличные деньги и стали известными. В Канаде, где бесчисленное количество лиг и невообразимое число команд, эта проблема стоит особенно остро.

Фото: theathletic.com

Три года спустя после смерти мужа Сара Краутер начала проводить турнир по гольфу в его память, на котором собираются средства для программы лечения сотрясений. Её семилетяя дочь Райли тоже играет в хоккей и носит 14-й номер в честь своего отца. Они надеются, что хоккейный мир извлечёт уроки из его истории, даже при том, что Краутер совершенно не был известен и никогда не играл в НХЛ.

«Можно вылечить плечо, поменять сустав, улучшить колено или бедро. Но нельзя изменить мозг. В мире нет лечения, которое вернуло бы здоровье Краутеру. Последствия для здоровья у бывших тафгаев сравнимо с тем, что можно встретить у ветеранов войны и жертв катастроф», — сказал психолог Тони Айззи, специализирующийся на пациентах с хронической черепно-мозговой травмой.

«Многие низшие лиги до сих пор полны драк и жёстоких попаданий в голову. А тренеры оказывают давление на своих подопечных — головная боль не является уважительной причиной, чтобы не выходить на лёд. Получить компенсацию трудно — многие команды сменили названия, владельцев или просто перестали существовать. Они продавали насилие как часть шоу, поскольку играли для публики, мало знакомой с хоккеем. Помните, Эрик Линдрос из «Филадельфии» получил первую серьёзную травму головы в 1998 году, но и тогда был осмеян многими за мягкость и несерьёзное отношение к делу», — вспоминает Джеймс Миртл.

В нынешние дни, когда здоровье людей вызывает большое беспокойство по всему миру, истории таких людей, как Краутер, можно назвать особенно актуальными. Они показывают, насколько хрупка человеческая жизнь, и насколько высокой может быть цена, которую приходится платить за любимую игру.

