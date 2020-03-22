Суперсерия, Кубок Канады и матч ЦСКА – «Монреаль». Игры 70-х, которые хочется пересмотреть

Хоккея нет, но это не значит, что о нём стоит забывать. Те, кто помнит перечисленные ниже матчи, могут смело и сладко ностальгировать. Те, кто этого не видел — настоятельно рекомендуем посмотреть, даже несмотря на несовершенство показа и «пыльность» картинки. Это те хоккейные вехи, которые любой болельщик должен знать.

Суперсерия-1972. Первый матч, Монреаль. Канада — СССР — 3:7

Через два года мы будем отмечать 50-летний юбилей этих исторический встреч, навсегда изменивших хоккей. А тогда, в 1972-м, канадские профессионалы вышли на восьмиматчевый поединок против сборной Советского Союза, которая с 1963 по 1971 годы выигрывала золото чемпионатов мира и Олимпиад.



Первый матч в Монреале получился эпохальным. Хозяева уже на первых минутах забросили в ворота Владислава Третьяка две быстрых шайбы. По стадиону на органе заиграли похоронный марш. К Третьяку подъехал Эспозито и похлопал его по плечу: «Не грусти, мальчик!».

Но поединок закончился со счетом 7:3 в пользу советских хоккеистов. Представить такое было невозможно! В следующих трех матчах в Канаде гости одержали еще одну победу и однажды свели дело к ничьей. Эспозито был вынужден взять в руки микрофон и выступить перед разгневанной публикой, пообещав, что канадцы переломят ход серии.



Видео можно посмотреть в YouTube.

Финал Олимпиады-1976 в Иннсбруке. СССР — Чехословакия — 4:3

Сборная СССР, одержав победы во всех предыдущих встречах, перед матчем со своим главным конкурентом, сборной Чехословакии имела преимущество в два очка. Извечные соперники советской команды подошли к поединку со сборной СССР с двумя ничьими, и теперь их устраивала только победа, в то время как советским хоккеистам было достаточно и ничьей. Этот матч вошел в хоккейную историю как один из самых волнительных и интересных поединков на Олимпиадах.



Мало кто из специалистов думал, что чехословаки дадут бой советским хоккеистам: на сборную ЧССР до начала Олимпиады обрушилась эпидемия гриппа, хотя перед турниром всем игрокам сделали прививки от этого заболевания. Вдобавок за два тура до финиша получил травму основной голкипер соперников Иржи Црха, и таким образом команда ЧССР осталась с одним вратарем Иржи Холечеком в составе. Но и у него в день игры произошло несчастье: температура поднялась до 40 градусов.



«Среди всех моих игр, проведенных на четырех Олимпиадах, особняком, конечно, стоит встреча с чехами в Инсбруке. Этот матч мне больше всех запомнился. Самый тяжелый был. Нам всем уже золотые медали на шеи заранее повесили. А тут еще чехословаки с допингом попались, они ходили и умоляли: не забивайте нам много, мы все больные, с гриппом. Мы думали: ну кого там действительно побеждать? И выйдя против нас, как дали нам «прикурить», — вспоминал потом Владислав Третьяк.

После первого периода сборная СССР «горела» со счётом 0:2, а во второй двадцатиминутке осталась втроём против пятерых. Мощный штурм чехословаков всё же был остановлен и успешная игра в меньшинстве придала нашим сил. «Уверен, не было до сих пор в практике сборной Чехословакии такого случая, чтобы не забила она в такой ситуации гол. Причем если и забила бы, то еще сколько-то времени играла в большинстве. Ничего, наверное, не было бы удивительного, если бы у нас в этот миг руки вовсе опустились. Стоит скорее удивляться другому — тому самообладанию, которое проявила тогда команда. Я смотрел на ребят и видел: они взяли себя в руки», — говорил после матча в интервью Борис Михайлов.



На второй перерыв команды ушли при равном счете 2:2, и хотя команда Чехословакии затем снова вышла вперед за 9 минут до финальной сирены, советских хоккеистов уже ничто не могло остановить. За четыре минуты до конца матча Александр Якушев на добивании забил третий гол советской сборной, а спустя всего 24 секунды Валерий Харламов забросил победную шайбу, 4:3.



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Суперсерия-1972. Восьмой матч, Москва. СССР — Канада — 5:6

Восьмая, решающая игра суперсерии состоялась 28 сентября 1972 года. Канадцам была нужна только победа — у сборной СССР была лучшая разница шайб. Матч в какой-то момент находился под угрозой срыва из-за недовольства гостей судьями, назначенными на решающую игру. Наша сторона настаивала на паре судей из ГДР, канадцы — на шведе и чехе. В результате был найден компромисс — каждая команда выбрала по одному арбитру.

К концу второго периода преимущество сборной СССР составляло две шайбы — Александр Якушев и Валерий Васильев довели результат до 5:3. Но удержать преимущество не удалось — Фил Эспозито и Иван Курнуайе счет сравняли, а за 34 секунды до конца встречи Пол Хендерсон после трех добиваний сумел протолкнуть шайбу в ворота Владислава Третьяка. Формально сборная СССР проиграла Суперсерию-1972 со счетом 4,5 на 5,5. Но грандиозную победу одержал весь мировой хоккей.



