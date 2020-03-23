«Нога перестала сгибаться вообще». Кем был и как уезжал в НХЛ Павел Дацюк

Свердловскому хоккейному таланту суждено было стать хоккеистом с очень интересной карьерой. Невзрачный с виду парень, не обладающий габаритами или скоростью, внезапно стал одним из самых известных игроков планеты, хотя специалисты и в России, и за океаном откровенно проморгали Дацюка в период его хоккейного становления.

Знаменитый скаут Хокан Андерссон

Павел начал заниматься хоккеем в детской спортивной школе «Юность», регулярно занимая с командой призовые места на различных спартакиадах, чемпионатах города и области. В сезоне-1996/1997 18-летний Дацюк дебютировал за екатеринбуржский «Спартак» в чемпионате России, сыграв 18 матчей и набрав 4 (2+2) очка в регулярном чемпионате и 22 балла в 36 матчах переходного турнира.



После четырёх лет выступления в Екатеринбурге Дацюк перешёл в казанский «Ак Барс», несмотря на тяжёлую травму колена. За год до этого перехода Павел попал на драфт НХЛ, где его в шестом раунде под общим 171-м номером забрал «Детройт» — тогда это казалось совершенной глупостью со стороны «красных крыльев». Но у «Ред Уингз» был потрясающий европейский скаут Хокан Андерсон, который помимо Дацюка откопал ещё и Хенрика Зеттерберга, словно знал заранее, насколько преобразятся эти хоккеисты при правильном отношении. В «Детройте» Дацюк впервые побывал ещё в 1999 году во время тренировочного лагеря новичков, но худощавый уралец не произвёл должного впечатления — физически оказался не готов к дебюту в НХЛ.

Азбука Павла Дацюка Кто такой Павел Дацюк? Мы раскрыли каждую букву его имени и фамилии и обратились за комментариями к самому форварду сборной России.

В сезоне-2000/2001 Дацюк восстановился после травмы, набрал 26 (9+17) очков в 42 матчах за «Ак Барс», но в плей-офф казанцы неожиданно быстро вылетели от ярославского «Локомотива», хотя в серии до двух побед выиграли первый матч и вели 2:0 во втором. Та травма могла поставить крест на карьере уральца, но, к счастью, всё обошлось.



«Клуб, «Динамо-Энергия», по контракту после сезона должен был дать брату квартиру. Он во время сезона получил травму. Причем отыграл полматча с порванными связками! Он это понял только после сирены. Все встают, а он встать не может… Операцию ему в Екатеринбурге сделали неудачно. Нога перестала сгибаться вообще. А больные игроки никому не нужны. Квартиру Паше не дали: «Ты же до конца сезона недоиграл…». Спасибо Крикунову. Он теперь у Павлика – крёстный», — вспоминала в интервью «Советскому спорту» сестра форварда Лариса.

Начиная с сезона-2001/2002 Дацюк стал полноценным игроком «красных крыльев» и произвёл в лиге настоящий фурор. Примечательно, что уехал Дацюк на двусторонний контракт, который подразумевал возвращение в Казань в случае неудачи.

Двое детей и старый козёл

«Я ничего не знал о Дацюке до его прихода в «Детройт». Но уже со второго дня тренировочного лагеря он начал выделяться. Павел — потрясающий талант, он просто очень, очень хорош», — говорил осенью 2001 года знаменитый капитан «Ред Уингз» Стив Айзерман. Великолепное видение площадки, отменная техника, чувство паса и умение играть в отборе — всё это оценили партнёры, и за каких-то два месяца Павел получил твёрдое место в основе при полной поддержке всей команды.



Поначалу наставник «Ред Уингз» Скотти Боумэн не мог найти для Дацюка подходящих партнёров. Павел играл немного — от 10 до 14 минут за встречу, а партнёры постоянно менялись. Робитайл, Халл, Холмстрём, Дандено, Девро — Дацюк успел поиграть со всеми и производил хорошее впечатление.



