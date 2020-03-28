«Русские навеки похоронили миф». 18 тыс. канадцев не могли поверить в 3:7 от сборной СССР

2 сентября 1972 года началось хоккейное противостояние между СССР и Канадой, которое не утихает и по сей день. Советские «любители» впервые скрестили клюшки со сборной родоначальников хоккея, составленной из лучших игроков НХЛ. Итог известен – 7:3 в пользу команды Всеволода Боброва. «Чемпионат» вспоминает реакцию канадцев на оглушительное поражение в первом матче Суперсерии.

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До игры: «Мы не уважали русских»

Канадцы бахвалились и смеялись – хоккей – наша игра, и мы – лучшие в этом деле! Никто не посмеет и не сумеет это оспаривать. На советских игроков смотрели с презрением, как на ничего не понимающих дилетантов. «Посмотрите на их смешные шлемы, на их дешёвые клюшки», — смеялся один из игроков канадской сборной. В Канаде подобными клюшками играли только дети, а шлемы настоящие профессионалы не носили. Даже майки противников разительно отличались – у канадцев были красивые, яркие джерси, у советских игроков – совершенно невзрачные.



«Я устал слушать про сборную СССР. Они не играют в НХЛ», — плевался тренер «Рейнджерс» Эмиль Фрэнсис. Канадцы в унисон считали, что Суперсерия станет восьмиматчевым надругательством над выскочками, которые выиграли четыре Олимпиады из пяти и считали, что способны что-то противопоставить «настоящим» хоккеистам.



«Мы вообще не чувствовали напряжения, ни капельки. Только не мы. Это был совершенно обычный матч. Мы не уважали русских по-настоящему», — вспоминал защитник Пэт Стэплтон. «Я видел игру русских. За три года до этого мы отправили в СССР сборную из завершивших карьеру профессионалов, которые выиграли пять из шести матчей. Я думал: «Боже мой, если мы обыграли их таким сбродом, нынешняя команда всех звёзд их просто размажет», — говорил директор профсоюза игроков, организатор Суперсерии Алан Иглсон.



Но были и сомневающиеся. «Я всё понял уже на предматчевой раскатке. Надо было видеть перепасовки русских. Боже мой, как они пасовали!», — вспоминал комментатор Хоуи Микер. «Энхаэловцы были надменными. В то время все считали, что международный хоккей – это второй сорт. А я чувствовал, что нас ждёт горькое разочарование. Я был одним из немногих, кто говорил, что русские играют лучше, чем мы думаем», — рассказывал другой комментатор Брайан Конахер.

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Игра: «Это будет раз плюнуть»

18 тысяч болельщиков наводнили монреальский «Форум», чтобы посмотреть, как их любимцы разделывают под орех наглых коммуняк, которые посмели бросить им вызов. Канадская сборная заставила трибуны вскочить с мест уже через 30 секунд – Фил Эспозито переиграл Владислава Третьяка. Ещё через шесть минут Пол Хендерсон увеличил отрыв.



«В раздевалке мы были уверены в себе и собирались повеселиться и одержать победу. 30 секунд от начала игры – бах, я забиваю. «Парни, это будет раз плюнуть», — так я думал. И естественно, вскоре забивает Хендерсон. Мы взяли быка за рога», — рассказывал Фил Эспозито.

«То, что началось с наэлектризованной атмосферы национального душевного подъёма и оживления, закончилось крушением иллюзий и полным отвращением к своим истерзанным знаменосцам.



Внезапно, после двух голов канадцев, русские взяли игру под контроль и владели шайбой всю оставшуюся игру. Иван Курнуайе, который хвастался, что готов «бросать сквозь них», бесцельно блуждал, как пробка в океане после того, как его оттеснил плечом потрясающий Харламов.



К середине матча счёт был 4:2 в пользу русских, и по «Форуму» прошелестел озадаченный гул. Когда прозвучала финальная сирена, испуганный гул перешёл в тёплые овации советским игрокам», — писала Montreal Gazette, одна из статей которых вышла под заголовком «Вечер, когда русские навеки похоронили миф».

Легендарный гол Харламова. Он обманул канадцев, никто не остановил его проход Канадцы недоумевали: «Когда мы разъехались, чтобы каждый мог поймать «своего» Харламова, то настоящий проскочил между нами и забил».

Похмелье после игры: «НХЛ деклассировали. Снимаю шляпу перед русскими»

«Я разочарован, как и многие. И удивлён. Надо отдать русским должное, они врезались и били нас весь матч. Думаю, ключевой стала прострация от того, что они нарушили все наши планы, обрушив на нас столько хитов», — говорил Скотти Боумэн, который тогда тренировал «Монреаль».



Канадские игроки были в шоке. «Без комментариев», — сказал Стэплтон. «Не разговаривайте со мной. Я не хочу об этом говорить», — отмахнулся Дэйл Тэллон. Оба смотрели матч с трибун. «Они были в такой великолепной форме, что это обескураживало», — качал головой защитник Дон Оури.



