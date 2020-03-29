Легендарная драка НХЛ из 90-х. Ларионов сцепился с Форсбергом, а рядом бились вратари

Это был пик взаимной ненависти «Колорадо» и «Детройта» — не то, что нынешнее племя.



Это была настоящая «кровавая баня» из 1990-х годов. Противостояние «Детройта» и «Колорадо» тогда было на пике своей взаимной ненависти и имело свою предысторию.



«2 декабря 1995 года, мы приехали на старый «Форум» в гости к «Монреалю» и Патрику Руа. В тот вечер произошло нечто, что изменило хоккейный мир навсегда. Мы вышли с отличным настроем, а Руа пропустил четыре гола, затем пять, шесть… Не знаю по какой причине, но его не меняли. Семь, восемь — он все еще в воротах. Мы даже стали переглядываться на скамейке: «В чём же дело?»

В какой-то момент болельщики с насмешкой встретили тот факт, что Патрик поймал шайбу. Это было просто нелепо, ведь Руа был невероятным голкипером.



Наконец, после девятой пропущенной шайбы, он сам потребовал замену. Позже в прессе появилась информация, что Руа, вернувшись на скамейку, крикнул президенту «Канадиенс»: «Это был мой последний матч за «Монреаль». Через пару дней Патрика обменяли в «Колорадо». С того момента игры против нас стали для него главным событием», — вспоминал нападающий «Детройта» Крис Дрэйпер.

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Сам Дрэйпер получил жуткую травму в плей-офф-1995/96, когда его толкнул на борт Клод Лемье. Удар о борт был такой силы, что Дрэйпер получил множественные переломы: были сломаны нос, челюсть, глазная и лицевые кости. Дрэйпер повредил шейные позвонки, потерял зубы и получил тяжёлое сотрясение мозга. 25-летний форвард в течении 8 недель питался через трубку и перенес серию операций. Агрессор Лемье за свой проступок получил только 2-матчевую дисквалификацию.

В марте 1997 года состоялась историческая битва. Уже в первом периоде подрались Игорь Ларионов и Петер Форсберг — одни из самых техничных хоккеистов на земле. Затем форвард «красных крыльев» Даррен Маккарти налетел на Клода Лемье, а чуть позже в «танце» сошлись Майк Вернон и Патрик Руа. Голкипер «лавин» тогда выглядел в бою более предпочтительно, а сам бой стал настоящей классикой вратарских драк. Более того, в современной истории НХЛ это, наверное, самая известная драка.



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«Патрик Руа покинул ворота. Ему на встречу ринулся Майк Вернон. Они катились по направлению друг к другу. Но тут из ниоткуда выскочил Брендан Шэнахэн и влетел в Руа. Они оба взмыли в воздух. Все это время Маккарти дубасил Лемье. Он подтащил его к нашей скамейке с видом: «Я же говорил, что достану его, парни». Наконец, Руа и Вернон сошлись. Они начали биться в центре льда. И я говорю не о мелких толчках, а о настоящем поединке на кулаках», — писал позже Дрэйпер.

Краги, клюшки, окровавленные свитера, сломанные носы и выбитые зубы — всего этого в тот вечер, который болельщики называют «кровавой средой», было в избытке.



Сам матч закончился в овертайме победой «Детройта», а автором решающей шайбы стал всё тот же Маккарти.

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