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Фото: twitter.com/HockeyHallFame

Кубок Канады-1976. Второй матч финала. Канада — ЧССР — 5:4 ОТ

В 1976 году канадцы собрали свою самую сильнейшую сборную в истории. По сравнению с серией против Советского Союза в 1972 году в канадской команде появились Бобби Орр и Бобби Халл. Кроме того за них также играли такие звёзды как Фил Эспозито, Ги Лефлёр, Жильбер Перро и Дэррил Ситтлер. Тренировал ту сборную Канады знаменитый Скотти Боумэн, а помогал ему — не менее известный Дон Черри.



Серьезную конкуренцию хозяевам составила лишь чехословацкая сборная, так как сборная СССР, проигравшая за несколько месяцев до этого чемпионат мира, прислала на турнир команду без своих ведущих хоккеистов — Валерия Харламова, Владимира Петрова и Александра Якушева.

Прародитель олимпийского хоккея Очередной рассказ будет о Кубке Канады 1976 года. Этот турнир, который я бы назвал прародителем нынешних олимпийских хоккейных турниров, был не просто первым в своём роде, а уникальным.

Финал Канада–Чехословакия был серией до двух побед, и уже в первом матче многих европейских хоккейных болельщиков ждало жестокое разочарование. Чехи, уверенно отыгравшие групповой турнир, оказались не готовы к жесткому канадскому стилю, и уже в первом периоде в воротах Дзуриллы побывало четыре шайбы, а сам матч завершился со счётом 6:0.



Зато два дня спустя чехи дали Канаде настоящий бой. Пропустив два быстрых гола (уже к началу четвертой минуты счет был 2:0 в пользу канадцев), подопечные Карела Гута смогли перевести игру в тягучий, защитный стиль, и, в итоге, всё решилось в овертайме. Голкипер канадцев Роже Вашон стал одним из героев матча, отразив казавшийся неберущимся выстрел Мартинеца, а ключевым эпизодом стал перерыв на экваторе дополнительного времени, когда по истечении 10-минутного отрезка команды должны были поменяться воротами. Именно в этой паузе помощник главного тренера сборной Канады Дон Черри понял, с помощью какого броска можно переиграть великолепно действовавшего вратаря чехов Дзуриллу.

«Дзурилла далеко выходит из ворот, это дает ему преимущество при прямом броске, ведь так он сокращает и угол обстрела, и дистанцию. Надо пробовать его объехать, обыграть на паузе», — сказал тогда Черри. Именно так и поступил Дэррил Ситтлер, в очередной раз выйдя в контратаку по левому флангу. Ложный замах форварда смутил стража ворот, последовал бросок в опустевший ближний угол, и первый в истории Кубок Канады достался стране-хозяйке.



Видео можно посмотреть в YouTube.

Серия ЦСКА — «Монреаль», 31 декабря 1975. Четвёртый матч — 3:3

Многие называют этот матч самым великим в истории хоккея. С этим, конечно, можно спорить, но ясно одно — та игра не могла не войти в историю, а если уж какой-то конкретный матч и возносить в ранг лучших, то это, без сомнения, должна быть встреча наших и канадцев. Именно в матче под Новый, 1976-й год сыграли, скажем так, не только игроки-легенды, но и команды-легенды.

Наша история. Часть 27. 1972-1973 В этом сезоне Анатолий Тарасов ещё будет находиться у руля армейской дружины, но своё последнее золото он выиграл именно в 1973 году.

Игра закончилась вничью. Это дало возможность высоко оценить её обеим сторонам. Выиграй ЦСКА – матч быстро забыли бы в Канаде. Выиграй «Монреаль» – то же случилось бы по эту сторону океана. Кроме того, ничья оставляет некое ощущение незавершённости, недосказанности. Две великие команды 1975-го года не только сыграли сами, они сохранили интригу и для будущих поколений игроков и болельщиков.

Особенностью этой серии было то, что проводилась она по ходу сезона, все хоккеисты были, что называется, на ходу, скорости на льду демонстрировались просто запредельные. Канадцы к восьмой минуте матча повели со счётом 2:0, неслись на ворота Третьяка, много бросали и не позволяли ЦСКА взять игру под свой контроль. После перерыва Борис Михайлов один гол отыграл, но вскоре Иван Курнуайе, который был, вероятно, самым быстрым хоккеистом своего времени, сделал счёт 3:1.

Уникальный Драйден 31 декабря 1975 года состоялась одна их самых выдающихся игр в истории хоккея – матч "Монреаль Канадиенс" — ЦСКА. О том, как это было, — в рассказе Михаила Мельникова.

ЦСКА отыгрался усилиями Харламова и Александрова, а отстоял ничью Владислав Третьяк. Ни в одном матче сезона моя команда не имела столько возможностей для бросков по воротам, как во встрече с ЦСКА. Любому другому вратарю пришлось бы вынимать из своей кожи осколки шайбы, как шрапнель. Но только не Третьяку. Этот русский лейтенант украл у нас победу», — заявил после матча Скотти Боумэн.



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