Сборная Прохорова была надеждой России, но глупо попалась на допинге. Что с ней сейчас?

Почти пять лет назад в российском хоккее возник амбициозный проект, не знавший аналогов на нашей почве, и призванный изменить всю структуру подготовки кадров для национальной команды. В начале апреля 2015-го в Новогорске открылся Центр подготовки юношеских сборных России по хоккею имени В.В. Тихонова, а его президентом стал олимпийский чемпион Виталий Прохоров, на тот момент уже давно работавший в системе ФХР со сборной 1998 года рождения.

«Хоккеисты, оставшиеся в России, будут сильнее уехавших за океан» Главный тренер юниорской сборной Виталий Прохоров рассказал, почему игрокам из-за океана закрыта дорога в сборную на ЮЧМ.

Именно хоккеистам этого возраста предстояло в апреле 2016-го сыграть на ЮЧМ в США, и подготовка к этому турниру стала пробным шаром большого проекта ФХР, который должен был привести к созданию целого института сборных России. Летом 2015-го сборная России U18 была включена в состав участников первенства МХЛ, домашней ареной этой команды стал лёд в Новогорске. Суть идеи была в том, чтобы юные хоккеисты все вместе на протяжении года готовились к чемпионату мира, играя с превосходящими их по возрасту на два-три года соперниками. Это был аналог американской National Development Program, согласно которой юниорская сборная США весь сезон проводит в лиге USHL. У этой задумки было немало критиков, кто-то видел в ней возвращение к знаменитой «советской базе», но Виталий Прохоров был настроен оптимистично и верил в успех своей «хоккейной армии».

Прохоров: юниорская сборная – это наша хоккейная армия Главный тренер юниорской сборной РФ Виталий Прохоров в гостях у «Чемпионата» рассказал о своём проекте и выступлении команды в МХЛ.

Проект U18 неспроста возник вокруг команды 1998 г.р. Этот возраст считался едва ли не самым талантливым в современной истории российского хоккея – подопечные Прохорова доминировали на мировой арене, не раз обыгрывали тех же американцев и были главными фаворитами ЮЧМ-2016 и надеждой всей хоккейной России. В ФХР строили наполеоновские планы относительно юных ребят, которые, кстати, попадали в проект на определённых условиях: в «Центр Тихонова» привлекались только хоккеисты, заключившие трёхлетние контракты со своими клубами. То есть, намеревавшиеся продолжить своё развитие в нашей стране. По сути, в Новогорске планировали создать для талантливой молодёжи альтернативу раннему отъезду за океан и заодно подготовить костяк для сборной U20, а впоследствии и для главной национальной команды. Идея такой структуризации была хороша и дальновидна, и под её реализацию были выделены немаленькие государственные деньги.



Россия U18 под руководством Прохорова была заявлена в МХЛ на сезон-2015/2016, и смогла доказать, что не зря её считали невероятно перспективной командой. В регулярке юные таланты заняли второе место в Западной конференции, что было единогласно признано великолепным результатом, ведь подопечные Прохорова постоянно играли против старших ребят. Этот факт заставил задуматься об уровне МХЛ, хотя в плей-офф всё быстро встало на свои места. Команда U18 в трёх матчах первого раунда проиграла «Красной армии» и освободилась для подготовки к ЮЧМ.

Результаты России U18 в сезоне МХЛ-2015/2016.

Проект сборной U18 в чемпионате МХЛ в целом был признан успешным, Прохоров говорил о необходимости включения в него ещё одного возраста (U16) по примеру американской программы развития, и тогда, в середине марта 2016-го, никто не мог предположить, что всё закончится очень быстро и нелепо.

Прохоров: об успешности проекта сборной U18 в МХЛ можно говорить через 3-5 лет

Сборная U18 готовилась к ЮЧМ до начала апреля, но за день до вылета команды в США грянул скандал. Внезапно выяснилось, что состав юниорской сборной России будет изменён, а сам Прохоров на турнир не поедет. Что же произошло? Изначально столь резкие изменения пытались подать, как прерогативу ФХР, которая по каким-то своим соображениям решила всё переиграть в последний момент и отправить на чемпионат мира не ту команду, которая весь год к нему готовилась, а других ребят.

Но это сразу звучало, как полный бред, да и информационное пространство к тому времени наполнилось слухами, подсказывавшими истинную причину этой странной революции. Оказалось, что больше половины хоккеистов сдали положительный тест на мельдоний – препарат, который попал в список запрещённых ВАДА с 1 января 2016 года. Везти команду Прохорова на чемпионат мира в таких условиях было нельзя: российские хоккеисты завалили бы первый же допинг-тест, и это привело бы к дисквалификации всей сборной и ещё более крупному скандалу.

Домыслы или удар мельдонием? Как была повержена армия Прохорова Вместо триумфа на чемпионате мира дорогостоящий проект Виталия Прохорова закончился скандалом, в котором просматривается след мельдония.

Почему «хоккейная армия» Прохорова, на которую возлагали такие надежды, попалась на допинге? Это больше вопрос к российским спортивным чиновникам, которые никак не смогли помешать попаданию милдроната в запрещённый список ВАДА, зная, что он массово применяется в российском спорте. Предупредить, мягко говоря, неприятную ситуацию никто не сумел, а министр спорта Виталий Мутко затем и вовсе переложил всю ответственность на ФХР.

Мутко: ФХР ещё не сделала заявление? Сейчас сделают, они за всё в ответе

Федерация, в свою очередь, выступила с пространным и туманным заявлением, из которого было понятно только то, что в сложившейся ситуации никто не виноват. Просто так получилось.

