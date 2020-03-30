Русская Ракета заставила финнов сдаться. 5 голов в Нагано — великий матч Буре

Тогда на Олимпиаде впервые сыграли игроки НХЛ. А сборная России остановилась в шаге от золота.

Олимпиада в Нагано всегда будет стоять особняком в списке Белых игр, поскольку впервые в истории на одном турнире собрались все сильнейшие хоккеисты. Национальная хоккейная лига прервала свой регулярный чемпионат, а составы всех национальных команд пестрели именами суперзвёзд, от которых захватывало дух. «Мы можем позволить себе любые, самые шикарные апартаменты в любом отеле мира. Но будем счастливы жить в Олимпийской деревне в скромных комнатах на двоих», — говорил тогда Уэйн Гретцки, которого называли самым великим дебютантом Олимпиады.

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Россияне успешно стартовали на турнире, разгромив в первой игре казахстанскую команду (9:2), а затем последовали непростые победы над финнами (4:3) и очень упорная игра с чешской командой (2:1), победу в которой удалось одержать благодаря шайбам Жамнова и Валерия Буре. Заняв первое место в подгруппе, подопечные Юрзинова в четвертьфинале без особых проблем одолели белорусов (4:1).



Полуфинальная игра с Финляндией ожидалась болельщиками с трепетом. Многие припоминали старое суеверие, согласно которому одна сборная не может дважды обыграть одного и того же соперника на таком сильном и скоротечном турнире. Однако полуфинал превратился в одно из самых ярких хоккейных воспоминаний современности: россияне в блестящем стиле обыграли Селянне и компанию, а капитан Буре забил 5 голов в матче и заставил финнов сдаться, став автором исторического рекорда. Пожалуй, это был самый памятный и великий матч в карьере Русской Ракеты.

Видео пяти голов Буре можно посмотреть в YouTube.

События в матче развивались стремительно. Первый период остался за россиянами – 2:0. Буре оформил дубль, отличившись сначала с передачи Жамнова в большинстве, а затем после паса Дмитрия Миронова. Вторую двадцатиминутку Россия снова начала активно, забросила третью шайбу усилиями всё того же Буре, оформившего хет-трик.



«Я помню каждый из тех голов. Это была очень интересная игра. Мы вели 3:0, потом финны нас догнали, и стало 3:3. До последнего момента не было ясно, кто победит», — вспоминал позже Буре.



Действительно, российская команда позволила себе дать слабину, посчитав, что игра уже сделана. Но на Олимпиадах, как правило, такие ошибки не прощают. И Финляндия едва не сотворила сенсацию — подопечные Ханну Аравирты сделали счёт 3:3. Но россияне довольно быстро вышли из состояния шока, успев до второго перерыва снова реализовать большинство усилиями Жамнова и выйти вперёд – 4:3.

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«Павел Буре был капитаном команды. Я никогда не думал, что Паша может быть таким капитаном. Я его практически не знал. То, что у команды был такой настрой и отличный микроклимат – это во многом и его заслуга как капитана команды. Для меня это было откровением. Его пять голов – это уникальный и феноменальный результат. Он забрасывал шайбы на любой вкус. Матч получился очень напряжённым. У финнов был мощный состав. Лехтинен, Койву, Селянне постоянно доставляли проблемы. Повторюсь, тяжелейший матч. Именно Буре решил судьбу той встречи», — поделился воспоминаниями главный тренер той команды Владимир Юрзинов.

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