Как Третьяк и «Чикаго» проглядели в Гашеке будущую легенду. Худшие обмены 90-х в НХЛ

В истории НХЛ случались обмены, которые обернулись для одной команды спасением, а для другой – разочарованием. В некоторых случаях клубы даже не понимали, что теряют, а в других – собственноручно забивали последний гвоздь в крышку гроба. А вот «Квебек», например, смог извлечь выгоду в, казалось, патовой ситуации.
Эрик Линдрос – из «Квебека» в «Филадельфию» — 1992
В 1991 году Линдроса называли следующим Гретцки, а на драфте он ушёл под первым номером в «Квебек». Но за франкофонную команду играть категорически отказался – «Нордикс», кстати, знали об этом ещё до драфта, но всё равно рискнули. И прогадали. Канадский вундеркинд предпочёл остаться ещё на год в юниорской лиге и в итоге вынудил клуб пойти на обмен.
Впрочем, для «Квебека» всё в итоге закончилось более чем замечательно, в отличие от «Филадельфии». «Лётчики» пожертвовали за будущую суперзвезду шестью игроками: Петером Форсбергом, Керри Хаффмэном, Майком Рикки, Стивом Дюшейном, Роном Хекстоллом, Крисом Саймоном, а также двумя пиками и $ 15 млн.
Справедливости ради стоит отменить, что Линдрос оставил заметный след в «Филадельфии», играя в знаменитом звене «Легион смерти», один раз помог команде дойти до финала Кубка Стэнли, но его карьеру сгубили многочисленные травмы. Плюс проявился его строптивый характер и во «Флайерз» — в начале 2000-х он вновь устроил забастовку и добился нового обмена, в «Рейнджерс».
«Квебек» же получил свежую кровь для перестройки команды, моментально нарастил мускулы и превратился в грозную силу. В первом же сезоне после обмена вышел в плей-офф (а до этого несколько лет болтался в подвалах НХЛ), а в 1996-м, уже после переезда в Колорадо, выиграл свой первый Кубок Стэнли (в 2001-м – ещё один).
Патрик Руа — из «Монреаля» в «Колорадо» — 1995 год
В середине 1990-х Патрик Руа считался лучшим вратарём НХЛ. Он дважды приводил «Монреаль» к Кубку Стэнли и признавался самым ценным игроком плей-офф (всё это не считая трёх «Везина Трофи»). Многочисленные заслуги вратаря не удержали «Канадиенс» от обмена, когда у того случился конфликт с новым тренером Марио Трэмблэем. Руа оскорбился после того, как в матче с «Детройтом» его заменили только после девяти пропущенных шайб, и сказал, что это был его последний матч за «хабов».
Через несколько дней Руа обменяли в «Колорадо», который уже был готов на большие свершения, а с таким голкипером стал непобедимым. В том же сезоне Руа привёл «лавин» к чемпионскому титулу, а через несколько лет выиграл ещё один Кубок Стэнли и заодно третий «Конн Смайт Трофи».
«Канадиенс» после этого обмена остались ни с чем. Они получили Мартина Ручински, Андрея Коваленко и Жослена Тибо, но заменить Руа не смогли и с тех пор ни разу не становились чемпионами.
Доминик Гашек — из «Чикаго» в «Баффало» — 1992 год
Будущий лучший чешский хоккеист XX века в «Чикаго» был никому не нужен. Его необычный стиль игры вызывал подозрения, а Майк Кинэн (совместно с Владиславом Третьяком, который тогда был тренером вратарей «Блэкхоукс») делал ставку на Эда Белфора. И никто не обращал внимания на то, что чешский вратарь до отъезда в НХЛ пять раз признавался лучшим вратарём лиги и трижды – лучшим игроком года. За первые два сезона Гашек сыграл в НХЛ всего 25 матчей и даже подумывал о том, чтобы уехать обратно в Европу. К счастью для всего хоккейного мира, на Гашека обратил внимание «Баффало».
«Баффало» отдал «Чикаго» вратаря Стефана Борегарда (которого «Блэкхоукс» тут же обменяли в «Виннипег» на Кристиана Руутту) и драфт-пик, который потом потратили на неплохого, но не выдающегося нападающего Эрика Дазе. Руутту, ради которого и устраивался обмен, надолго в «Чикаго» не задержался. Майк Кинэн тоже.