«Я до этого никогда не видел игру русских, и не знал, как они играют. Возможно, я поменяю своё мнение о них. Не скажу, что теперь они стали фаворитами, но их сборная гораздо лучше, чем я думал до этого. Я очень впечатлён их игрой», — заявил Эспозито.



«НХЛ деклассировали на 100%. Если забивали мы, то потому, что просто повезло. Все шайбы русских – это изящное мастерство. И они в фантастической форме! Снимаю перед русскими шляпу!», — восхищался болельщик Андре Тэллон.



«Три недели они нагло и пренебрежительно гоготали: «Мы их прикончим». Но вчера несколько десятков фанатов собрались в несколько кучек, закутанные в плащи странной униженности. «В следующий раз. В следующий раз мы точно с ними разберёмся». Фанаты подходили к игрокам за автографами молча. Не было ни объяснений, ни извинений.



«Думаю, я схожу в церковь, помолюсь», — вяло улыбнулся Жан Рателль. «Я бы пошёл с тобой, но с моим везеньем, церковь бы сгорела», — ответил ему Эспозито. «Утром я проснулся со странным чувством. Как будто накануне я где-то оплошал, но не мог вспомнить, где. Я не был раздосадован, но чувствовал себя странно. Какая-то пустота в животе», — говорит Кен Драйден.



К третьему периоду канадские игроки едва держались за клюшки, хватая ртом воздух. Русские, которые постоянно тренируются, начали превосходить их во всём. «К концу я был полуживой, потерял около пяти килограммов», — продолжал Драйден.



«Я читал в газете, что русские приехали, чтобы поучиться у нас. Ну, как мы их одурачили? Они ничему у нас не научились, только тому, что надо быть в форме. Но они это и так знали», — горько усмехался Бобби Кларк», — так описывал Тэд Блэкмэн из Montreal Gazette утро после первого матча.

«Первый матч Суперсерии: Канада пошатнулась от шокирующего поражения»

«Игроки и болельщики всей страны 2 сентября 1972 года получили послание – НХЛ больше не единственный хоккей в городе. Я вспомнил, как в июле встретился с несколькими десятками советских чиновников в Москве. Андрей Старовойтов, ответственный секретарь Федерации хоккея СССР, тогда выглядел понурым. Возможно, потому что его вызвали в 40-градусную жару на обсуждение сентябрьского хоккейного турнира.

Он сидел, не улыбаясь, его губы были вытянуты в узкую полоску на мертвенно-бледном лице, которое давно не видело солнца. У комрада Старовойтова были вопросы, которые тогда казались глупыми.



Он спросил: «Как вы думаете, как пройдёт серия?». «Будет восемь побед подряд», — ответили ему. «Игра покажет», — сказал он.



После первого матча Старовойтов продирался сквозь толпу шокированных журналистов в гараже «Форума». Теперь его лицо было румяным. Его первый вопрос звучал как музыка, и в этот раз ему не потребовался переводчик.



— Помните меня по Москве, мистер Фишер?

— Да, мистер Старовойтов.



— Помните, что вы мне тогда сказали, мистер Фишер?

— Помню, я сказал – восемь побед подряд.



— Возможно, вы были правы, — отчеканил он. Резко повернулся и пошёл прочь, а на его лице играла широкая улыбка. Он смеялся, пока вся Канада заливалась слезами», — вспоминает монреальский журналист Ред Фишер.

«Наш непобедимый образ пал, СССР развенчал этот миф»

«Нам надо ещё раз взглянуть на кленовый сироп и лосятину. Возможно, наша пшеница – причина всемирной перхоти. Возможно, Ниагарский водопад – это обычный текущий кран в Броквилле. Скажите, может, Лора Секорд (героиня Канады, в Англо-Американскую войну 1812 года прошедшая десятки километров, чтобы предупредить войска Британии о надвигающемся наступлении американцев. – Прим. «Чемпионата») – просто наркоторговка, которая орудовала на границе?



Когда наш национальный институт рушится от одного большевистского силового, что способно сохранить его культурные пристройки? Ничего. С нашим национальным комплексом неполноценности боролся только наш хоккей, но теперь этот комплекс может перерасти в неизлечимый невроз.



Нет, я не говорю, что это конец, ведь впереди ещё семь матчей. В конце концов, мы смогли выиграть несколько вбрасываний и несколько раз выстояли в меньшинстве. Но, после того, как тёмный день 2 сентября 1972-го будет высечен в камне рыдающими историками, мы никогда не будем прежними. Вряд ли мы уже когда-нибудь будем такими надменными и самодовольными.



Канада вернётся. С каждой игрой на запредельных скоростях всё больше кислорода будет наполнять лёгкие, всё больше крови будет приливать к ногам, но звёздная команда Иглсона никогда не забудет этот горький урок. Русские не только получили уважение к себе, они его недвусмысленно истребовали. Каждый канадец, который смеялся в предвкушении шовинистского ледового побоища, получил от русских скорость, гениальные передачи, жёсткие хиты и прекрасные сейвы. Наш непобедимый образ пал, СССР развенчал этот миф», — написал Тэд Блэкмэн.