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В результате на ЮЧМ-2016 отправилась сборная 1999 г.р., уступившая в США в четвертьфинале финнам, а амбициозный и прорывной проект сборной U18 был свёрнут, а затем и предан забвению. Обиднее всего было за молодых хоккеистов, которые целый год шли к определённой цели и были фаворитами чемпионата мира, но их мечту погубили глупость и/или самоуверенность вроде бы взрослых и умных людей.



С тех пор прошло четыре года. О «Центре Тихонова» никто не вспоминает, Виталий Прохоров не тренирует юных талантов, а занимает формальную должность очередного вице-президента КХЛ. Сборная России 1998 г.р. не стала фундаментом даже для молодёжной команды на МЧМ-2018, а сами хоккеисты теперь раскиданы по разным лигам и, увы, звёзд с неба не хватают. Рассказываем, где сейчас те парни, которых ещё не так давно называли главной надеждой российского хоккея.



Вратари: Владислав Сухачёв («Трактор»/«Челмет», ВХЛ), Максим Каляев (без клуба), Михаил Бердин («Манитоба Мус», АХЛ).



Уфимец Бердин давно выступает в Северной Америке, где проделал путь из юниорской лиги в АХЛ и стал основным голкипером фарм-клуба «Виннипега». За «Джетс» Михаил сыграл пока только в предсезонных матчах, но по всем раскладам его дебют в НХЛ не за горами.

Вратарь «Манитобы» Михаил Бердин Фото: theahl.com

Владислав Сухачёв в минувшем сезоне из-за вратарской чехарды в «Тракторе» получил свой шанс на высшем уровне российского хоккея, и для начала смотрелся неплохо. На будущий год у него есть хорошая возможность стать полноценным бэкапом в челябинском клубе. Михаил Каляев долго не мог вылезти из МХЛ, а когда перестал подходить молодёжной лиге по возрасту, остался без команды и прошлый сезон пропустил.



Защитники: Дмитрий Алексеев («Челмет», ВХЛ/«Трактор»), Илья Карпухин («Трактор»), Никита Макеев («Северсталь»), Марк Рубинчик («Торос», ВХЛ), Иван Ковалёв («Буран», ВХЛ), Радик Ахметгалиев (ЦСК ВВС/ «Буран», ВХЛ), Павел Рыженков (без клуба), Никита Громов («Буран», ВХЛ), Александр Яковенко («Юкурит», Liiga/ «Биль», NLA), Василий Беляев (без клуба).



Илья Карпухин мощно начал сезон в «Тракторе» при Петерисе Скудре, затем сбавил обороты, но на данный момент сумел закрепиться в КХЛ. Впрочем, уже в следующем сезоне он может пойти по пути Дмитрия Алексеева, который тоже неплохо начал в «Тракторе», но затем осел в Высшей лиге.

Защитник «Трактора» Илья Карпухин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На уровне КХЛ сезон провёл Никита Макеев, отданный в «Северсталь» из системы ЦСКА, Ковалёв, Громов и Ахметгалиев без особых перспектив на повышение в «Локомотив» выступают в «Буране», а Марк Рубинчик из «Тороса» вряд ли всерьёз заинтересует «Салават Юлаев». Александра Яковенко после неудачной заокеанской командировки судьба закинула в Европу, а Павел Рыженков и Василий Беляев близки к тому, чтобы закончить с хоккеем.

Нападающие: Артур Каюмов («Локомотив»), Георгий Иванов («Локомотив»), Данил Веряев («Торпедо»), Игорь Гераськин («Северсталь»), Михаил Мальцев («Бингхэмптон Дэвилз», АХЛ), Михаил Мещеряков (ХК «Тамбов», ВХЛ), Никита Попугаев («Звезда», ВХЛ), Кирилл Слепец («Динамо» Рига), Иван Романов («Буран», ВХЛ), Максим Баин («Химик», ВХЛ), Вячеслав Шевченко («Торос», ВХЛ), Глеб Бондарук (без клуба), Илья Авраменко («Зауралье», ВХЛ), Марк Верба («Динамо» Тверь, ВХЛ), Герман Рубцов («Лихай Велли, АХЛ/ «Филадельфия Флайерз»), Иван Косоренков («Орландо», ECHL), Павел Колтыгин («Витязь»), Артём Иванюженков («Орландо»/ «Норфолк», ECHL)



Среди форвардов в КХЛ на слуху фамилия Артура Каюмова, который провёл отличный сезон, вызывался в сборную и даже подумывал о НХЛ, но продлил соглашение с «Локомотивом». Георгий Иванов при Дмитрии Квартальнове тоже много играл в Ярославле, но в последнем сезоне его прогресс застопорился, а Кирилл Слепец и вовсе перешёл из стана «железнодорожников» в рижское «Динамо», но он хотя бы играет в КХЛ. Ещё одному ярославцу Ивану Романову и многим другим нападающим из обоймы Прохорова об этом остаётся только мечтать.

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов Фото: hclokomotiv.ru

В элите российского хоккея закрепились Данил Веряев и Игорь Гераськин, полный сезон за «Витязь» провёл Павел Колтыгин, вернувшийся из Америки, а Михаил Мальцев прошлым летом только отправился покорять НХЛ, на предсезонке забил чумовой гол за «Нью-Джерси», но регулярку целиком провёл в «Бингхэмптоне».



Просторы минорных североамериканских лиг бороздят Косоренков и Иванюженков, а интереснее всех пока складываются дела у Германа Рубцова. На четвёртый год своих выступлений за океаном уроженец Чехова, наконец-то, получил шанс сыграть несколько матчей за «Филадельфию» и стал первым игроком «хоккейной армии» Прохорова, который дебютировал в НХЛ.