Гашек в «Баффало» стал известен на весь мир как Доминатор и тащил на своих плечах команду девять лет. Выиграл шесть (!) «Везин», два «Харта» и два «Лестер Пирсон Эворд». А ещё остановил сборные Канады и России и выиграл с Чехией золото первой Олимпиады с участием игроков НХЛ. Легенда.
Рон Фрэнсис, Ульф Самуэльссон и Грант Дженнингс из «Хартфорда» в «Питтсбург» — 1991 год
В дедлайн сезона-1990/1991 «Питтсбург» и «Хартфорд» совершили знаковый обмен, который сделал одну команду двукратными обладателями Кубка Стэнли, а для другой положил начало конца.
У «Питтсбурга» уже была классная команда с Ягром и Лемье, но именно усиление лучшим бомбардиром в истории «Уэйлерз» Роном Фрэнсисом и защитниками Ульфом Самуэльссоном и Грантом Дженнингсом кардинально повлияло на судьбу клуба. «Мы не были в полном смысле чемпионской командой, пока не выменяли Ронни, Ульфа и Гранта», — позже говорил Крэйг Патрик, в то время генменеджер клуба.
Поначалу обмен не выглядел для «Хартфорда» провальным – нападающий Джон Каллен набирал под сотню очков за сезон, а Зарли Залапски был подающим надежды атакующим защитником. Они провели неплохие пару сезонов за «Уэйлерз», после чего их обменяли. Третий игрок, Джефф Паркер, в НХЛ сыграл всего четыре матча, получил сотрясение и завершил карьеру. Через шесть лет после обмена «Хартфорд» прекратил своё существование. Фанаты до сих пор винят тот обмен в кончине клуба.
Марк Мессье из «Эдмонтона» в «Рейнджерс» — 1991 год
Распад династии «Ойлерз» начался несколькими годами раньше с обмена Уэйна Гретцки, но после этого команда, ведомая Марком Мессье, выиграла ещё один Кубок Стэнли. В 1991-м лидер «Эдмонтона», расстроенный тем, что его команда не пытается сохранить чемпионский костяк, запросил обмен.
Марк стал новым лидером в Нью-Йорке, с ходу выиграл «Харт Трофи», а в 1994 году помог команде снять проклятие и взять первый за 54 года Кубок Стэнли. Именно Мессье забил победный гол в седьмом матче финала с «Ванкувером», а за несколько недель до этого поднял «Рейнджерс» на камбэк, произнеся знаменитое «Обещаю, мы выиграем», когда счёт в серии был 2-3. После этих слов он сделал хет-трик в шестой встрече.
«Эдмонтон» потерял всё и скатился в посредственность. Трое игроков, полученных от «Рейнджерс», даже в совокупности не могли заменить Мессье и ничем особенным в «Ойлерз» не запомнились.
Теэму Селянне – из «Виннипега» в «Анахайм» — 1996 год
Селянне установил рекорд НХЛ в дебютном сезоне, забросив 76 шайб, и наслаждался игрой в «Виннипеге» (хотя потом он получил серьёзную травму, которая на несколько лет снизила его результативность). Для «Виннипега» те времена были непростыми – клуб был на грани банкротства и уже готовился к переезду в Аризону, но владельцы клуба заверяли финна, что ему не о чем беспокоиться.
То ли новые владельцы не хотели платить Селянне слишком много (его контракт предусматривал многочисленные бонусы), то ли от банального безденежья молодого финна обменяли. «Анахайм» как раз нуждался в звезде, которая бы привлекла болельщиков на стадион.
В «Майти Дакс» Селянне мгновенно нашёл химию с Полом Карией и помог команде выйти на новый уровень. Он сыграл за клуб почти 1000 матчей и набрал 988 очков. Финской Вспышке принадлежат рекорды клуба по голам и очкам. И даже несмотря на то что позже Селянне на несколько лет ушёл в «Сан-Хосе», чтобы затем вернуться в «Анахайм», он стал лицом клуба и его легендой. В 37 лет Селянне помог «уткам» выиграть их первый и единственный Кубок Стэнли.
«Виннипег» получил Олега Твердовского, Чада Килгера и драфт-пик. Российский защитник провёл пару хороших сезонов в «Джетс»/«Койотс», Килгер был игрок уровня АХЛ, а на драфте выбрали хоккеиста, который вообще не доехал до НХЛ.
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