«Я видел его в начале сезона — он постоянно проигрывал вбрасывания. Прошло два месяца, и теперь он начинает обыгрывать на «точке» крутых парней. В третьем периоде играет аккуратно, не рискует. Это интересно, потому что не похоже, что кто-то ему это объяснял. Это говорит о многом. Этот парень точно станет суперзвездой НХЛ», — говорил Люк Робитайл в ноябре 2001 года, когда в звёздность Павла ещё очень трудно было поверить.

В конце декабря 2001 года в тройку к Девро и Дацюку был отправлен ветеран Бретт Халл, который, по большому счёте, обязан россиянину триумфальным завершением своей карьеры. За 16 матчей связка Халла и Дацюка набрала 39 (22+17) очков, удивив многих. В свои 37 Халл был на 14 лет моложе обоих партнёров по звену и сам назвал эту тройку «Двое детей и старый козёл». «Наше взаимопонимание кажется почти идеальным», — сказал Халл.



В феврале 2002 года Дацюк заменил в олимпийской сборной России травмированного Виктора Козлова и завоевал вместе с командой бронзовые медали Игр в Солт-Лейк-Сити. Несколько месяцев спустя в руках Павла оказался Кубок Стэнли, завоёванный «Детройтом». В финальной серии против «Каролины» россиянин не набрал ни одного очка, но в целом в плей-офф выглядел неплохо (6 очков в 21 матче). В голосовании за «Колдер Трофи» Павел стал четвёртым.

Несостоявшееся возвращение в «Ак Барс»

«В прошлом сезоне никто в НХЛ не знал, кто такой Дацюк. В этом его отдельно будут разбирать все соперники. Он должен найти разные способы сделать свою работу, но это обычный переход от статуса новичка к опытному игроку», — говорил помощник тренера «Детройта» Дейв Льюис.



Травма Стива Айзермана освободила для Дацюка некоторое количество игрового времени, и свой второй сезон в «Детройте» он начал в первой спецбригаде большинства, где тогда были Фёдоров, Лидстрём, Шэнахэн и Холмстрём. Сезон россиянину подпортила травма ноги, из-за которой было пропущено 18 матчей: Дацюк надорвал связку колена, умудрившись сесть на собственную ногу после столкновения. Итог — лишь 61 сыгранный матч в сезоне, но при этом 51 очко и новый контракт, подписанный летом.

«Автомобилист» провалился в плей-офф. Кажется, это был последний матч в карьере Дацюка «Сибирь» в фирменном стиле обыграла уральцев и вышла в полуфинал Востока.

Фото: photo.khl.ru

Договор был однолетним и на смешную по нынешним меркам сумму — $ 1,5 млн. «Ак Барс» тогда предлагал Дацюку вернуться, а сам Павел признавал, что предложение казанцев было очень солидным по деньгам. «Я сказал руководителям казанского клуба, что пока идут переговоры с «Ред Уингз», то всерьёз рассматривать их предложение не стану», — откровенно сказал Дацюк.



Постепенно репутация Павла начала взбираться до небес. Посыпались индивидуальные награды, в 2008 году он взял свой второй Кубок Стэнли и стал лучшим игроком НХЛ по плюс-минусу. Прозвище Волшебник, полученное за филигранную технику, уже не вызывало никаких вопросов.



«Никто в мире не владеет шайбой так, как Дацюк. Ларионов, Шэнахэн, Робитайл? Никто, слышите. Я же сказал — никто», — так говорил о нём Золотой Бретт.

Холланд: Дацюк стал суперзвездой не за одну ночь Генменеджер "Детройта" объяснил Игорю Рабинеру, как в 1998-м задрафтовал Дацюка, а в 2013-м продлил контракт. И оценил будущее Марченко.

Угадайте, что рекламирует Дацюк Как проводят свой досуг игроки НХЛ и какие мысли их посещают – в обзоре хоккейных "твиттеров".

Дацюк – это хоккейный Месси! В день рождения Павла Дацюка мы собрали лучшие комплименты, которые когда-либо адресовались этому невероятному хоккеисту.